नेशनल हेराल्ड मामला: ईडी को झटका, कांग्रेस ने रायपुर में भाजपा कार्यालय का किया घेराव

नेशनल हेराल्ड प्रकरण में अदालत के निर्णय को कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक और नैतिक जीत बताया. पार्टी का कहना है कि इस फैसले ने भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को उजागर कर दिया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी.

रायपुर: नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली कोर्ट के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन तेज कर दिया है. इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर का घेराव किया. प्रदर्शन में एआईसीसी महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए.

दीपक बैज का हमला: भाजपा का षड्यंत्र हुआ बेनकाब

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा का षड्यंत्र पूरी तरह सामने आ गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र पर हमले और विपक्ष को दबाने की राजनीति के विरोध में भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया. बैज ने कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर एक दशक तक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, लेकिन अदालत के फैसले ने सच्चाई सामने ला दी है.

ईडी को कोर्ट की फटकार, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं

दीपक बैज ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित किसी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता, इसे भाजपा की राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए कांग्रेस ने “सत्यमेव जयते” के संकल्प को दोहराया.

भूपेश बघेल का बयान: डरने वाली नहीं है कांग्रेस

एआईसीसी महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अदालत के फैसले ने यह साफ कर दिया है कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी आवाजों को कुचलने के लिए कर रही है. उन्होंने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस इन हथकंडों से डरने वाली नहीं है और भारतीय संविधान व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है.

लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट कांग्रेस

भूपेश बघेल ने कहा कि एजेंसियों के दुरुपयोग और विपक्ष को डराने की राजनीति के खिलाफ पार्टी पूरी तरह एकजुट है. रायपुर में भाजपा कार्यालय के घेराव के जरिए कांग्रेस ने यह संदेश दिया कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा.