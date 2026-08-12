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जमकर मनाए आजादी का जश्न और खूब लहराए तिरंगा, लेकिन जान लें तिरंगे के उपयोग के नियम

तिरंगे हर भारतीय नागरिक फहरा सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने के सभी प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए. दिव्यराज राठौर की रिपोर्ट.

National Flag usage rules
राष्ट्रीय ध्वज जमीन की सतह से टच न हो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 10:14 PM IST

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रतलाम: स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और देशभर में हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्राओं का दौर चल रहा है. देश और प्रदेश में अलग-अलग संगठन संस्थाएं तिरंगा रैलियों का आयोजन कर रही हैं. भारतीय संविधान ने हमें राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग और उसे घर पर फहराने का अधिकार दिया है, लेकिन जाने अनजाने में कई बार राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियमों का उल्लंघन भी हमसे हो जाता है. राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगे ध्वज का अनादर और अपमान न हो इसके लिए भारत में राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग और इससे जुड़े प्रोटोकॉल को जानना जरूरी है.

जानते हैं क्या है राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग के नियम

हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का घर पर, रैलियों एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में उपयोग को लेकर नियमों की जानकारी के लिए ईटीवी भारत की टीम ने वरिष्ठ एडवोकेट सुनील पारिख से चर्चा की. एडवोकेट सुनील पारिख ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक होता है. इसके लिए भारतीय संविधान में भारत की ध्वज संहिता का विवरण दिया गया है. ध्वज संहिता 2002 में संशोधन के बाद तिरंगे को कोई भी भारतीय नागरिक अपने घर पर फहरा सकता है. बशर्ते राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने के सभी नियम और प्रोटोकॉल का पालन किया गया हो.

क्या है राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग के नियम (ETV Bharat)

ध्वज साफ सुथरा एवं कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए

जैसे की पर्याप्त लाइट की व्यवस्था होना. राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर कोई अन्य ध्वज नहीं लगा होना. एकदम सीधे दंड पर झंडे को सीधा लगाना इत्यादि नियमों का पालन होना चाहिए. इसके साथ ही रैलियों, सार्वजनिक आयोजन या राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों में भी भारतीय झंडे का उपयोग करने की इजाजत हमारा संविधान देता है. लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है. जैसे झंडे की साइज आयताकार होकर 3:2 के अनुपात में होना चाहिए. ध्वज साफ सुथरा एवं कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए. ध्वज को जमीन की सतह या पानी में नहीं छूने देना चाहिए.

National Flag Code
मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्राओं का दौर (ETV Bharat)

राष्ट्रीय ध्वज जमीन की सतह से टच न हो

किसी अन्य झंडे को तिरंगे से ऊँचा या उसके बराबर नहीं लगाया जाना चाहिए. तिरंगा लहराते समय भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज जमीन की सतह से टच न हो. एडवोकेट सुनील पारिख ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि जानबूझकर कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है या ध्वज संहिता का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अनुसार 3 वर्ष की सजा या जुर्माने का प्रावधान है.

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जान लें तिरंगे के उपयोग के नियम (ETV Bharat)

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स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों जैसे कि खेल में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने पर लोग जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भी करते हैं. ऐसे में उत्साह में तिरंगे का अनादर ना हो इसके लिए हमें ध्वज सहिंता की जानकारी होना चाहिए और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हमारे तिरंगे को सम्मानपूर्वक फहराना और लहराना चाहिए.

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