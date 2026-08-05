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बाड़मेर में 9 से 17 अगस्त तक हर घर लहराएगा राष्ट्रीय ध्वज, सेल्फी विद तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान

शहरी निकाय एवं ग्राम पंचायत कार्यालयों एवं भवनों, स्मारकों को तिरंगी एलईडी से रोशन किया जाएगा.

District Collector's Office, Barmer
जिला कलेक्टर कार्यालय, बाड़मेर (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 9:46 AM IST

2 Min Read
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बाड़मेर : स्वतंत्रता दिवस की 80 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम होंगे. अभियान के दौरान 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया जाएगा. सभी राजकीय एवं निजी कार्यालयों एवं भवनों पर 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा.

जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने जिला मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक होने वाले इन कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, संस्थाओं, सामाजिक संगठनों तथा आमजन की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. अभियान के दौरान तिरंगा रैली, साइकिल एवं बाइक रैली, चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वंदे मातरम् एवं सामूहिक गायन, तिरंगा सजावट तथा राष्ट्रभक्ति आधारित विभिन्न गतिविधियां की जाएगी.शहरी निकाय एवं ग्राम पंचायत संस्थाओं के कार्यालयों एवं भवनों, स्मारकों को तिरंगा एलईडी लाइटिंग के निर्देश दिए गए हैं.

पढ़ें:9 से 17 तक जयपुर में चलेगा हर घर तिरंगा अभियान, 14 को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

आमजन से अपील : जिला कलेक्टर चिन्मयी ने जिलेवासियों से आह्वान किया, हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं, अपने घरों, प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों पर सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराएं तथा सेल्फी विद तिरंगा अभियान से जुड़कर राष्ट्रभक्ति के महापर्व को जन भागीदारी का उत्सव बनाएं. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार ने अधिशाषी अभियंता खंगार सिंह को हर घर तिरंगा अभियान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया. सहायक विकास अधिकारी मदन लाल एवं मेहरा राम लीलड़ को सहायक प्रभारी नियुक्त किया है. उनको हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने को कहा है.

ये होंगे कार्यक्रम

  • 9 अगस्त: ग्राम एवं वार्ड स्तर पर तिरंगा प्रभात फेरी
  • 10 अगस्त : तिरंगा रैली निकाली जाएगी
  • 11 एवं 12 अगस्त: सुबह 9 से शाम 6 बजे तक शहरी निकायों एवं पंचायत स्तर पर तिरंगा प्रदर्शनी एवं मेला
  • 13 अगस्त: सुबह 8 बजे मुख्य बाजार, शहरी निकाय, ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी, अटल सेवा केंद्र, बस स्टैंड पर तिरंगा कैनवास लगाना, जिसे 17 अगस्त को शाम 8 बजे हटाया जाएगा
  • 14 अगस्त: शाम 7 बजे हर ग्राम पंचायत पर सांस्कृतिक कार्यक्रम. इसमें स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के परिजनों, गौरव सेनानियों एवं गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा
  • 15 अगस्त: ध्वजारोहण के साथ एवं देश की एकता एवं अखंडता के लिए तिरंगा शपथ दिलाई जाएगी

पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस पर 'हर घर तिरंगा' का संदेश, अंतरराष्ट्रीय मंच पर गूंजी राजस्थान की लोकधुन

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