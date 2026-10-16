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झारखंड में पहली बार नेशनल फॉरेस्ट्री कांग्रेस, वन संरक्षण से लेकर जलवायु परिवर्तन से निपटने की बनेगी रणनीति

रांचीः झारखंड में वन संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए देशभर के विशेषज्ञ एक मंच पर जुटने जा रहे हैं. राज्य में पहली बार नेशनल फॉरेस्ट्री कांग्रेस (NFC-2026) का आयोजन किया जाएगा. 10 से 12 दिसंबर 2026 तक रांची के मोरहाबादी स्थित SKIPA सभागार में होने वाले इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में वन प्रशासक, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और पर्यावरण विशेषज्ञ वनों के टिकाऊ प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे. सम्मेलन का उद्देश्य वानिकी अनुसंधान में हुई प्रगति को जमीनी स्तर पर लागू करने और वन संरक्षण के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने पर जोर देना है.

सम्मेलन की तैयारियों और इसके उद्देश्यों की जानकारी देने के लिए वन भवन के विवेकानंद सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई. इस दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख संजीव कुमार ने सम्मेलन के आधिकारिक ब्रोशर और वेब पोर्टल का लोकार्पण किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड का बड़ा भूभाग वनों से आच्छादित है. ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करना राज्य के लिए गौरव की बात है. कार्यक्रम में एटी मिश्रा, रवि रंजन, राजकुमार बाजपेयी समेत वन विभाग और वन उत्पादकता संस्थान के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

12 विषयों पर होगा राष्ट्रीय मंथन

सम्मेलन में वानिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित 12 प्रमुख तकनीकी विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे. इनमें वन आनुवंशिकी और वृक्ष सुधार, सिल्वीकल्चर यानी वैज्ञानिक तरीके से वन संवर्धन, जैव विविधता संरक्षण, कृषि वानिकी और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों का पारिस्थितिक पुनरुद्धार शामिल है.

इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, कार्बन भंडारण, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और वन सूचना प्रणाली के उपयोग पर भी चर्चा होगी. वन जल विज्ञान, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, मृदा संरक्षण, वन अर्थशास्त्र, वन उत्पाद व लकड़ी तकनीक जैसे विषय भी सम्मेलन के एजेंडे में शामिल हैं. वन प्रशासन में सुधार, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास के प्रबंधन पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके साथ ही अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं से प्राप्त निष्कर्षों की उपयोगिता पर चर्चा की जाएगी.

वन, वृक्ष आवरण में वृद्धि, कार्बन भंडारण पर फोकस

भारत में वन संरक्षण का महत्व केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है. वन जैव विविधता को सुरक्षित रखने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, जल स्रोतों के संरक्षण और वन आधारित आजीविका को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं. भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 प्रतिशत है. इसमें वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है.