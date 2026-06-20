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NFHS-6 रिपोर्ट में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि: बच्चों में डायरिया और श्वसन संक्रमण के मामलों में आई कमी

राजस्थान में बच्चों में दस्त रोग का प्रसार दर 6.1 प्रतिशत से घटकर 5.8 प्रतिशत है. यह राष्ट्रीय औसत 7.9 प्रतिशत से काफी कम है.

National Family Health Survey
स्वास्थ्य भवन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 20, 2026 at 5:50 PM IST

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जयपुर: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (एनएफएचएस-6) वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बच्चों में डायरिया और तीव्र श्वसन संक्रमण (एआरआई) के मामलों में कमी आई है. साथ ही, श्वसन संक्रमण से प्रभावित बच्चों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की दर में भी सुधार हुआ है. चिकित्सा विभाग का दावा है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, टीकाकरण, पोषण कार्यक्रमों और जनजागरूकता अभियानों के कारण विभाग ने यह उपलब्धि हासिल की है.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का कहना है कि देशभर में लगभग 4.3 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु दस्त अथवा उससे होने वाली जटिलताओं के कारण होती है और गर्मी-बारिश के मौसम में डायरिया होने की संभावना अधिक होती है. इसे लेकर हाल ही में विभाग ने एक अभियान भी शुरू किया है ताकि छोटी उम्र में बच्चों को डायरिया और श्वसन संक्रमण से बचाया जा सके.

पढ़ें: स्टॉप डायरिया अभियान' का शुभारंभ, स्वास्थ्य मंत्री बोले- उपचार के साथ बचाव और जागरूकता से बचेगी बच्चों की जान

डायरिया के मामलों में कमी: रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बच्चों में दस्त रोग (डायरिया) का प्रसार दर 6.1 प्रतिशत से घटकर 5.8 प्रतिशत हो गई है. यह राष्ट्रीय औसत 7.9 प्रतिशत से काफी कम है. मंत्री का कहना है कि स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, ओआरएस और जिंक के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच ने इस सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. डायरिया आज भी बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारण बना हुआ है. आंकड़ों के अनुसार देशभर में लगभग 4.3 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु दस्त अथवा उससे होने वाली जटिलताओं के कारण होती है. ऐसे में राजस्थान में डायरिया के मामलों में आई कमी को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

सांस संबंधी बीमारियों की रोकथाम: रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि तीव्र श्वसन संक्रमण के लक्षणों वाले बच्चों का प्रतिशत 2.9 से घटकर 1.7 प्रतिशत रह गया है. यह संकेत देता है कि बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों की रोकथाम और समय पर उपचार की दिशा में किए गए प्रयास प्रभावी साबित हुए हैं. इसके अलावा, श्वसन संक्रमण से प्रभावित बच्चों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की दर भी 71.1 प्रतिशत से बढ़कर 74.7 प्रतिशत हो गई है.

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