स्टेच्यू ऑफ यूनिटी समारोह में दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी, बस्तर की कला और लोकरंग का होगा प्रदर्शन

दुर्ग : सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास राष्ट्रीय समारोह का आयोजन होगा. इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को आमंत्रण मिला है. 31 अक्टूबर को रिखी क्षत्रिय समूह इस मौके पर अपनी कला का प्रदर्शन पूरे देश के सामने करेगा.इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे.आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए 7 राज्यों के चुनिंदा कलाकारों को ही न्यौता मिला है.जिसमें से छत्तीसगढ़ भी एक है.

बस्तर की झांकी का होगा प्रदर्शन : इस कार्यक्रम के लिए लोकवाय संग्राहक रिखी क्षत्रिय और उनका समूह छत्तीसगढ़-बस्तर की झांकी समेत गौर नृत्य की प्रस्तुति देगा. रिखी और उनका समूह भिलाई से गुजरात के लिए रवाना हो चुका है. जो 2 नवंबर तक गुजरात में रहेंगे.आपको बता दें कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय समारोह की शुरुआत पिछले साल 31 अक्टूबर 2024 को हुई थी. इसी कड़ी में इस साल 31 अक्टूबर को भव्य आयोजन होगा. रिखी क्षत्रिय का समूह गुजरात में 2 नवम्बर तक एकता नगर, गुजरात में रहेगा. छत्तीसगढ़ शासन की ओर से इस संबंध में रिखी क्षत्रिय के नाम पत्र जारी किया गया है. जनसंपर्क संचालनालय की ओर से सहायक जनसंपर्क अधिकारी तेज बहादुर सिंह भुवाल टीम लीडर होंगे.