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Epilepsy Day: मिर्गी कोई अभिशाप नहीं, मस्तिष्क की बीमारी है, समय पर इलाज और सही दवाइयों से संभव है सामान्य जीवन

Etv Bharat ( ETV Bharat GFX )

उदयपुर: अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिरना, हाथ-पैरों में झटके आना और कुछ समय के लिए शरीर पर नियंत्रण खो देना... मिर्गी के दौरे के ऐसे दृश्य देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं. समाज में आज भी मिर्गी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और अंधविश्वास मौजूद हैं. कुछ लोग इसे अभिशाप या ऊपरी बाधा मानते हैं, जबकि चिकित्सा विज्ञान में मिर्गी मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी है, जिसका समय पर इलाज संभव है. नियमित दवाइयों और चिकित्सकीय परामर्श से मरीज सामान्य जीवन जी सकता है. जरूरत है तो सिर्फ बीमारी को समझने, उसके शुरुआती लक्षण पहचानने और सही समय पर उपचार शुरू करने की.