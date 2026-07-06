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फुटबॉल रेफरी देबूजीत सिंह यादव ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव, फीफा कैटेगरी वन फिटनेस टाइमिंग टेस्ट पास किया

नेशनल स्तर पर आयोजित इस चुनौतीपूर्ण फिटनेस परीक्षण में रेफरियों की गति, सहनशक्ति, चुस्ती और इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है. देबूजीत सिंह यादव ने सभी निर्धारित मानकों को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए अपनी बेहतरीन तैयारी, अनुशासन और समर्पण का परिचय दिया. उनकी इस शानदार उपलब्धि से उत्तर प्रदेश के फुटबॉल रेफरी जगत में खुशी की लहर दौड़ गई. खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों और रेफरियों ने इसे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताया.

कानपुर: यूपी के राष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी देबूजीत सिंह यादव ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट फिटनेस और पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई), ग्वालियर में आयोजित ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) के वार्षिक राष्ट्रीय रेफरी फिटनेस टेस्ट में फीफा कैटेगरी वन रेफ्री फिटनेस टाइमिंग को सफलतापूर्वक क्लियर कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया.

देबूजीत सिंह यादव की सफलता की खबर मिलते ही एक ओर जहां उनकी मां शिव कुमारी और पिता लक्ष्मी नारायण यादव की खुशी का ठिकाना नहीं है. वहीं, उन्होंने अपने परिजनों, मित्रों और शुभचिंतकों के बीच मिठाई बांटकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया. इस अवसर पर उन्होंने कहा, "यह सफलता देबूजीत की सालों की कठिन मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है. हमें विश्वास है वह आगे भी इसी तरह नई ऊंचाइयों को छूते हुए परिवार, प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे.

वहीं देबूजीत सिंह यादव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रशिक्षकों, सहयोगी रेफरियों और नियमित अभ्यास और कठिन परिश्रम को दिया. उन्होंने कहा उनका लक्ष्य भविष्य में भी अपनी फिटनेस और प्रदर्शन को उच्चतम स्तर पर बनाए रखते हुए, भारतीय फुटबॉल रेफरिंग में उत्कृष्ट योगदान देना है.

उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के महासचिव मोहम्मद शाहिद ने देबूजीत सिंह यादव को बधाई देते हुए बताया कि फीफा कैटेगरी वन फिटनेस टाइमिंग को सफलतापूर्वक क्लियर करना किसी भी राष्ट्रीय रेफरी के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है. ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है. देबूजीत सिंह यादव इंटरनेशनल लेवल के फिटनेस मानकों पर पूरी तरह खरे उतरे हैं और उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में रेफरिंग के लिए स्वयं को निरंतर तैयार रखे हुए हैं. उनकी ये सफलता प्रदेश के सभी रेफरियों के लिए एक प्रेरणा है. वहीं, जिला फुटबाल संघ अजीत सिंह, मनोज चतुर्वेदी ,अमित नारंग, आसिफ इकबाल समेत अन्य खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी.

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