महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित, राजस्थान से 8 महिला नेताओं को मिली जगह

पूर्व विधायक साफिया जुबेर को बनाया राष्ट्रीय महासचिव. जानिए किसे क्या मिला...

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित (Source : All India Mahila Congress)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 30, 2025 at 10:33 PM IST

2 Min Read
जयपुर: महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा मंगलवार रात कर दी गई है. देश भर से राष्ट्रीय महिला कांग्रेस में 77 महिला नेताओं को कार्यकारिणी में जगह दी गई है. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी की है. दिलचस्प है कि इस बार राजस्थान से भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में काफी प्रतिनिधित्व दिया गया है. राजस्थान से 8 महिला नेताओं को कार्यकारिणी में जगह दी गई है, जिनमें एक महासचिव, चार सचिव और तीन नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं.

पूर्व विधायक साफिया जुबेर को बनाया राष्ट्रीय महासचिव : वहीं, अलवर के रामगढ़ से कांग्रेस की पूर्व विधायक साफिया जुबेर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महासचिव बनाया गया है. साफिया जुबेर दिवंगत पूर्व विधायक जुबेर खान की पत्नी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं और कई बार अलवर के रामगढ़ से विधायक रह चुके हैं. इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस में सचिव रह चुकी शमा बानो को भी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. वहीं, राजस्थान महिला कांग्रेस की महासचिव रहीं ममता वशिष्ठ को भी राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है.

इन्हें बनाया राष्ट्रीय सचिव : महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिन्हें सचिव बनाया गया उनमें शमा बानो, हेमलता चौधरी, रचना समलेटी और ममता वशिष्ठ को सचिव बनाया गया है.

इन्हें बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर : हुकुम मीना, शांता प्रिंस और संगीता गर्ग को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है. इनमें संगीता गर्ग पहले भी नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुकी हैं.

संपादक की पसंद

