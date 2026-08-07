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नेशनल हैंडलूम दिवस विशेष : नौकरी नहीं, रोजगार देना का सपना बुना, एक करघे से शुरू हुआ सफर, आज 400 परिवारों की रोजी-रोटी का सहारा

हर उत्पाद के पीछे कई हाथों की मेहनत : कमलेश जैन के यहां तैयार होने वाला प्रत्येक दरी केवल एक उत्पाद नहीं बल्कि कई कारीगरों की सामूहिक मेहनत का परिणाम होता है. कमलेश कहते हैं कि एक दरी को तैयार करने में लगभग 8 से 10 कारीगरों का योगदान रहता है. सबसे पहले ऊन, जूट या कॉटन जैसे प्राकृतिक रेशों की सफाई और धुलाई की जाती है. इसके बाद रंगाई, धागा तैयार करना, करघे पर बुनाई, कटिंग, फिनिशिंग और गुणवत्ता परीक्षण जैसी कई प्रक्रियाओं से होकर अंतिम उत्पाद तैयार होता है. यही कारण है कि हस्तकरघा से बने उत्पादों में मशीनों से बने सामान की तुलना में अधिक गुणवत्ता, मजबूती और कलात्मकता देखने को मिलती है.

आज 400 से अधिक परिवारों को मिला रोजगार : कमलेश जैन बताते हैं कि आज उनके साथ 400 से अधिक कारीगर प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा आसपास के लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र के अनेक परिवार किसी न किसी रूप में इस उद्योग का हिस्सा हैं. कोई बुनाई करता है, कोई धागे तैयार करता है, कोई रंगाई करता है तो कोई फिनिशिंग का काम संभालता है. इस तरह एक पूरा ग्रामीण रोजगार मॉडल विकसित हुआ है, जिसने गांव से शहरों की ओर होने वाले पलायन को भी काफी हद तक कम किया है. हैंडलूम उद्योग ने गांव के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया है, जिससे वे अपने परिवार के साथ रहकर सम्मानजनक आय अर्जित कर रहे हैं.

कमलेश जैन बताते हैं कि शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर की. उनके पास केवल एक करघा था और कुछ प्रशिक्षित कारीगर. गांव के प्रशिक्षण केंद्रों की मदद से युवाओं को बुनाई का प्रशिक्षण दिलाया गया. धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ा और करघों की संख्या भी बढ़ती चली गई. कमलेश कहते हैं कि शुरुआती दौर आसान नहीं था. सीमित संसाधन, पूंजी की कमी, बाजार तक पहुंच, बेहतर डिजाइन तैयार करना और ग्राहकों का विश्वास जीतना बड़ी चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. परिवार का सहयोग, कारीगरों की मेहनत और सरकारी योजनाओं की मदद से उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया. समय के साथ उनका छोटा उद्यम एक बड़े हैंडलूम उद्योग में बदल गया, जिसने पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी.

गांव की बेरोजगारी ने बदली सोच : पढ़ाई पूरी करने के बाद अधिकांश युवाओं की तरह कमलेश जैन के सामने भी नौकरी करने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने शहर जाकर नौकरी करने के बजाय गांव में रहकर कुछ अलग करने का निर्णय लिया. उनके मन में एक ही विचार था कि यदि केवल अपनी आजीविका कमाई जाए तो जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन यदि गांव के लोगों को भी रोजगार मिल सके तो जीवन सार्थक हो जाएगा. इसी सोच ने उन्हें हैंडलूम उद्योग की ओर प्रेरित किया. उन्होंने महसूस किया कि गांव में हुनर की कमी नहीं है, जरूरत केवल सही दिशा, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की है. यही विचार आगे चलकर एक बड़े सामाजिक अभियान का रूप ले गया.

इस खास दिन हम आपको मिलाते कमलेश जैन से जो जयपुर के निकट बास्को क्षेत्र के हैंडलूम उद्यमी के रूप में प्रेरणा की मिसाल बनकर उभरे हैं. पारंपरिक दरी उद्योग को आधुनिक डिजाइन के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया. कमलेश जैन को इसी योगदान के लिए हाल ही में 'बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया. कमलेश जैन के प्रयासों से स्थानीय बुनकरों, विशेषकर महिलाओं और ग्रामीण कारीगरों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं. उनकी सफलता केवल एक उद्यमी की उपलब्धि नहीं, बल्कि राजस्थान की हस्तकरघा विरासत, 'वोकल फॉर लोकल' और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देने वाली प्रेरक कहानी है.

जयपुर : गांव में पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अधिकांश युवा नौकरी की तलाश में शहरों का रुख करते हैं, तब एक युवक ने अलग रास्ता चुना. उसने तय किया कि वह नौकरी नहीं करेगा, बल्कि अपने गांव के लोगों को रोजगार देगा. यही सोच आज एक ऐसी सफलता की कहानी बन चुकी है, जिसने न सिर्फ उसके अपने गांव बल्कि आसपास के करीब 30 किलोमीटर क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बदल दी है. हर वर्ष 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे (राष्ट्रीय हथकरघा दिवस) मनाया जाता है. इसका उद्देश्य देश के लाखों बुनकरों के योगदान का सम्मान करना, भारत की समृद्ध हस्तकरघा परंपरा को बढ़ावा देना और स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों को जागरूक करना है.

महिलाओं को मिला आत्मनिर्भर बनने का अवसर : कमलेश जैन की पहल का सबसे सकारात्मक प्रभाव गांव की महिलाओं के जीवन में देखने को मिला है. उन्होंने महिलाओं को कॉटेज इंडस्ट्री से जोड़कर घर बैठे रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया. महिलाएं धुलाई, रंगाई, धागा तैयार करने और फिनिशिंग जैसे कार्य अपने घरों से ही करती हैं, जिससे उन्हें प्रतिदिन लगभग 400 से 500 रुपए तक की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है. इस आय ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है और वे बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और अन्य आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं.

गांव की महिला कारीगर रामजी बाई कहती हैं कि पहले वे पूरी तरह परिवार की आय पर निर्भर थीं, लेकिन अब अपनी मेहनत से कमाई कर आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रही हैं. वहीं, धापूदेवी का कहना है कि घर की जिम्मेदारियों के साथ यह काम आसानी से किया जा सकता है, जिससे महिलाओं को परिवार और रोजगार के बीच संतुलन बनाने में मदद मिली है. इस पहल ने गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है और उनके आत्मविश्वास में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

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पारंपरिक उद्योग को आधुनिक बाजार से जोड़ा : कमलेश जैन ने पारंपरिक हैंडलूम उद्योग को समय के साथ बदलती बाजार की जरूरतों के अनुरूप नई पहचान दिलाई. उन्होंने केवल पारंपरिक बुनाई तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि आधुनिक डिजाइन, आकर्षक रंग संयोजन और ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों में लगातार नवाचार किए. कमलेश बताते हैं कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में केवल अच्छा उत्पाद बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही बाजार तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है.

हथकरघा से तैयार उत्पाद (ETV Bharat Jaipur)

इसी सोच के साथ उन्होंने मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया और अपने हैंडलूम उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया. इसका सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि राजस्थान की पारंपरिक दरी, रग और अन्य हस्तकरघा उत्पादों को देश-विदेश में नई पहचान मिली. बढ़ती मांग से ग्रामीण कारीगरों को नियमित काम मिलने लगा और उनकी आय में भी लगातार वृद्धि हुई. उनका मानना है कि परंपरा और आधुनिकता का संतुलित मेल ही हैंडलूम उद्योग के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है.

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'वोकल फॉर लोकल' और आत्मनिर्भर भारत को मिली मजबूती : कमलेश जैन का कार्य केवल एक सफल व्यवसाय की कहानी नहीं, बल्कि 'वोकल फॉर लोकल' और आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रेरक उदाहरण भी है. उनका मानना है कि यदि स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक हुनर और ग्रामीण कारीगरों को आधुनिक बाजार से जोड़ा जाए, तो गांवों में भी बड़े उद्योग विकसित किए जा सकते हैं. इसी सोच के साथ उन्होंने स्थानीय बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया और उनकी ओर से तैयार किए गए हस्तकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया.

हथकरघा से काम करती महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

कमलेश कहते हैं कि इस पहल से न केवल स्थानीय उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए. इससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और पलायन में भी कमी आई. उनके प्रयासों से राजस्थान की पारंपरिक दरी और अन्य हैंडलूम उत्पादों को विदेशों में भी पहचान मिली. उनका मानना है कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर ही भारत की पारंपरिक कला, स्थानीय उद्योग और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती दी जा सकती है.

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मिला बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवॉर्ड : ग्रामीण रोजगार सृजन और हैंडलूम उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने कमलेश जैन को 'बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवॉर्ड' से सम्मानित किया. यह सम्मान केवल उनके सफल व्यवसाय का प्रतीक नहीं, बल्कि उस सामाजिक सोच का भी सम्मान है, जिसके माध्यम से उन्होंने सैकड़ों परिवारों को रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर दिया. कमलेश जैन कहते हैं कि यह पुरस्कार केवल उनका नहीं, बल्कि उन सभी कारीगरों, महिलाओं और सहयोगियों का है, जिन्होंने इस सफर में उनका साथ दिया.

युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत : उनका कहना है कि सम्मान मिलने से जिम्मेदारी और बढ़ गई है और भविष्य में वे अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं को हैंडलूम उद्योग से जोड़ने का प्रयास करेंगे. उनके अनुसार, यदि गांवों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित किए जाएं तो पलायन को रोका जा सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल सकती है. उनकी यह उपलब्धि आज अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है. सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के बावजूद कमलेश जैन के सामने सबसे बड़ी चिंता नई पीढ़ी को हैंडलूम उद्योग से जोड़ने की है.

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नई पीढ़ी से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती : उनका कहना है कि आज बाजार में हस्तकरघा उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन युवा इस पारंपरिक व्यवसाय को अपनाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं. एक कुशल बुनकर आज भी प्रतिदिन 1000 से 1500 रुपए तक की आय आसानी से अर्जित कर सकता है, फिर भी अधिकांश युवा इस काम को छोटा समझते हैं. वे रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करना पसंद करते हैं या बेरोजगार रहना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन करघे पर बैठकर काम करने से बचते हैं. उनका मानना है कि यदि युवाओं की यही सोच बनी रही तो आने वाले वर्षों में कुशल कारीगरों की कमी हो सकती है, जिससे उत्पादन और उद्योग दोनों प्रभावित होंगे. पारंपरिक हस्तकरघा कला को बचाने के लिए नई पीढ़ी को इससे जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है.

सरकारी योजनाओं से मिला सहयोग : कमलेश जैन का मानना है कि हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कारीगरों का सहयोग कर रही हैं. उनके अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम, हस्तकरघा प्रदर्शनियां, विपणन सहायता, वित्तीय प्रोत्साहन और कौशल विकास जैसी योजनाओं ने ग्रामीण बुनकरों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है. इन पहलों के कारण छोटे कारीगरों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मिला है और उनकी आय में भी सुधार हुआ है.

हालांकि, उनका मानना है कि केवल सरकारी योजनाएं ही इस उद्योग के भविष्य को सुरक्षित नहीं बना सकतीं. इसके लिए समाज और विशेष रूप से युवाओं की सोच में बदलाव आना भी जरूरी है. नई पीढ़ी हस्तकरघा को सम्मानजनक और लाभदायक रोजगार के रूप में अपनाए तो न केवल पारंपरिक बुनाई कला संरक्षित रहेगी बल्कि भारत का हैंडलूम उद्योग वैश्विक बाजार में और अधिक मजबूत पहचान बना सकेगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी.

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हैंडलूम केवल उद्योग नहीं, संस्कृति की पहचान : भारत का हैंडलूम उद्योग केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक शिल्पकला का जीवंत प्रतीक है. राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों की हस्तकरघा परंपरा सदियों से अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है. हाथों से बुना गया प्रत्येक रग, दरी या अन्य उत्पाद केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि कारीगरों की मेहनत, उनकी कला और भारतीय संस्कृति की कहानी को दुनिया तक पहुंचाता है. कमलेश जैन जैसे उद्यमी इस विरासत को आधुनिक बाजार से जोड़कर इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं. उनका मानना है कि परंपरा और नवाचार का संतुलन ही हैंडलूम उद्योग के भविष्य को सुरक्षित रख सकता है.