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बाड़मेर में 9 से 17 अगस्त तक हर घर लहराएगा राष्ट्रीय ध्वज, सेल्फी विद तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान

जिला कलेक्टर कार्यालय, बाड़मेर ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर : स्वतंत्रता दिवस की 80 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम होंगे. अभियान के दौरान 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया जाएगा. सभी राजकीय एवं निजी कार्यालयों एवं भवनों पर 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा. जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने जिला मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक होने वाले इन कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, संस्थाओं, सामाजिक संगठनों तथा आमजन की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. अभियान के दौरान तिरंगा रैली, साइकिल एवं बाइक रैली, चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वंदे मातरम् एवं सामूहिक गायन, तिरंगा सजावट तथा राष्ट्रभक्ति आधारित विभिन्न गतिविधियां की जाएगी.शहरी निकाय एवं ग्राम पंचायत संस्थाओं के कार्यालयों एवं भवनों, स्मारकों को तिरंगा एलईडी लाइटिंग के निर्देश दिए गए हैं. पढ़ें:9 से 17 तक जयपुर में चलेगा हर घर तिरंगा अभियान, 14 को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस