नेशनल हेराल्ड मामला; मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, वाराणसी में 12 कार्यकर्ता हिरासत में
बुधवार को वाराणसी और मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 3:41 PM IST|
Updated : December 18, 2025 at 5:13 PM IST
वाराणसी/मथुरा/शाहजहांपुर/सोनभद्र: नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया. उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर प्रदेशभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के माध्यम से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राजनीतिक द्वेष के तहत फंसा रही है. प्रदर्शन के दौरान वाराणसी में 12 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया. वहीं मथुरा में पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प हुई.
बनारस में पुलिस के साथ हुई नोकझोंक: वाराणसी मे चेतगंज एसीपी ईशान सोनी के नेतृत्व में मलदहिया चौराहा से लेकर बीजेपी कार्यालय तक पुलिस फोर्स एवं RAF तैनात की गयी. पूरे क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की जा रही थी. कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता मलदहिया चौराहे पर सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे. माल्यार्पण के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हुई और उनको हिरासत में ले लिया गया.
प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गयी: पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कांग्रेस को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी. कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें और पुलिसकर्मियों को गुलाब भेंट करें. हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया.
मथुरा में पुलिस के साथ हुई झड़प: उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झूठे केस में फंसाया जा रहा है और सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है. वहीं मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई.
बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन: मथुरा में गुरुवार को कांग्रेस नेतृत्व के आदेश पर प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे थे. शहर के विकास मार्केट पर पुलिस प्रशासन ने कांग्रेसियों को रोक लिया और पदाधिकारी ने जमकर नारेबाजी की. बीजेपी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई.
सत्ता की हनक दिखा रही बीजेपी: कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी, लेकिन भाजपा सत्ता की हनक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को परेशान कर रही है. बीजेपी की हिटलर शाही सहन नहीं की जाएगी.कुछ देर के बाद कांग्रेसियों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया गया.
शाहजहांपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन; जमकर हुई धक्का-मुक्की: बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता टाउन हॉल स्थित कांग्रेस कार्यालय में इकट्ठे हुए. कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतकर प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेता बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे कार्यकताओं की पुलिस से धक्का-मुक्की और तीखी नोकझोंक भी हुई.
सोनभद्र में कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत कई नेता हिरासत में: गुरुवार को जिले में भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया. इस दौरान जिलाध्यक्ष रामराज गोंड सहित कई प्रमुख नेताओं को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने कार्यकर्ताओं को राबर्ट्सगंज के उरमौरा बाईपास पर रोका, पुलिस की कार्रवाई से नाराज जिलाध्यक्ष रामराज गोंड समेत कई नेता सड़क पर लेटकर नारेबाजी करने लगे.
सीओ रणधीर मिश्रा और कोतवाल माधव सिंह ने पुलिस बल के साथ सभी को सड़क से हटवाकर आवागमन बहाल करवाया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोंकझोंक भी हुई. पुलिस जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले गई.
यह भी पढ़ें- बनारस से खजुराहो वंदे भारत ट्रेन से रवाना हुए एक्टर अनुपम खेर, स्टेशन की साफ-सफाई पर जमकर की तारीफ