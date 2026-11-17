Epilepsy Day: मिर्गी कोई अभिशाप नहीं, मस्तिष्क की बीमारी है, समय पर इलाज और सही दवाइयों से संभव है सामान्य जीवन
उदयपुर के एमबी अस्पताल में हर महीने आते हैं मिर्गी के 300 मामले, डॉक्टर ने बताए शुरुआती लक्षण और बचाव. पढ़िए कपिल पारीक की रिपोर्ट.
Published : November 17, 2026 at 1:06 PM IST
उदयपुर: अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिरना, हाथ-पैरों में झटके आना और कुछ समय के लिए शरीर पर नियंत्रण खो देना... मिर्गी के दौरे के ऐसे दृश्य देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं. समाज में आज भी मिर्गी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और अंधविश्वास मौजूद हैं. कुछ लोग इसे अभिशाप या ऊपरी बाधा मानते हैं, जबकि चिकित्सा विज्ञान में मिर्गी मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी है, जिसका समय पर इलाज संभव है. नियमित दवाइयों और चिकित्सकीय परामर्श से मरीज सामान्य जीवन जी सकता है. जरूरत है तो सिर्फ बीमारी को समझने, उसके शुरुआती लक्षण पहचानने और सही समय पर उपचार शुरू करने की.
राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के अवसर पर ईटीवी भारत ने उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. तरुण रलोत से बातचीत की. उन्होंने मिर्गी से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी दी. डॉ. रलोत के अनुसार, मिर्गी को लेकर जागरूकता की कमी के कारण कई बार मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते. वहीं, उदयपुर के सबसे बड़े एमबी अस्पताल में हर महीने मिर्गी से जुड़े करीब 250 से 300 मामले सामने आते हैं. इनमें नए मरीजों के साथ पहले से उपचार ले रहे मरीज भी शामिल हैं.
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मस्तिष्क की असामान्य विद्युत गतिविधियों से पड़ते हैं दौरे: डॉ. तरुण ने बताया कि मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है. इसमें मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों में अचानक असामान्यता आने से मरीज को दौरे पड़ते हैं. यह जरूरी नहीं कि हर मरीज में दौरे का एक जैसा स्वरूप हो. कुछ मरीज अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं और उनके हाथ-पैरों में तेज झटके आने लगते हैं, जबकि कुछ मरीज कुछ सेकंड के लिए एकटक देखने लगते हैं और आसपास हो रही गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं. कई बार मरीज को दौरे के दौरान हुई घटना याद भी नहीं रहती.
ये हो सकते हैं मिर्गी के शुरुआती लक्षण: मिर्गी के लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है. अचानक बेहोश होना, शरीर में झटके आना, कुछ समय के लिए चेतना खो देना, एकटक देखते रहना, बार-बार एक जैसी हरकत करना, अचानक अजीब तरह का डर महसूस होना या कुछ समय के लिए आसपास की परिस्थितियों से अनजान हो जाना इसके संभावित लक्षण हो सकते हैं. कई बार शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि परिवार के लोग उन्हें समझ नहीं पाते. ऐसे में बार-बार इस तरह की स्थिति बनने पर न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए.
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इलाज में देरी से बढ़ सकती हैं मुश्किलें: मिर्गी के मरीजों के लिए समय पर बीमारी की पहचान और उपचार शुरू करना जरूरी है. बार-बार दौरे पड़ने से मरीज को चोट लगने, गिरने और दुर्घटना का खतरा रहता है. इसका असर उसकी पढ़ाई, नौकरी, दिनचर्या और सामाजिक जीवन पर भी पड़ सकता है. कुछ मामलों में लंबे समय तक दौरे जारी रहना जानलेवा स्थिति बन सकता है. हालांकि, सही दवाइयों और नियमित चिकित्सकीय निगरानी से अधिकांश मरीजों में दौरे नियंत्रित किए जा सकते हैं. मरीज को अपनी मर्जी से दवाइयां बंद नहीं करनी चाहिए.
किसी को दौरा पड़े तो घबराएं नहीं, ये सावधानियां बरतें: मिर्गी का दौरा पड़ने पर सबसे जरूरी है कि आसपास मौजूद लोग घबराने के बजाय मरीज की सुरक्षा का ध्यान रखें. कई बार जानकारी के अभाव में लोग मरीज के मुंह में चम्मच, कपड़ा या दूसरी वस्तु डालने की कोशिश करते हैं, जो खतरनाक हो सकता है.मरीज को सुरक्षित स्थान पर लिटाएं और आसपास मौजूद नुकीली या कठोर वस्तुएं हटा दें. सिर के नीचे मुलायम कपड़ा या कोई नरम वस्तु रखें. मरीज के हाथ-पैरों को जबरदस्ती पकड़कर रोकने की कोशिश न करें. उसके मुंह में चम्मच, पानी, दवा या कोई दूसरी वस्तु न डालें. दौरे की अवधि पर नजर रखें.दौरा रुकने के बाद मरीज को करवट से लिटाएं और पूरी तरह होश में आने तक उसके पास रहें.पहली बार दौरा पड़ने, पांच मिनट से अधिक दौरा जारी रहने या लगातार दौरे आने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता लें.
अंधविश्वास छोड़ें, डॉक्टर से लें सलाह: डॉ. तरुण ने कहा कि मिर्गी को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है. यह न तो कोई अभिशाप है और न ही मरीज की गलती. इसे छिपाने या झाड़-फूंक के जरिए उपचार कराने के बजाय विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. समय पर जांच, सही उपचार और नियमित दवाइयों से मरीज अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से आगे बढ़ा सकता है.
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