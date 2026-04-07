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नूंह के तिरंगा पार्क में ही "तिरंगे" का हो रहा अपमान, कांग्रेस ने उठाई फौरन एक्शन की मांग

नूंह : हरियाणा के नूंह जिले के तिरंगा पार्क में लगे राष्ट्रीय ध्वज के हालात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बताया जा रहा है कि तिरंगा काफी दिनों से खराब स्थिति में लगा हुआ है, जिसके फोटो और वीडियो भी समय-समय पर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं. अब इसमें कार्रवाई की मांग की गई है.

"तिरंगे का अपमान देश का अपमान" : मंगलवार को नूंह पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि तिरंगे का अपमान पूरे देश का अपमान है. उन्होंने इसे प्रशासन की सीधी लापरवाही और सरकार की नाकामी करार देते हुए कहा कि तिरंगा देश की पहचान और हर भारतीय का गर्व है, इसलिए इसे सम्मानजनक स्थिति में तुरंत बदला जाना चाहिए.

कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र (Etv Bharat)

तत्काल सम्मानपूर्वक बदला जाए तिरंगा : वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष हाजी शहीदा खान ने भी प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार देशभक्ति के दावे करती है, लेकिन उसी के शासन में जिले के प्रमुख स्थल पर तिरंगे की ऐसी हालत उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, जबकि कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि तिरंगा चौक पर ध्वज की ऐसी हालत लंबे समय से है और कई बार इस मुद्दे को प्रशासन के संज्ञान में लाया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण जिले के एकमात्र तिरंगा पार्क का भी ठीक से रखरखाव नहीं हो पा रहा है, जो चिंताजनक है. नेताओं ने मांग की है कि तिरंगे को तत्काल सम्मानपूर्वक बदला जाए और इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनी रहे.