यहां 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने को मजबूर लड़कियां, रास्ते की समस्या आज तक नहीं सुधरी

राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पढ़िए एक ऐसे गांव के बारे में, जहां बच्चियां पढ़ाई नहीं कर पाती हैं....

बच्चों को पढ़ाती संगीता
बच्चों को पढ़ाती संगीता (ETV Bharat Alwar)
Published : January 24, 2026 at 2:45 PM IST

अलवर : सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाने के साथ ही साइकिल व स्कूटी देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने में जुटी है, लेकिन एक गांव ऐसा भी है, जहां बच्चियां 10वीं तक भी मुश्किल से पढ़ाई कर पा रहीं हैं. अलवर जिला मुख्यालय से चंद दूरी पर स्थित है सपेरा का बास गांव. यहां बालिकाएं 5वीं कक्षा के बाद आगे नहीं पढ़ पाती. करीब 400 लोगों की आबादी वाले सपेरा का बास में प्राथमिक स्कूल होने से बच्चियां 5वीं कक्षा तक ही पढ़ पाती हैं और रास्ते की समस्या के चलते बच्चियां आगे की पढ़ाई करने पास के गांवों व कस्बों में नहीं जा पाती. यही कारण है कि साक्षरता दर में निरंतर बढ़ोतरी होने के बाद भी सपेरा का बास में कुछ ही बालिकाएं 10वीं कक्षा तक पढ़ाई कर पाई हैं.

सपेरा का बास निवासी संगीता ने बताया कि वे सपेरा समाज से जुड़ी हैं, लेकिन अब सांपों का तमाशा दिखाकर आय अर्जित करना संभव नहीं रहा. सरकार की ओर से कानून बनने के बाद सांपों को पकड़ने व उनका प्रदर्शन करने पर पाबंदी है. इसके चलते सपेरा समुदाय के लोगों के समक्ष आजीविका चलाने की समस्या उत्पन्न होने से ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं. लोग छोटा-मोटा काम कर परिवार का गुजर बसर करते हैं. सपेरा का बास गांव में 5वीं कक्षा तक स्कूल है, जिसमें संगीता ने 5वीं कक्षा पास की. इसके बाद पढ़ने के लिए ढाई से तीन किलोमीटर दूर जाना पड़ा. गांव से स्कूल तक जाने वाला रास्ता खराब और सुनसान होने से वहां अकेले जाने में डर लगता है. यही कारण है कि गांव की लड़कियां 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं.

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें. राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026: राजस्थान में बाल लिंग अनुपात और महिला साक्षरता अभी भी चिंता का विषय

संगीता ने बताया कि उनका सपना भविष्य में डॉक्टर बनने का था, इसके लिए पढ़ने की जिद की, जिस पर माता-पिता को मानना पड़ा. ऐसे में वो पैदल ही ढाई किलोमीटर दूर पढ़ने जाती और आठवीं कक्षा पास की. 10वीं की पढ़ाई के लिए बुर्जा गांव में सेकेंडरी स्कूल थी. गांव से दूर होने के कारण परिजनों ने उसे आगे पढ़ाई करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी आगे पढ़ाई जारी रखा और हार नहीं माना. इसके लिए गांव के चार पांच बच्चों और उनके परिजनों को बाहर पढ़ने भेजने के लिए समझाया. इसपर वे मान गए तो गांव के पांच बच्चे बाहर पढ़ने गए. इन पांच बच्चों में वो अकेली लड़की थी.

गांव की ये हालत
गांव की ये हालत (ETV Bharat GFX)

अब 30 बच्चे उनके पास पढ़ने आ रहे : उन्होंने बताया कि सपेरा बास गांव में 10वीं पास करने वाली वो पहली लड़की बनी. संगीता ने वर्ष 2021 में 10वीं कक्षा पास की और अब वह गांव के बच्चों को घर पर ही पढ़ाती हैं. पहले पांच-छह बच्चे ही उनके पास पढ़ने आते थे, लेकिन प्रयास करने के बाद दो साल में अब 30 बच्चे उनके पास पढ़ने आ रहे हैं. संगीता ने बताया कि वो अब भी आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन गांव से जाने के लिए रास्ते की समस्या होने से बाहर पढ़ाई करना चुनौती है.

गांव में 5वीं तक की कक्षाएं चलती हैं
गांव में 5वीं तक की कक्षाएं चलती हैं (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें. अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस : सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन चाहिए बालिकाओं के लिए सुरक्षा और अवसर

आर्थिक तंगी के कारण छोड़ी पढ़ाई : सपेरा का बास निवासी खुशी ने बताया कि उसने कक्षा 5वीं गांव के स्कूल से ही पास की. बाद में वह आगे की पढ़ाई करने अलवर आई और किराए पर कमरा लेकर रही. उसने अलवर की एसएमडी स्कूल में पढ़ाई कर वर्ष 2025 में 10वीं कक्षा पास की, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से वह आगे पढ़ाई नहीं कर पाई. उसका सपना आगे की पढ़ाई कर पुलिस में भर्ती में होने का है, जिससे वह लोगों को न्याय दिलवा सके. सपेरा का बास गांव में रास्ते की समस्या है, जिससे बच्चों को आसपास के गांवों में पढ़ाई के लिए आने-जाने में परेशानी होती है.

घर पर बच्चों को पढ़ाती हैं संगीता
घर पर बच्चों को पढ़ाती हैं संगीता (ETV Bharat Alwar)

गांव में रास्ता निर्माण के लिए भेजा प्रस्ताव : क्षेत्रीय विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि सपेरा का बास गांव में रास्ते की समस्या के निराकरण के लिए उनकी ओर से रास्ता निर्माण का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है. इस बार बजट में इस गांव में रास्ते का निर्माण कराया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी कम हो सके और बच्चे पढ़ाई के लिए आसपास के गांवों व शहरों में जा सकें.

30 बच्चे पढ़ने आते हैं संगीता के पास
30 बच्चे पढ़ने आते हैं संगीता के पास (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें. राष्ट्रीय बालिका दिवस! समाज में बालिकाओं को लेकर सोच बदली है, लेकिन अभी आंकड़े राहत वाले नहीं - मीता सिंह

बच्चों में पढ़ने की लगन : सपेरा का बास निवासी सुनीलनाथ सपेरा ने बताया कि उनके गांव के बच्चों में पढ़ने की लगन है, लेकिन रास्ता समेत अन्य समस्याओं के कारण वे पढ़ नहीं पाते. गांव में प्राइमरी स्कूल है, इसके आगे पढ़ाई की सुविधा नहीं है. गांव से जाने आने के लिए रास्ता नहीं है, इस कारण बच्चे दूसरी जगह पढ़ने नहीं जा पाते. इसके अलावा गांव में लोगों को अभाव में जीवन यापन करना पड़ता है. गांव में गरीबी होने के कारण लोग कच्चे घरों में रहते हैं और उनके पास शौचालय की सुविधा भी नहीं है.

कच्चे मकान में रहते हैं लोग
कच्चे मकान में रहते हैं लोग (ETV Bharat Alwar)

बच्चियों को आगे पढ़ाने के लिए कर रहे प्रयास : राजकीय प्राथमिक विद्यालय सपेरा का बास की शिक्षिका ममता मीणा ने बताया कि गांव में अभी 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की सुविधा है और करीब 34 विद्यार्थी स्कूल में अध्ययनरत हैं. पांचवीं कक्षा के बाद गांव के बच्चों को आगे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. इसके लिए बच्चों के परिजनों से भी बात कर समझाइश की है. गांव में रास्ते की समस्या है, इसके लिए गांव के 5-6 बच्चों को ग्रुप में बाहर पढ़ाई के लिए समझाइश की है. आगे की पढ़ाई करने के लिए बच्चों को तीन-चार किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. उनकी स्कूल में बच्चों को पोषाहार व सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है.

सपेरा का बास गांव की स्थिति
सपेरा का बास गांव की स्थिति (ETV Bharat Alwar)

संपादक की पसंद

