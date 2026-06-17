ETV Bharat / state

स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 2 बदलेगी देश की सूरत, कई सेक्टरों में आएगा बूम, कनेक्टिविटी होगी मजबूत

सागर: केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की गयी थी. जिसने सड़क परिवहन के मामले में एक तरह से भारत को एक माला की तरह पिरो दिया है. एक विशाल रोड नेटवर्क के जरिए हमारे देश के चार कोनों को चारों महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से जोड़ा गया था. राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भज योजना के बाद अब केंद्र की सरकार राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना-2 पर काम कर रही है. इसका उद्देश्य सिर्फ सड़कों के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक आधारित हाईस्पीड एक्सप्रेस-वे नेटवर्क तैयार करना है.

स्वर्णिम चतुर्भुज योजना - 2 (गोल्डन क्वॉड्रिलैटरल 2.0) का उद्देश्य

भारत जैसे विशाल देश का भूगोल ऐसा है कि यहां पर माल परिवहन औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने में बड़ा रोड़ा है. देश के नेशनल हाइवे, इंडस्ट्रियल हब के आसपास सड़कों का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने और लगातार जाम के कारण माल परिवहन में दुनिया में सबसे महंगा है. जिसके कारण औद्योगिक उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और बड़े पैमाने पर समय बर्बाद होता है. सड़कों के जरिए माल परिवहन की गति बेहतर रोड नेटवर्क ना होने के कारण काफी धीमी हो जाती है.

ऐसे में उत्पादों की कीमत बढ़ती है और औद्योगिक मुनाफा घट जाता है. ऐसे में गोल्डन क्वॉड्रिलैटरल 2.0 एक ऐसा एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर होगा, जो भीड़भाड़ वाले और जाम वाले शहरों के समांतर तैयार किया जाएगा. जो वाणिज्यिक माल ढुलाई की लागत कम करने के साथ गति प्रदान करेगा. इसके जरिए महानगरों और देश के औद्योगिक शहरों के बीच बेहतर संपर्क तैयार किया जाेगा. माल ढुलाई में लगने वाले समय को 40 फीसदी तक कम किया जाएगा.

सड़कों का बढ़ेगा जाल (NHAI)

देश के मौजूदा नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे पर वाहनों की भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा. इसके जरिए देश के प्रमुख 11 इकानाॅमिक कॉरिडोर को एकीकृत कर क्षेत्रीय विकास और लाजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत और गति प्रदान की जाएगी. ये परियोजना एक तरह से शुरू हो चुकी है. कई जगहों पर भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी में मामला अटका हुआ है. इस परियोजना की लागत 11 लाख करोड़ रुपए आंकी जा रही है. परियोजना के तहत आने वाले 5 से 7 साल के भीतर देश में 17 हजार किमी एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा.

परियोजना का नाम-स्वर्णिम चतुर्भुज 2.0 (गोल्डन क्वॉड्रिलैटरल 2.0)

प्रस्तावित रोड नेटवर्क - 17 हजार किमी

स्वीकृत एक्सप्रेस वे - 9 हजार किमी

अनुमानित लागत - 11 लाख करोड़ रुपए

प्रति किमी औसत लागत - 40 करोड़ रुपयए

परियोजना पूरी करने का लक्ष्य - 5-7 साल

लॉजिस्टिक पर असर - लागत होगी कम

माल ढुलाई की गति - रफ्तार बढ़ेगी

बंदरगाह से जोड़ने पर फायदा - शिपिंग लागत कम होगी

वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा -- भारतीय उत्पाद मजबूत होंगे

नए औद्योगिक शहरों और बंदरगाह जुड़ेंगे

गोल्डन क्वॉड्रिलैटरल 2.0 की विशालता

राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज - 2.0 की बात करें, तो इसका नेटवर्क विशालता लिए हुआ है. यह विश्वस्तरीय रोड नेटवर्क का दुनिया का एक अलग नमूना होगी. ये भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी बनेगा और व्यापार के साथ यात्रा को निर्बाध गति प्रदान करेगा. जब परियोजना की विशालता की बात की जाती है, तो सरकार अगले पांच से सात साल के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है.