बलरामपुर पहुंचे NGT न्यायमूर्ति डॉ. अफरोज अहमद; बोले- पर्यावरण प्रबंधन के लिये कोई कोताही नहीं होनी चाहिये

बलरामपुर में पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक में हिस्सा लेने आए NGT सदस्य डॉ. अफरोज अहमद.

पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक में हिस्सा लेने आए NGT सदस्य डॉ. अफरोज अहमद.
पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक में हिस्सा लेने आए NGT सदस्य डॉ. अफरोज अहमद. (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 2:49 PM IST

बलरामपुर : पराली जलाए जाने से लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सख्त हो गया है. एनजीटी सदस्य न्यायमूर्ति डॉ अफरोज अहमद ने शुक्रवार को कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए कोताही नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पराली बहुत उपयोगी चीज है.


डॉ. अफरोज अहमद शुक्रवार को बलरामपुर में पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक में हिस्सा लेने आए थे. उन्होंने कहा कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उन्हें समझाने की जरूरत है. पराली बहुत उपयोगी चीज है, यदि पराली न जलाया जाय तो उससे एथनाॅल बनाया जा सकता है. खाद बनाई जा सकती है. ऊर्जा बनाने में काम आ सकता है. उन्होंने कहा कि यदि पराली का प्रबंधन हो जाय तो इसका सदुपयोग हो सकता है. इसके लिए हर जिले स्तर पर प्रबंधन किया जाना चाहिए.

डॉ. अफरोज अहमद ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन को चाहिए कि जो कचरा, नदियों और झीलों में जा रहा है, उसे रोकने के ठोस कदम उठाना चाहिए. उन्होंने पर्यावरणीय संतुलन, नदी संरक्षण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रदूषण निवारण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की. अधिकरण के जज ने कहा कि सुआव नदी के जीर्णोद्धार के लिये समन्वित योजनाएं तैयार कर प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जाए.

उन्होंने कहा कि नदी क्षेत्र में अतिक्रमण आदि न हो, ताकि नदी का प्राकृतिक स्वरूप पुनर्स्थापित हो सके. उन्होंने प्रदूषण स्तर की निगरानी, औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण अभियान एवं भू-जल संरक्षण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है तथा जनभागीदारी से संभव है, इसलिए ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामाजिक संगठनों को भी इस अभियान से जोड़ने की आवश्यकता है.

