राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद, पखवाड़े भर चलेगा दवा खिलाने का कार्यक्रम

बलौदाबाजार : राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में एक बार फिर व्यापक दवा सेवन अभियान चलाया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग ये अभियान 10 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक संचालित करेगा. इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मी घर-घर पहुंचकर पात्र लोगों को उम्र और वजन के अनुसार दवाइयां बाटेंगे खास बात ये है कि दवा का सेवन स्वास्थ्यकर्मी के सामने करना अनिवार्य होगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दवा सही तरीके से ली गई है. इस अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने जिलेवासियों से सक्रिय सहभागिता की अपील की है. उन्होंने कहा कि फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए समाज के हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी है.



क्या है फाइलेरिया और क्यों है यह खतरनाक ?



फाइलेरिया जिसे आम बोलचाल में हाथीपांव कहा जाता है, एक गंभीर संक्रामक रोग है.यह बीमारी मच्छरों के माध्यम से फैलती है और धीरे-धीरे शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है. शुरुआती चरण में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते, लेकिन समय के साथ हाथ, पैर, जननांग या शरीर के अन्य हिस्सों में असामान्य सूजन हो जाती है. यह सूजन केवल शारीरिक कष्ट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति को सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भी प्रभावित करती है. फाइलेरिया से पीड़ित कई लोग जीवनभर विकलांगता जैसी स्थिति में जीने को मजबूर हो जाते हैं.सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह बीमारी एक बार गंभीर अवस्था में पहुंच जाए, तो इसका इलाज बेहद कठिन हो जाता है. हालांकि राहत की बात यह है कि फाइलेरिया पूरी तरह रोकी जा सकने वाली बीमारी है. समय पर और नियमित रूप से दवा का सेवन कर इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है.





दवा सेवन अभियान का उद्देश्य



राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले से फाइलेरिया संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है.इसके लिए सामूहिक दवा सेवन बेहद जरूरी है. जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ दवा लेते हैं, तो शरीर में मौजूद परजीवी नष्ट हो जाते हैं और मच्छरों के माध्यम से बीमारी फैलने की संभावना खत्म हो जाती है. इसी लक्ष्य को लेकर 10 से 25 फरवरी तक यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की टीमें हर घर तक पहुंचेंगी और पात्र व्यक्तियों को दवा देंगी.कलेक्टर दीपक सोनी ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि फाइलेरिया एक गंभीर लेकिन पूरी तरह रोकी जा सकने वाली बीमारी है। यदि समय पर दवा नहीं ली गई, तो यह बीमारी आजीवन विकलांगता का कारण बन सकती है.