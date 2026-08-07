National Handloom Day: बिहार का रामपुर गांव, ‘क्राफ्ट हैंडलूम विलेज’ में बुनकरों का अधूरा सपना
गया के रामपुर क्राफ्ट हैंडलूम विलेज में बाजार और धागे के अभाव में काम बंद होने से कबाड़ बनीं मशीनें.पढ़ें सरताज अहमद की रिपोर्ट
Published : August 7, 2026 at 7:17 AM IST
गया: आज जब पूरा देश नेशनल हैंडलूम डे मना रहा है, तब बिहार के गया जिले का बोधगया स्थित रामपुर गांव सरकारी योजनाओं की विफलता और प्रशासनिक बेरुखी पर आंसू बहा रहा है. रामपुर गांव की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि यह उन लाखों कारीगरों और बुनकरों की कहानी है, जो सरकारी योजनाओं के अधूरे वादों और बाजार की बेरुखी के बीच फंसे हुए हैं.
क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के लिया गया गोद: दरअसल साल 2020 में केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यकाल में देश के जिन 10 गांवों को 'क्राफ्ट हैंडलूम विलेज' के रूप में गोद लिया गया था, उनमें रामपुर भी शामिल था. मैनचेस्टर ऑफ बिहार कहे जाने वाले पटवा टोली की तर्ज पर इस गांव को सुविधाओं से लैस कर अंतरराष्ट्रीय पहचान देने का वादा किया गया था.
पर्यटकों के आगमन से बंधी थीं उम्मीदें: बोधगया के बड़े होटलों और बौद्ध मठों के पास स्थित होने के कारण यहां हर दिन देश-विदेश के पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है. रामपुर गांव को क्राफ्ट हैंडलूम विलेज बनाने का अहम मकसद भी यही था कि देश दुनिया से आने वाले पर्यटक यहां की पारंपरिक और नई कला से वाकिफ हों, यहां के प्रोडक्ट खरीदें ताकि यहां का हुनर और सामान देश दुनिया तक पहुंचे.
गड़ेरिया समाज का हुनर: दरअसल गांव के गड़ेरिया पाल समाज के लगभग 120 परिवार सदियों से भेड़ पालन और उसके बाल से ऊन तैयार कर कंबल बनाने के पारंपरिक हुनर में माहिर थे. वस्त्र मंत्रालय के क्राफ्ट हैंडलूम विलेज की योजना के तहत जब गांव में अधिकारियों की सायरन बजाती गाड़ियां पहुंचने लगीं, तो 600 से अधिक की आबादी वाले इस समाज में अपनी आर्थिक स्थिति सुधरने की एक नई उम्मीद जागी थी.
भारी सब्सिडी पर मशीनें: पहले चरण में 1.37 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत 39 प्रोफेशनल बुनकरों का चयन हुआ, जिन्हें दिल्ली और भागलपुर के तकनीकी कारीगरों की टीम से ट्रेनिंग दिलाई गई. बुनकरों को हैंडलूम मशीन लगाने के लिए विशेष रूम का निर्माण करा कर दिया गया. इसके बाद 30,000 रुपए की लागत का करघा 90 प्रतिशत अनुदान के साथ केवल 3000 रुपए में उपलब्ध कराया गया, जिससे घरों में सुबह से रात तक खट-खट की आवाज गूंजने लगी.
वादों की निकली हवा: स्थानीय महिलाएं घरेलू काम छोड़कर हर दिन 15-16 घंटे करघा चलाकर आत्मनिर्भर उद्यमी बनने का सपना देखने लगीं. योजना के तहत गांव में शॉपिंग मॉल के रूप में एक बड़ा क्लस्टर और पर्यटकों के लिए 7 एकड़ भूमि पर एक भव्य गेस्ट हाउस बनना तय हुआ था. लेकिन मशीनों के अलावा धरातल पर कुछ भी नहीं बना और सरकार तैयार कपड़ों जैसे गमछा और घरेलू वस्त्रों को बाजार दिलाना पूरी तरह भूल गई.
"मेरे घर में दो करघे लगे थे, लेकिन वर्तमान में उसके सभी पुर्जे खुलकर बिखरे पड़े हैं. सरकार ने रूम और सब्सिडी पर मशीन तो दी, लेकिन कपड़ों के लिए बाजार उपलब्ध कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई. इससे बने हुए कपड़े घर में धरे रह गए, जिससे समय की बर्बादी और आर्थिक नुकसान हुआ." - आरती कुमारी, महिला बुनकर
केंद्रीय तंत्र की बेरुखी: बताया जा रहा है कि इस योजना को स्थानीय गया उद्योग विभाग से न जोड़कर दिल्ली और भागलपुर के अधिकारियों द्वारा संचालित कराया जा रहा था. उन अधिकारियों ने कभी दोबारा लौटकर बुनकरों की समस्याएं नहीं देखीं. योजना के तहत धागा कम कीमत पर मिलना था, लेकिन बुनकरों को खुद महंगे दामों पर धागा खरीदना पड़ा. मुनाफा न होने के कारण काम पूरी तरह बंद होने की कगार पर पहुंच गया, जिससे परेशान होकर लोगों ने करघों को कबाड़खाने में डाल दिया.
"मशीनों के लिए रूम तो बने मगर मार्केट नहीं मिली, जहां सामान बेच सकें. धागा भी महंगा उपलब्ध हुआ क्योंकि बुनकरों ने अपने स्तर से खरीदा था. अधिकारियों ने शुरू होने के बाद दोबारा समस्याओं को नहीं देखा, किसी भी दिक्कत पर भागलपुर डायरेक्टर से बात करनी पड़ती थी." - राजेश कुमार पाल, अध्यक्ष, हैंडलूम विलेज बुनकर समिति
बुनकरों का आपसी चंदा: जब अधिकारियों ने सुध नहीं ली, तब गड़ेरिया समाज के लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर भागलपुर और मानपुर से धागे मंगवाए. लेकिन तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण लागत अधिक आ रही थी और मुनाफा कम, जिससे यह स्थानीय पहल भी पूरी तरह फेल हो गई. पढ़े-लिखे स्थानीय युवक प्रियांशु राज बताते हैं कि वे घर की आर्थिक स्थिति सुधारने और पैतृक काम को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन सरकारी कार्यालयों की उदासीनता ने उनकी पूंजी भी फंसा दी. वहीं सोना देवी ने भी अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि लागत अधिक थी और मुनाफा कम हो रहा था.
"मैंने भी 5,000 रुपए दोबारा कामों को शुरू करने के लिए चंदा दिया था. लेकिन काम महंगा साबित हो रहा था, हमें तकनीकी नॉलेज नहीं था जिससे लागत अधिक लग रही थी और मुनाफा कम हो रहा था. ऐसे में काम बंद करने में ही भलाई थी." - सोना देवी, स्थानीय महिला बुनकर
खेतों में मजदूरी की मजबूरी: बुजुर्ग महिला भूनी देवी बताती हैं कि इस उम्र में भेड़ चराने से बचने के लिए उन्होंने अपने भेड़ तक बेच दिए थे, ताकि करघा चला सकें. शुरुआत में उम्मीद थी कि अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन जब कोई फायदा नजर नहीं आया तो काम बंद करना पड़ा. आज उनके घर में कपड़े डंप पड़े हैं और आर्थिक तंगी के कारण इस उम्र में उन्हें खेतों में मजदूरी करने को मजबूर होना पड़ रहा है.
"शुरुआती दौर में उम्मीद रही कि आगे चलकर अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन जब कोई फायदा नजर नहीं आया, तब काम बंद कर दिया.आज भी घर में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं. फिर से इस उम्र में पुराने काम पर लौटने का कोई फायदा नहीं, अब कंबल भी नहीं बिकती जिससे खेतों में मजदूरी करनी पड़ रही है." - भूनी देवी, बुजुर्ग महिला बुनकर
देश के अन्य गांवों की तुलना में रामपुर की दुर्दशा: हैंडीक्राफ्ट विलेज योजना के तहत देश भर में हिमाचल प्रदेश के शरण गांव, आंध्र प्रदेश के कुंडा पल्ली और उत्तराखंड के ताला गठिया समेत 10 गांवों का चयन हुआ था. लेकिन पूरे देश में सिर्फ बिहार के रामपुर गांव में ही यह कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है. यहां सिर्फ लकड़ी की मशीनें मिलने और कर्मशाला निर्माण के अलावा कोई दूसरा काम आगे नहीं बढ़ सका, जिससे चालू हालत वाले करघे भी अब धूल फांक रहे हैं.
जिम्मेदारी से भागते अधिकारी: इस बड़ी विफलता पर सरकारी महकमे के अधिकारी अब अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ रहे हैं. बुनकर सेवा केंद्र भागलपुर के उप निदेशक राजेश चटर्जी ने बंद होने की मुख्य वजहों से अनभिज्ञता जताते हुए सारा ठीकरा नगर परिषद बोधगया पर फोड़ दिया है. वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव गुप्ता इसे अपने कार्यकाल से पहले का मामला बताकर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं.
"मुझे बंद होने की पूरी वजह अभी मालूम नहीं है. अभी मैं हैंडलूम दिवस की तैयारी में लगा हुआ हूँ, इसलिए इस विषय पर ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं कर पाऊंगा." - राजेश चटर्जी, उप निदेशक, बुनकर सेवा केंद्र भागलपुर
पुनरुद्धार का रास्ता: जानकारों और स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर सरकार अब भी गंभीरता दिखाए, तो इन लकड़ी के करघों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है. इसके लिए जिला उद्योग केंद्र (DIC) को बड़ी पहल करते हुए बुनकरों को शुरुआती दौर में बाजार और सरकारी अनुदान पर रियायती धागा उपलब्ध कराना होगा. साथ ही संबंधित विभागों द्वारा लगातार तकनीकी सहायता देना भी बेहद जरूरी है.
सरकार के मदद की दरकार: यह समय है कि सरकार और समाज मिलकर इनके सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाए. अगर समय रहते इनकी मदद नहीं की गई, तो यह अद्वितीय कला और कौशल हमेशा के लिए खो जाएगा.
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