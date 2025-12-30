ETV Bharat / state

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित, राजस्थान से 8 महिला नेताओं को मिली जगह

जयपुर: महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा मंगलवार रात कर दी गई है. देश भर से राष्ट्रीय महिला कांग्रेस में 77 महिला नेताओं को कार्यकारिणी में जगह दी गई है. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी की है. दिलचस्प है कि इस बार राजस्थान से भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में काफी प्रतिनिधित्व दिया गया है. राजस्थान से 8 महिला नेताओं को कार्यकारिणी में जगह दी गई है, जिनमें एक महासचिव, चार सचिव और तीन नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं.

पूर्व विधायक साफिया जुबेर को बनाया राष्ट्रीय महासचिव : वहीं, अलवर के रामगढ़ से कांग्रेस की पूर्व विधायक साफिया जुबेर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महासचिव बनाया गया है. साफिया जुबेर दिवंगत पूर्व विधायक जुबेर खान की पत्नी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं और कई बार अलवर के रामगढ़ से विधायक रह चुके हैं. इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस में सचिव रह चुकी शमा बानो को भी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. वहीं, राजस्थान महिला कांग्रेस की महासचिव रहीं ममता वशिष्ठ को भी राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है.