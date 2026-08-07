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राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस: पानीपत की हैंडलूम मार्केट पर दिखा पीएम की अपील का असर, व्यपारियों ने दी 50 प्रतिशत की छूट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हैंडलूम उत्पाद खरीदने की अपील की थी. जिसका असर हैंडलूम नगरी पानीपत में साफ दिखाई दिया.

Panipat Handloom Market
Panipat Handloom Market (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2026 at 8:54 PM IST

5 Min Read
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पानीपत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर देशवासियों से हैंडलूम उत्पाद खरीदने की अपील की थी. जिसका असर देश की प्रमुख हैंडलूम नगरी पानीपत में साफ दिखाई दिया. प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया अपील के बाद शहर के हैंडलूम व्यापारियों ने ग्राहकों के लिए विशेष छूट की घोषणा कर दी. कई व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर हैंडलूम उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक की छूट देने का ऐलान किया, जिससे बाजारों में खरीदारी को लेकर उत्साह का माहौल बन गया.

पानीपत की हैंडलूम मार्केट पर दिखा पीएम की अपील का असर: व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की "स्वदेशी अपनाओ" की सोच का असर लगातार देखने को मिल रहा है. उनका दावा है कि पहले जहां पानीपत का हैंडलूम कारोबार करीब 10 हजार करोड़ रुपये का था, वहीं अब यह बढ़कर लगभग 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. व्यापारियों के अनुसार पहले जिन उत्पादों का आयात चीन से किया जाता था, आज वही उत्पाद पानीपत में बनकर देश-विदेश में निर्यात हो रहे हैं.

अनुज गोयल बोले- देशवासियों के लिए 50% तक का विशेष ऑफर: हैंडलूम व्यापारी अनुज गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हैंडलूम दिवस घोषित किया जाना पूरे हैंडलूम उद्योग के लिए सम्मान की बात है. उन्होंने बताया कि उनकी संस्था से जुड़े सभी पदाधिकारियों की दुकानों पर ग्राहकों के लिए 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी जा रही है. थोक खरीदारों को भी विशेष रियायत दी जाएगी. उन्होंने कहा कि "राखी से लेकर दिवाली तक का समय हैंडलूम कारोबार का सबसे बड़ा सीजन होता है. ऐसे समय में हैंडलूम दिवस का आयोजन "सोने पर सुहागा" साबित होगा. पहले 3D बेडशीट और कई अन्य उत्पाद चीन से आते थे, लेकिन आज वही सामान पानीपत में तैयार होकर विदेशों तक पहुंच रहा है." उन्होंने सरकार से मांग की कि पानीपत में एक आधुनिक स्किल सेंटर स्थापित किया जाए ताकि कुशल श्रमिक तैयार हों और भारतीय उत्पाद गुणवत्ता के मामले में चीन को और पीछे छोड़ सकें.

यशपाल खुराना बोले- पीएम की बात का लोगों पर गहरा असर: करीब 35 वर्षों से हैंडलूम कारोबार से जुड़े यशपाल खुराना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी बात कहते हैं, लोग उसे गंभीरता से लेते हैं. उनका मानना है कि हैंडलूम दिवस मनाने से इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आय बढ़ेगी और उद्योग को नई गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनरी के स्वदेशी निर्माण से उद्योग को बड़ा लाभ मिल रहा है और पहले की तुलना में काफी सुधार देखने को मिला है.

अशोक बाठला ने कहा- जो पहले आयात होता था, आज वही निर्यात हो रहा: हैंडलूम संगठन के कैशियर अशोक बाठला ने कहा कि हैंडलूम दिवस के अवसर पर ग्राहकों को अधिकतम छूट देने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर बाजार पर पड़ेगा और ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि 15 वर्ष पहले जिन वस्तुओं का आयात किया जाता था, आज वही उत्पाद भारत से विदेशों में निर्यात किए जा रहे हैं. आने वाले समय में भारत इस क्षेत्र में और आत्मनिर्भर बनेगा.

सौरभ चौधरी बोले- स्वदेशी को मिल रही नई ताकत: हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के सहसंयोजक सौरभ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हैंडलूम दिवस घोषित किए जाने से व्यापारियों में जबरदस्त उत्साह है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की हर अपील का व्यापक असर देखने को मिलता है और लोग स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि पानीपत देश की सबसे बड़ी हैंडलूम मार्केट में शामिल है और यहां तैयार होने वाले उत्पाद देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में स्वदेशी उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.

नवल जिंदल बोले- पानीपत के उद्योग को मिलेगा नया बल: उद्योगपति नवल जिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस घोषित करना पानीपत के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि पानीपत हरियाणा की प्रमुख औद्योगिक नगरी है और यहां का हैंडलूम उद्योग पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है. उन्होंने कहा कि इस पहल से उद्योग को और गति मिलेगी तथा देशभर से आने वाले व्यापारियों की संख्या भी बढ़ेगी.

तरुण नागपाल बोले- 10 हजार करोड़ से 50 हजार करोड़ तक पहुंचा कारोबार: हैंडलूम व्यापारी तरुण नागपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है. उन्होंने बताया कि पानीपत के हैंडलूम बाजार से जुड़े पदाधिकारियों ने अपनी दुकानों पर प्रत्येक ग्राहक के लिए 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट देने का निर्णय लिया है.उन्होंने दावा किया कि पिछले डेढ़ दशक में पानीपत का हैंडलूम कारोबार करीब 10 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. पहले जिन उत्पादों का आयात किया जाता था, आज वही उत्पाद यहां बनकर विदेशों में निर्यात हो रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत हैंडलूम उद्योग में विश्व स्तर पर और मजबूत पहचान बनाएगा.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देश को बधाई दी, लोगों से हैंडलूम प्रोडक्ट खरीदने का आग्रह किया

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