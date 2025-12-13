ETV Bharat / state

'अधिकारियों पर दबाव डालकर फर्जीवाड़ा करवाने की आशंका'; फिरोजाबाद में रामगोपाल यादव बोले- हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर तैयार

फिरोजाबाद में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और इटावा में सपा नेता शिवपाल यादव ने भाजपा पर लगाये गंभीर आरोप.

सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव
सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 6:31 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 6:46 PM IST

फिरोजाबाद/इटावा : फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने शनिवार को केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाये. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में दूसरी एयरलाइंस को लाभ पहुंचाने के लिए इंडिगो के सामने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किये गए हैं. वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा.

सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव का बयान (Video credit: ETV Bharat)

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव शनिवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिये फिरोजाबाद पहुंचे. उन्होंने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की समय-सीमा बढ़ाए जाने से आशंका है अधिकारियों पर मंत्री लोग दबाव डालकर कुछ फर्जीवाड़ा करवाना चाहते हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री फिरोजाबाद, मैनपुरी गए और मुख्यमंत्री मुरादाबाद, जहां अधिकारियों के साथ बैठकें की गईं. बाहर यह न आए, इसलिए कहा गया कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत कर सबूत भी दिए. अगले ही दिन अखबार में खंडन छपवा दिया कि वह कार्यकर्ता से बातचीत कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर तैयार हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी. इंडिगो एयरलाइंस के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सोचना होगा कि यह स्थिति कैसे बनी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आदेश के बाद पायलटों को साप्ताहिक अवकाश दिया गया, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसी दूसरी बड़ी एयरलाइंस को फायदा पहुंचाना चाहती है.



उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर कोई किसी के खिलाफ गाली दे, तो कार्रवाई नहीं होती, लेकिन किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शब्द कहने पर मुकदमा दर्ज हो जाता है. कफ सिरप मामले में उन्होंने कहा कि असली आरोपियों पर कभी कार्रवाई नहीं हो पाती, केवल छोटे लोगों को ही निशाना बनाया जाता है.

इटावा में शिवपाल यादव ने भाजपा पर साधा निशाना : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा है. यह सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, यह पूंजीपतियों की सरकार है. पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार चल रही है, उनको ही सरकार सुविधाएं दे रही है. यहां गरीबों और किसानों को सरकार सुविधा नहीं दे रही है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पीडीए से घबराई हुई है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी.

NATIONAL GENERAL SECRETARY
RAMGOPAL YADAV STATEMENT
राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव
समाजवादी पार्टी
FIROZABAD NEWS

