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सरवरी एमआरएफ साइट के निरीक्षण को पहुंची एनजीटी की टीम, स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे हैं विरोध

एनजीटी कमेटी ने किया निरीक्षण ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला मुख्यालय सरवरी में प्रशासन की ओर से स्थापित की गई एमआरएफ साइट के निर्माण पर अब एनजीटी के द्वारा रोक लगा दी गई है. वहीं, शनिवार को एनजीटी की ओर से गठित कमेटी के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी सरवरी पहुंचा और उन्होंने एमआरएफ साइट के चलते पेश आ रही दिक्कतों को भी सुना. इस दौरान कुल्लू प्रशासन के अधिकारी भी टीम के सदस्यों के साथ मौजूद रहे. नगर परिषद कुल्लू की ओर से कूड़े के निष्पादन के लिए सरवरी में एमआरएफ साइट स्थापित की गई है. वहीं, बार-बार यहां लोगों के द्वारा इस साइट को हटाने के लिए प्रशासन से भी आग्रह किया गया था, लेकिन कोई अन्य जगह न होने के चलते इस साइट को स्थानांतरित नहीं किया जा रहा था. ऐसे में नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 3 के लोगों ने एनजीटी में जनहित याचिका दायर की थी और मांग रखी गई थी कि इस साइट को तुरंत यहां से हटाया जाए.वहीं, जनहित याचिका दायर होने के बाद एनजीटी ने एमआरएफ साइट के निर्माण पर स्टे लगाया गया था और अब कमेटी को भी मौके के निरीक्षण के लिए भेजा गया.