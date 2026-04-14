फर्रुखाबाद में मनाया गया राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस, 1944 में विक्टोरिया डॉक के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि
14 से 20 अप्रैल तक 'अग्निशमन सेवा सप्ताह' के रूप में अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 7:22 PM IST
फर्रुखाबाद : फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने मंगलवार को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया. यह दिन 1944 में मुंबई बंदरगाह (विक्टोरिया डॉक) पर हुई भीषण आग और विस्फोट में शहीद हुए 66-71 अग्निशमन कर्मियों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है. 14 से 20 अप्रैल तक 'अग्निशमन सेवा सप्ताह' के रूप में अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
इस मौके पर विभिन्न ब्लॉकों से आए अग्नि सचेतकों को मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने जागरूक किया. अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी टी-शर्ट्स व जरूरी सामग्री वितरित की गई. प्रभात फेरी निकालकर पम्पलेट वितरित करके आग से सुरक्षा के उपाय लोगों को बताए गए.
अग्निशमन अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया, फायर सर्विस वीक 2026 (14-20 अप्रैल) मनाया जा रहा है. इस बार का थीम सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज- अग्नि निवारण के लिए एक जुट प्रयास है. यह विषय अग्नि आपदाओं को रोकने के लिए उच्च जोखिम वाले और सार्वजनिक क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने हेतु एक सक्रिय, सामूहिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है.
अग्निशमन अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया, विद्यालयों में मजबूत अग्नि सुरक्षा प्रणाली, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और निकासी की तैयारी सुनिश्चित करना है. अस्पतालों की सुरक्षा के लिए मरीजों की सुरक्षा करना और जीवन रक्षक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है. फायर सेफ्टी अवेयर सोसाइटी के लिए आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए आम जनता के बीच शिक्षा और सक्रिय उपायों को बढ़ावा देना है.
मौके पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी प्रांशु अवस्थी व एफएम आशीष उपाध्याय द्वारा पम्पलेट वितरित किया गया व विभिन्न बलॉक से आये अग्नि सचेतकों को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का टैग लगाया गया.
यह भी पढ़ें : मिर्जापुर में कछुआ सेंचुरी में अवैध बालू खनन, 19 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कछुआ के अंडों को पहुंच रहा था नुकसान