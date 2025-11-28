ETV Bharat / state

बलरामपुर पहुंचे NGT न्यायमूर्ति डॉ. अफरोज अहमद; बोले- पर्यावरण प्रबंधन के लिये कोई कोताही नहीं होनी चाहिये

पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक में हिस्सा लेने आए NGT सदस्य डॉ. अफरोज अहमद. ( Photo credit: ETV Bharat )