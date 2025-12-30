महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित, राजस्थान से 8 महिला नेताओं को मिली जगह
पूर्व विधायक साफिया जुबेर को बनाया राष्ट्रीय महासचिव. जानिए किसे क्या मिला...
Published : December 30, 2025 at 10:33 PM IST
जयपुर: महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा मंगलवार रात कर दी गई है. देश भर से राष्ट्रीय महिला कांग्रेस में 77 महिला नेताओं को कार्यकारिणी में जगह दी गई है. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी की है. दिलचस्प है कि इस बार राजस्थान से भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में काफी प्रतिनिधित्व दिया गया है. राजस्थान से 8 महिला नेताओं को कार्यकारिणी में जगह दी गई है, जिनमें एक महासचिव, चार सचिव और तीन नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं.
पूर्व विधायक साफिया जुबेर को बनाया राष्ट्रीय महासचिव : वहीं, अलवर के रामगढ़ से कांग्रेस की पूर्व विधायक साफिया जुबेर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महासचिव बनाया गया है. साफिया जुबेर दिवंगत पूर्व विधायक जुबेर खान की पत्नी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं और कई बार अलवर के रामगढ़ से विधायक रह चुके हैं. इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस में सचिव रह चुकी शमा बानो को भी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. वहीं, राजस्थान महिला कांग्रेस की महासचिव रहीं ममता वशिष्ठ को भी राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है.
The Hon'ble Congress President has approved the appointments of General Secretaries, Secretaries and National Coordinators of the All India Mahila Congress, as per the enclosed list, with immediate effect. Congratulations and Best wishes to all the newly appointed office bearers. pic.twitter.com/rdA5HVmSv5— All India Mahila Congress (@MahilaCongress) December 30, 2025
पढ़ें : राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार, पदाधिकारियों की दूसरी सूची जारी
इन्हें बनाया राष्ट्रीय सचिव : महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिन्हें सचिव बनाया गया उनमें शमा बानो, हेमलता चौधरी, रचना समलेटी और ममता वशिष्ठ को सचिव बनाया गया है.
इन्हें बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर : हुकुम मीना, शांता प्रिंस और संगीता गर्ग को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है. इनमें संगीता गर्ग पहले भी नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुकी हैं.