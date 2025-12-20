ETV Bharat / state

नेशनल हेराल्ड मामले में सरकार की राजनीतिक हार, मोदी-शाह दें इस्तीफा-कांग्रेस प्रवक्ता रितु चौधरी

प्रेस से बात करती रितु चौधरी ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु चौधरी का कहना है कि दिल्ली की कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार करना, मोदी सरकार की राजनीति की कारारी हार हुई है. उन्होंने शनिवार को आरटीडीसी कजरी होटल में मीडिया बातचीत करते हुए कहा कि यह फैसला साबित करता है कि मोदी–शाह की झूठ और बदले की राजनीति कमजोर पड़ चुकी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए. क्योंकि उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों का खुला राजनीतिक दुरुपयोग किया. चौधरी ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को हथियार बनाया गया. न्यायालय द्वारा इस मामले को खारिज किया जाना इस बात का प्रमाण है कि यह केस कानून पर नहीं, बल्कि निजी राजनीतिक नफरत पर आधारित था. उन्होंने कहा कि CBI ने 2014 और 2015 में अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया था. ED ने भी 2014–15 में कोई मनी लॉन्ड्रिंग जांच नहीं की. इसके बावजूद, 2021 में अचानक एफआईआर दर्ज कर 7 वर्षों की कानूनी सहमति पलटी गई, जो राजनीतिक बदले का स्पष्ट उदाहरण है. पढ़ें: एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष का आरोप, 'असल मुद्दों से बचने के लिए धर्म की आड़ लेती है बीजेपी'