दुर्ग में नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी से छेड़छाड़, पुलिस का तत्काल एक्शन, मध्यप्रदेश से आरोपी को पकड़ा

शिकायत के बाद दुर्ग पुलिस ने भोपाल से आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Molestation Case Durg
छेड़छाड़ की शिकायत के बाद दुर्ग पुलिस ने भोपाल से आरोपी को गिरफ्तार किया है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 6, 2025 at 8:54 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: जिले में नेशनल प्लेयर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. हालांकि पुलिस ने केस में तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है. युवती 23 साल की फुटबॉल खिलाड़ी है. यह घटना 3 नवंबर 2025 की बताई जा रही है, जब पीड़िता फुटबॉल खेलने के लिए स्टेडियम जा रही थी. इसी दौरान आरोपी ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी.

रास्ता रोककर की जबरदस्ती: सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि चौपाटी के पास आरोपी युवक कुनाल परिहार ने उनका रास्ता रोक लिया. आरोपी ने जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहा और विरोध करने पर उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगा. फुटबॉल की नेशनल खिलाड़ी ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और पास की दुकान में जाकर शरण ली.

दुर्ग में नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी से छेड़छाड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस का एक्शन: युवती ने अपने पिता को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी. दो दिन बाद, यानी 5 नवंबर को, पिता के साथ वह पदमनाभपुर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी कुनाल परिहार के खिलाफ केस दर्ज किया. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी फरार था, जिसे पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है.

इस तरह की घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और पीड़ितों को निडर होकर थाने में शिकायत करने की अपील हम करते हैं- सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी

फिलहाल पुलिस ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है. पुलिस ने तत्काल एक्शन तो लिया लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और सड़कों पर बढ़ती छेड़खानी घटनाएं गंभीर सवाल खड़े करती है.

PLAYER MOLESTED IN DURG
DURG POLICE
नेशनल प्लेयर से छेड़छाड़
युवती से छेड़छाड़
NATIONAL FOOTBALL PLAYER MOLESTED

