डिप्टी सीएम बोले- आयुष्मान कार्ड सॉफ्टवेयर अपग्रेड; प्रमुख सचिव अचानक उन्नाव जिला अस्पताल पहुंचे, वाराणसी में विशेष अभियान

वाराणसी में 'विटामिन A संपूरण' अभियान: वाराणसी में नौनिहालों को कुपोषण से मुक्त रखने के लिए 'विटामिन A संपूरण' अभियान का शुभारंभ किया गया. यह अभियान 26 दिसंबर 2025 से 24 जनवरी 2026 तक चलेगा. ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के माध्यम से 9 महीने से 5 वर्ष तक के 3.92 लाख बच्चों को विटामिन A की खुराक पिलाई जाएगी. अभियान में कुपोषित बच्चों को भी चिन्हित किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने नेशनल ग्रीवांस वर्कशॉप में साचीज को सम्मानित भी किया है. यह उपलब्धि चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का नतीजा है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज पर खर्च में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश में जुलाई 2025 से अब तक करीब 2200 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. यह पिछले वर्ष के मुकाबले करीब दोगुना है. भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था से मरीजों का भरोसा बढ़ा है.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि सॉफ्टवेयर सिस्टम को और बेहतर बनाया गया है. इससे योजना के भुगतान में पारदर्शिता बढ़ी है. नकली और फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाना भी नामुमकिन हो गया है. सिर्फ पात्र लोगों का ही कार्ड बन सकेगा.

लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है. यह योजना सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में लागू है. मरीज किसी भी पंजीकृत अस्पताल में इलाज करा सकते हैं.

लखनऊ/वाराणसी/उन्नाव: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि अब आयुष्मान कार्ड बनाने से लेकर भुगतान तक में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है. इसमें सेंधमारी नहीं हो सकेगी. वाराणसी में 9 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन A की खुराक पिलाने का अभियान शुरू किया गया. वहीं, स्वास्थ्य शिक्षा प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष ने उन्नाव जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया.

लोगों को दी जाएगी जानकारी: मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप चौधरी ने बच्चों को विटामिन A की खुराक पिलाकर बाल स्वास्थ्य पोषण माह का शुभारंभ किया. उन्होंने बताया कि अभियान में संपूर्ण टीकाकरण, वजन लेना और अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करना, सभी बच्चों को विटामिन A की खुराक पिलाना, एक घंटे के अंदर और 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान को लेकर जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी. साथ ही आयोडीन युक्त नमक के सेवन के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि 7 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन सीरप भी पिलाया जाएगा.

किसको कितनी डोज पिलाएंगे: जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. एसएस कनौजिया ने बताया कि पहली खुराक 9 से 12 महीने के बीच एमआर प्रथम टीके के साथ, दूसरी खुराक 16 से 24 माह के बीच एमआर द्वितीय टीके के साथ और तीसरी से 9वीं खुराक 6-6 महीने के अंतराल पर ‘विटामिन A संपूरण’ अभियान में पिलाई जाएगी. 9 महीने से 1 वर्ष तक के बच्चे को आधा चम्मच (1 ML) 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे को 1 चम्मच (2 ML) विटामिन A की खुराक पिलाई जाएगी.

विटामिन A क्यों आवश्यक: उन्होंने बताया कि विटामिन A की कमी से बच्चों में नजर का कमजोर होना, रात्रि के समय कम दिखाई देना, अंधेपन का शिकार हो जाना, रूखी आंख, रूखी त्वचा और त्वचा से संबंधित समस्या होती है. इससे सेवन से निमोनिया और डायरिया से भी निजात मिलती है. साथ ही बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. यह बच्चों में हड्डी का विकास, झिल्ली (म्युकोसा) के विकास में सहायक होता है.

उन्नाव जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण: उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष ने उन्नाव जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं में कई गंभीर खामियां सामने आईं. इस पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के सख्त निर्देश दिए हैं.

प्रमुख सचिव ने ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड, सामान्य वार्ड, पैथोलॉजी विभाग, दवा वितरण काउंटर और साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया. डॉक्टर्स और स्टाफ का अटेंडेंस चेक किया. दवाइयों के वितरण से लेकर रिपोर्ट समय पर मिलने तक की जानकारियां लीं.

निरीक्षण के बाद प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष ने अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक कर सभी खामियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है. यहां मिलने वाली सुविधाओं में सुधार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने चेतावनी दी, कि अगली बार निरीक्षण में वहीं कमियां दोबारा पाई गईं, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी.

