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सरवरी एमआरएफ साइट के निरीक्षण को पहुंची एनजीटी की टीम, स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे हैं विरोध

मेटा डिस्क्रिप्शन: कुल्लू के सरवरी में स्थापित MRF साइट के निर्माण पर लगी रोक. NGT ने किया निरीक्षण

एनजीटी कमेटी ने किया निरीक्षण
एनजीटी कमेटी ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 1:27 PM IST

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कुल्लू: जिला मुख्यालय सरवरी में प्रशासन की ओर से स्थापित की गई एमआरएफ साइट के निर्माण पर अब एनजीटी के द्वारा रोक लगा दी गई है. वहीं, शनिवार को एनजीटी की ओर से गठित कमेटी के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी सरवरी पहुंचा और उन्होंने एमआरएफ साइट के चलते पेश आ रही दिक्कतों को भी सुना.

इस दौरान कुल्लू प्रशासन के अधिकारी भी टीम के सदस्यों के साथ मौजूद रहे. नगर परिषद कुल्लू की ओर से कूड़े के निष्पादन के लिए सरवरी में एमआरएफ साइट स्थापित की गई है. वहीं, बार-बार यहां लोगों के द्वारा इस साइट को हटाने के लिए प्रशासन से भी आग्रह किया गया था, लेकिन कोई अन्य जगह न होने के चलते इस साइट को स्थानांतरित नहीं किया जा रहा था. ऐसे में नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 3 के लोगों ने एनजीटी में जनहित याचिका दायर की थी और मांग रखी गई थी कि इस साइट को तुरंत यहां से हटाया जाए.वहीं, जनहित याचिका दायर होने के बाद एनजीटी ने एमआरएफ साइट के निर्माण पर स्टे लगाया गया था और अब कमेटी को भी मौके के निरीक्षण के लिए भेजा गया.

वार्ड नंबर 3 के स्थानीय निवासी संजय कपूर ने बताया कि 'एमआरएफ साइट को हटाने के लिए कई बार प्रशासन से आग्रह किया गया, लेकिन उनकी इस बात पर कोई गौर नहीं किया गया. ऐसे में मजबूर होकर सभी लोगों ने एनजीटी में एक जनहित याचिका दायर की और अब इस पर स्टे लग गया है. शनिवार को एनजीटी की ओर से गठित कमेटी के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना. वहीं, स्थानीय लोगों ने इस दौरान कमेटी के अधिकारियों को अवगत करवाया कि ये साइट शहर के बीचों बीच है और इससे हो रही गंदगी के चलते पूरा शहर परेशान है. ऐसे में एनजीटी के समक्ष ये याचिका दायर की गई है कि इस साइट को शहर से बाहर स्थापित किया जाए, ताकि लोगों को कूड़े के चलते दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

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