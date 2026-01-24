हुला हूपिंग की हुनरबाज सिनाया बियाणी, 7 साल में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया नाम
गुलाबी शहर की सिनाया बियाणी हुला हूपिंग के जरिए बालिका सशक्तिकरण की मिसाल बनकर उभरी हैं.
Published : January 24, 2026 at 5:25 PM IST
जयपुर : देशभर में 24 जनवरी के दिन गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है. बेटियों के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए जागरूकता बढ़ाने के मकसद से इस दिन का आयोजन होता है. इस मौके पर ईटीवी भारत रूबरू हो रहा है जयपुर की नन्ही हुनरबाज प्रतिभा सिनाया बियाणी से, जिन्होंने महज सात साल की उम्र में हुला हूपिंग की अपनी कला के दम पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवा लिया. इस तरह से आज सिनाया उन सबके लिए मिसाल साबित हो रही हैं, जो अक्सर बेटियों को बोझ मानकर समाज की मुख्यधारा से बाहर हाशिए पर छोड़ देते हैं.
राजधानी के गोपालपुरा निवासी 8 साल की सिनाया बियाणी कम उम्र में ही अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान और देशभर में पहचान बना चुकी हैं. लोग उन्हें प्यार से 'जयपुर हूपर' के नाम से जानते हैं. हुला हूपिंग की दुनिया में सिनाया आज एक उभरता हुआ सितारा हैं, जिन्होंने अपने संतुलन, गति और मल्टी-हूप तकनीकों से सभी को हैरान कर दिया है.
सिनाया के मुताबिक हुला हूपिंग उनके लिए महज एक शौक नहीं, बल्कि पहचान का अहम हिस्सा है. अब तक वह 60 से ज्यादा प्रतिष्ठित कार्यक्रमों और प्रतियोगिता में परफॉर्म कर चुकी हैं. छह हूप स्प्लिट, मल्टी-हूप और एडवांस ट्रिक्स में महारत रखने वाली सिनाया कई प्रतियोगिताओं में विजेता भी रह चुकी हैं. पढ़ाई और कला के बीच संतुलन बनाते हुए वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हुला हूपर बनने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना देख रही हैं.
कार्निवल से शुरू हुआ सफर : सिनाया की मां पूर्वा बियाणी बताती हैं कि एक किड्स कार्निवल में पहली बार सिनाया ने बच्चों को कमर पर हुला हूप घुमाते देखा. यह नजारा उसे इतना पसंद आया कि उसने वहीं हूप उठाकर कोशिश की और पहली ही बार में बिना किसी अभ्यास के हूप घुमा लिया. यही पल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया. खुद सिनाया ने कहा कि तब उन्हें लगा कि यह महज एक फन का हिस्सा है.
इसके बाद पूरा परिवार उसके हुनर को निखारने में साथ खड़ा हो गया. इसके बाद सिनाया की पहली सार्वजनिक प्रस्तुति उनके प्रशिक्षक की अकादमी के वार्षिक शो में हुई. स्वभाव से अंतर्मुखी सिनाया के लिए यह मंच आत्मविश्वास से लबरेज नई दुनिया लेकर आया. मंच पर परफॉर्म करते हुए उन्होंने न सिर्फ डर को पीछे छोड़ा, बल्कि खुद को एक आत्मविश्वासी कलाकार के रूप में पाया.
अभ्यास का अनोखा अंदाज : सिनाया किसी सख्त अभ्यास-सारणी में नहीं बंधतीं. कभी सिंगल हूप, कभी ट्विन या मल्टी-हूप और कभी बिना हूप के डांस, उनका अभ्यास रचनात्मक और सहज रहता है. हालांकि, किसी बड़े इवेंट या रिकॉर्ड की तैयारी के दौरान वह लगातार और अनुशासित अभ्यास करती हैं. सिनाया की मां ने बताया कि कैसे उनकी बेटी ने महज 7 साल की उम्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर इतिहास रच दिया.
उन्होंने अंडर-16 कैटेगरी में 30 सेकंड में 101 हुला हूप आर्म रोटेशन कर यह रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले यह रिकॉर्ड यूके के एक प्रतिभागी के नाम 94 रोटेशन का था. इस उपलब्धि के लिए सिनाया ने लगातार तीन महीने तक बिना एक भी दिन छोड़े कठिन अभ्यास किया. उन्हें 18 जून 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ. कला के साथ-साथ सिनाया पढ़ाई में भी पीछे नहीं हैं. उन्होंने मैथ्स ओलंपियाड में राष्ट्रीय स्तर पर कई गोल्ड मेडल जीते हैं. स्कूल से लौटकर वह पहले पढ़ाई करती हैं और फिर अकादमी में नियमित अभ्यास करती हैं. अपनी वर्कशॉप से मिला पैसा वह जयपुर फुट को डोनेट करती हैं.
बड़े मंचों पर चमकी प्रतिभा : सिनाया अब तक 60 से अधिक लाइव स्टेज शोज कर चुकी हैं. उन्होंने देश-दुनिया के कई बड़े मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है. उनकी घूमर फ्लो पर आधारित हुला हूप वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसे इंस्टाग्राम पर 6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. इसके अलावा वह 5 से अधिक हुला हूप वर्कशॉप्स भी आयोजित कर चुकी हैं.
भविष्य के सपने और पैगाम : जब सिनाया से पूछा जाता है कि वह क्या बनना चाहती हैं, तो उनका जवाब साफ होता है 'मैं एक हुला हूप मास्टर बनना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले दुनिया की सबसे बेहतरीन हुला हूपर'. उनके माता-पिता की कोशिश है कि उन्हें ऐसे अवसर मिलें, जिनसे वह देश का नाम रोशन कर सकें. सिनाया बच्चों को संदेश देती हैं कि हर दिन कुछ नया सीखें और जो अच्छा लगे, उसे पूरे दिल से करें. मोबाइल से दूरी बनाकर अपनी ऊर्जा किसी टैलेंट में लगाएं. वहीं, वह माता-पिता से अपील करती हैं कि बच्चों को नए अनुभव लेने दें और उन पर अपनी पसंद थोपने के बजाय उनकी रुचि को पहचानें. उनका कहना है कि हुला हूपिंग की शुरुआत के दौरान उनका यह मकसद नहीं था कि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं, तब उन्होंने इसे अपने लिए किया.