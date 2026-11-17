National Epilepsy Day 2026: 5 मिनट में एक्सपर्ट से समझें- मिर्गी का अटैक आए तो क्या करें
डॉ. कमलेश कुमार सोनकर का कहना है कि मिर्गी कोई पूर्वजन्म का फल नहीं है, बल्कि दवाओं के सेवन से मरीज ठीक हो सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 4:49 PM IST
प्रयागराज : राष्ट्रीय मिर्गी दिवस (नेशनल एपिलेप्सी डे 2026) के अवसर पर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (एसआरएन अस्पताल), प्रयागराज के न्यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. कमलेश कुमार सोनकर ने समाज में मिर्गी (एपिलेप्सी) को लेकर व्याप्त अंधविश्वासों को खारिज करते हुए इसके वैज्ञानिक उपचार पर जोर दिया.
डॉ. सोनकर के अनुसार, मिर्गी कोई पूर्वजन्म का फल या लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि समय पर पहचान और नियमित दवाओं के सेवन से 60 से 70 फीसदी मरीज पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं.
भारत पर मिर्गी का गंभीर बोझ
पूरी दुनिया में लगभग 65 मिलियन (6.5 करोड़) लोग मिर्गी से पीड़ित हैं, जिसमें अकेले भारत की हिस्सेदारी छठे भाग के बराबर है. देश में करीब 10 से 12 मिलियन (1 से 1.2 करोड़) लोग इस बीमारी का सामना कर रहे हैं, और हर साल लगभग 5 लाख नए मरीज इस श्रेणी में जुड़ रहे हैं.
दौरा पड़ने पर पहले 5 मिनट: क्या करें और क्या न करें?
अक्सर दौरा (सीज़र) पड़ने पर परिजन घबरा जाते हैं या अंधविश्वास में पड़कर गलत कदम उठा लेते हैं. डॉ. सोनकर ने प्राथमिक उपचार के लिए निम्नलिखित जरूरी निर्देश दिए हैं.
घबराएं नहीं और करवट लिटाएं: परिजन बिल्कुल पैनिक न हों और मरीज को तत्काल एक तरफ करवट (प्रोन या साइड पोजीशन) लिटा दें. दौरा पड़ने पर मुंह से निकलने वाला झाग या जीभ कटने से निकला खून श्वास नली (ट्रैकिया) और फेफड़ों में न जाए, इसके लिए करवट लिटाना बेहद जरूरी है.
कपड़े ढीले करें और भीड़ न लगाएं: मरीज ने यदि टाई या तंग कपड़े पहने हैं तो उन्हें ढीला कर दें। उसके आसपास भीड़ इकट्ठा न होने दें ताकि उसे पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके.
जूता या प्याज सुंघाने की भ्रांति से बचें: ज्यादातर मामलों में मिर्गी का दौरा 2 मिनट के भीतर स्वतः ही रुक जाता है. लोग इसी दौरान मरीज को जूता या कटा हुआ प्याज सुंघाते हैं और भ्रम पाल लेते हैं कि इससे दौरा रुका है, जो कि पूरी तरह मिथ्या है.
तुरंत अस्पताल पहुंचाएं: प्राथमिक सावधानी के बाद यथासंभव मरीज को नजदीकी अस्पताल या विशेषज्ञ के पास ले जाएं।
अधूरा इलाज और 'न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस' का खतरा
विकासशील देशों में मिर्गी के 60 से 65 प्रतिशत मामलों के पीछे 'न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस' एक प्रमुख कारण है. डॉ. सोनकर के अनुसार, पेट में पाए जाने वाले फीताकृमि (टीनियो सोलियम) के अंडे (सिस्ट) रक्त के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं, जिससे दौरे पड़ने लगते हैं.
सब्जियों को धोकर खाएं: गाजर, चुकंदर और मूली जैसी जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों और फलों को बेहद अच्छे तरीके से धोकर ही खाना चाहिए, ताकि इनके जरिए कृमि के अंडे पेट में न जा सकें.
बीच में दवा न छोड़ें: मस्तिष्क में पहुंचे सिस्ट को खत्म करने के लिए अल्बेंडाजोल और दौरे रोकने की दवाएं दी जाती हैं। लगभग 65 प्रतिशत मामलों में 1 से 2 साल में यह सिस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन 30 से 35 प्रतिशत मामलों में यह लंबे समय तक बना रहता है. ऐसे में मरीज अक्सर डॉक्टर बदलते रहते हैं या बिना सीटी स्कैन कराए बीच में ही दवा छोड़ देते हैं, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.
मरीजों के लिए जीवनशैली से जुड़ी ज़रूरी सावधानियां
दवाओं के साथ-साथ मरीज की दिनचर्या भी बीमारी को नियंत्रित रखने में बड़ी भूमिका निभाती है. मरीजों को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए.
पूरी नींद लें: मरीज को रात में कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि देर रात तक जागने से दौरा पड़ने की आशंका बढ़ जाती है.
नशे से पूर्ण परहेज़: शराब, भांग या किसी भी अन्य प्रकार के नशे का सेवन दौरे के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है.
तेज रोशनी और स्क्रीन से दूरी: टीवी और मोबाइल का स्क्रीन टाइम सीमित रखें. तेज चमकती लाइटों और दोपहर में नदी या तालाब के पानी पर पड़ने वाली सूर्य की तेज चमक को देखने से बचें, क्योंकि यह भी दौरे को ट्रिगर कर सकता है.
गहरे पानी के पास न जाएं: नदी या गहरे तालाब के पास अकेले न जाएं, क्योंकि वहां दौरा पड़ने पर जान का जोखिम हो सकता है.
अन्य दवाओं में सतर्कता: क्विनोलोन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स, ट्रामाडोल और मेट्रोनिडाजोल जैसी दवाएं मिर्गी के दौरे के खतरे को बढ़ा सकती हैं. इसलिए किसी भी अन्य बीमारी की दवा लेने से पहले न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें.
गर्भावस्था, विवाह और दवा बंद करने का सच
समाज में मिर्गी पीड़ित युवाओं को शिक्षा, रोजगार और विवाह में भेदभाव का सामना करना पड़ता है. डॉ. सोनकर ने आश्वस्त किया कि यदि कोई महिला मिर्गी से पीड़ित है और नियमित दवाओं के जरिए उसकी बीमारी पूरी तरह नियंत्रित (सीजर-फ्री) है, तो वह सुरक्षित रूप से मां बन सकती है और होने वाले बच्चे पर इस बीमारी का असर पड़ने की संभावना न के बराबर रहती है.
दवा बंद करने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि मस्तिष्क में कोई पुराना घाव (लीजन), सिर की गंभीर चोट, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी या जुवेनाइल मायक्लोनिक एपिलेप्सी जैसी समस्या है, तो मरीज को जीवनभर दवा लेनी पड़ सकती है.
वहीं, सामान्य कारणों से हुई मिर्गी में यदि 2 से 5 साल तक मरीज पूरी तरह दौरा-मुक्त रहता है, तो डॉक्टर निर्धारित मानकों की जांच के बाद धीरे-धीरे दवा बंद करने का निर्णय ले सकते हैं.