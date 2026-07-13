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ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: एकेडमिक काउंसिल के सदस्य प्रो. गोविंद पांडेय बोले- "चीन-अमेरिका को पीछे छोड़ेगा भारत"

प्रोफेसर गोविंद पांडेय ने कहा, 19,744 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से भारत 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बन जाएगा. 6 लाख नए रोजगार पैदा होंगे.

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ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत देश में आएगा 8 लाख करोड़ का भारी-भरकम बजट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 9:02 PM IST

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गोरखपुर: नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के एकेडमिक काउंसिल के नवनियुक्त सदस्य, देश के जाने-माने पर्यावरणविद प्रोफेसर गोविंद पांडेय ने कहा है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप इस प्रोजेक्ट पर जिस तरह से भारत कार्य कर रहा है, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के तय लक्ष्य के दौरान यह मिशन भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित कर देगा. भारत न सिर्फ इसका उत्पादक देश होगा बल्कि दुनिया में भी ग्रीन हाइड्रोजन के बड़े निर्यातक के रूप में अपने आप को आगे लेकर जाएगा.

इससे अपने देश की जहां ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी, वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में जो विदेशी मुद्रा का संचित भंडार खर्च होता है उस पर भी बड़ी लगाम लगेगी. भारत सरकार के द्वारा 9 जुलाई को ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के एकेडमिक काउंसिल के सदस्य बनने के बाद, गोरखपुर पहुंचने पर ईटीवी भारत के साथ गोविंद पांडेय खास बातचीत कर रहे थे.

जानकारी देते एकेडमिक काउंसिल के सदस्य प्रो. गोविंद पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat)

19,744 करोड़ रुपये का बजट: इस दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, जिसे वर्ष 2023 में भारत सरकार ने लांच किया था. जिसके लिए 19744 करोड़ रुपये खर्च करना निर्धारित किया गया है. तब से लेकर आज तक जो कार्य हो रहा है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि, देश की जो ऊर्जा जरूरत है उसमें हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं. अभी जो जीवाश्म ईंधन की हमारी जरूरत है उसके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं, जिसमें काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती है.

घटेगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन: इसलिए इस मिशन के तहत जो लक्ष्य भारत ने रखा है उसको हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की मदद ली जा रही है. उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग में जो ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन होता है उससे पूरी दुनिया में खतरे बढ़ेंगे. इसके अंतर्गत जो लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं उसके हिसाब से 5 मिलियन मिट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन वर्ष 2030 तक भारत प्रति वर्ष करने में सक्षम होगा. उन्होंने कहा कि जब हम यह करने लगेंगे तो 50 मिलियन मिट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन घटा पाएंगे, जिससे जलवायु परिवर्तन को बचाया जा सकेगा.

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भारत का मेगा प्लान: 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और 6 लाख नौकरियों का लक्ष्य. (Photo Credit: ETV Bharat)

सात सदस्य तय करेंगे मूल्य और क्वालिटी के मानक: उन्होंने कहा कि इसके लिए मिशन में 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई है जो उद्योगों के लिए इसकी उपयोगिता, क्वालिटी के मानक, बेंचमार्क और मूल्य का मूल्यांकन करेगी. यही नहीं प्रौद्योगिकी में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रयुक्त होने और एक समान पूरे देश में उसे लागू करने की नीति का सुझाव भी एकेडमिक काउंसिल पूरी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करेगी. उन्होंने कहा कि मोटे तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन के प्रयोग से जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करके हम ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करेंगे और विदेशों पर निर्भरता को कम करते हुए उसे समाप्त करेंगे. ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात में हमें नवीकरण ऊर्जा के माध्यम को भी अपनाते रहना होगा.

भारत को ग्लोबल हब बनाने की तैयारी: पर्यावरणविद गोविंद पांडेय ने कहा कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात के क्षेत्रों में भारत को ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करना है. साथ ही, स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि अर्थव्यवस्था में कार्बन का न्यूनीकरण करते हुए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की जा सके. वर्तमान में चीन, जर्मनी एवं अमेरिका ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में आगे हैं लेकिन इस समय भारत इस क्षेत्र में सबसे तेज़ गति से प्रगति कर रहा है. ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन मुक्त ईंधन है, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता है.

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युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शुरू होंगे स्पेशल आईटीआई और डिप्लोमा कोर्स (Photo Credit: ETV Bharat)

ग्रीन हाइड्रोजन की बेजोड़ ऊर्जा क्षमता: दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी तथा अन्य परम्परागत ईंधन कार्बनयुक्त हैं और प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन करते हैं. इसके साथ ही, प्रति किग्रा ईंधन हेतु ग्रीन हाइड्रोजन 120, पेट्रोल 44, डीजल 43 एवं सीएनजी 50 मेगा जूल ऊर्जा का उत्पादन करते हैं. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अन्तर्गत अकादमिक काउंसिल विकसित किए जाने वाले योग्यता पैक की समीक्षा एवं गुणवत्ता विनिश्चयन का कार्य सुनिश्चित करेगी. काउंसिल अपनी रिपोर्ट एवं संस्तुतियां भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को उपलब्ध कराएगी.

सौर ऊर्जा से होगा उत्पादन, युवाओं को मिलेंगी जॉब: सौर ऊर्जा सहित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग कर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा, जिसका भंडारण भी किया जा सकेगा. ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग दिन अथवा रात कभी भी किया जा सकेगा. इस मिशन से लगभग 6 लाख रोजगार सृजित होंगे, जिसका सीधा लाभ युवाओं को मिलेगा. इसके उत्पादन एवं अनुप्रयोग के क्षेत्र में आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर विशिष्ट पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे और देशव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारम्भ होंगे.

उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं: विशिष्ट प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में शोध की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसका पूरा लाभ युवाओं को मिलेगा. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं, जहां निवेश एवं अवस्थापना सुविधाओं का मजबूत ढांचा उपलब्ध है. उद्योग, परिवहन एवं कृषि के क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन के अनुप्रयोग की अपार संभावनाएं हैं. प्रथम प्राथमिकता तो देश में सौर ऊर्जा सहित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के त्वरित विकास एवं भण्डारण की होनी चाहिए.

8 लाख करोड़ का आएगा निवेश: दूसरी आवश्यकता हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और कम लागत पर उत्पादन करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करने की होगी. तीसरी प्राथमिकता ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अधिकाधिक आर्थिक निवेश प्राप्त करने की होगी, ताकि भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके. वर्ष 2030 तक भारतवर्ष में 125 गीगा वाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का भी लक्ष्य है. इससे देश में 8 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने का लक्ष्य निर्धारित है और लगभग बीस वर्षों बाद अर्थात वर्ष 2047 तक हम भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने में कामयाब हो सकेंगे.

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