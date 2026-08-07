ETV Bharat / state

CM योगी ने विपक्ष को घेरा; बोले-2017 से पहले प्रदेश में दंगे-कर्फ्यू, अब स्वदेशी से 30 लाख लोगों को रोजगार

सीएम योगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर गुरुवार को लखनऊ में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी की विरासत और हस्तशिल्पियों के सम्मान को केंद्र में रखकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर विकास की अनदेखी और कानून व्यवस्था ध्वस्त करने का आरोप भी लगाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 अगस्त का दिन सिर्फ हथकरघा दिवस नहीं है, बल्कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन का महत्वपूर्ण पड़ाव है. इसी दिन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था. स्वदेशी ऐसा मंत्र है जिसने उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधकर गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा. गांधी जी के आने से पहले स्वदेशी आ चुका था और उसने आजादी की लड़ाई को गति दी. 30 लाख लोगों की आजीविका का आधार हथकरघा CM योगी ने कहा कि हथकरघा हमारी विरासत है.प्रदेश में ढाई लाख परिवार सीधे और पावरलूम को जोड़कर करीब 30 लाख लोग इस उद्योग से जुड़कर अपनी आजीविका चला रहे हैं. इसी को देखते हुए सरकार ने हस्तशिल्पियों को सम्मान देने का संकल्प लिया. पिछले वर्ष हमने 40 हजार हस्तशिल्पियों को 109 करोड़ रुपये की विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाई. उन्होंने भदोही के कालीन क्लस्टर का उदाहरण देते हुए कहा कि 2017 से पहले यह मृतप्राय था, लेकिन आज भदोही की कालीनें करोड़ों का निर्यात कर रही हैं. नई संसद में भी प्रधानमंत्री के कहने पर भदोही की कालीन लगी. हमारा हस्तशिल्पी परिश्रम करेगा और हम प्रोत्साहित करेंगे तो भारत का पैसा भारत में ही लगेगा. इसी से समृद्धि आएगी और कारीगर के चेहरे पर मुस्कान आएगी. 12 बजे उठते थे, इसलिए दंगे-कर्फ्यू होते थे