'अधिकारियों पर दबाव डालकर फर्जीवाड़ा करवाने की आशंका'; फिरोजाबाद में रामगोपाल यादव बोले- हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर तैयार

सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ( Photo credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद/इटावा : फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने शनिवार को केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाये. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में दूसरी एयरलाइंस को लाभ पहुंचाने के लिए इंडिगो के सामने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किये गए हैं. वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा.



सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव का बयान (Video credit: ETV Bharat) समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव शनिवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिये फिरोजाबाद पहुंचे. उन्होंने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की समय-सीमा बढ़ाए जाने से आशंका है अधिकारियों पर मंत्री लोग दबाव डालकर कुछ फर्जीवाड़ा करवाना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री फिरोजाबाद, मैनपुरी गए और मुख्यमंत्री मुरादाबाद, जहां अधिकारियों के साथ बैठकें की गईं. बाहर यह न आए, इसलिए कहा गया कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत कर सबूत भी दिए. अगले ही दिन अखबार में खंडन छपवा दिया कि वह कार्यकर्ता से बातचीत कर रहे थे.