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फर्रुखाबाद में मनाया गया राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस, 1944 में विक्टोरिया डॉक के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि

फर्रुखाबाद : फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने मंगलवार को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया. यह दिन 1944 में मुंबई बंदरगाह (विक्टोरिया डॉक) पर हुई भीषण आग और विस्फोट में शहीद हुए 66-71 अग्निशमन कर्मियों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है. 14 से 20 अप्रैल तक 'अग्निशमन सेवा सप्ताह' के रूप में अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

इस मौके पर विभिन्न ब्लॉकों से आए अग्नि सचेतकों को मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने जागरूक किया. अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी टी-शर्ट्स व जरूरी सामग्री वितरित की गई. प्रभात फेरी निकालकर पम्पलेट वितरित करके आग से सुरक्षा के उपाय लोगों को बताए गए.

अग्निशमन अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया, फायर सर्विस वीक 2026 (14-20 अप्रैल) मनाया जा रहा है. इस बार का थीम सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज- अग्नि निवारण के लिए एक जुट प्रयास है. यह विषय अग्नि आपदाओं को रोकने के लिए उच्च जोखिम वाले और सार्वजनिक क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने हेतु एक सक्रिय, सामूहिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है.