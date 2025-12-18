ETV Bharat / state

नेशनल हेराल्ड मामला; मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, वाराणसी में 12 कार्यकर्ता हिरासत में

मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी/मथुरा/शाहजहांपुर/सोनभद्र: नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया. उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर प्रदेशभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के माध्यम से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राजनीतिक द्वेष के तहत फंसा रही है. प्रदर्शन के दौरान वाराणसी में 12 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया. वहीं मथुरा में पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प हुई. बनारस में पुलिस के साथ हुई नोकझोंक: वाराणसी मे चेतगंज एसीपी ईशान सोनी के नेतृत्व में मलदहिया चौराहा से लेकर बीजेपी कार्यालय तक पुलिस फोर्स एवं RAF तैनात की गयी. पूरे क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की जा रही थी. कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता मलदहिया चौराहे पर सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे. माल्यार्पण के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हुई और उनको हिरासत में ले लिया गया. पुलिस के साथ मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की (Photo Credit: ETV Bharat) प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गयी: पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कांग्रेस को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी. कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें और पुलिसकर्मियों को गुलाब भेंट करें. हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया. मथुरा में पुलिस के साथ हुई झड़प: उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झूठे केस में फंसाया जा रहा है और सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है. वहीं मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई.