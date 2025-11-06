ETV Bharat / state

दुर्ग में नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी से छेड़छाड़, पुलिस का तत्काल एक्शन, मध्यप्रदेश से आरोपी को पकड़ा

छेड़छाड़ की शिकायत के बाद दुर्ग पुलिस ने भोपाल से आरोपी को गिरफ्तार किया है. ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )