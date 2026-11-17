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National Epilepsy Day 2026: 5 मिनट में एक्सपर्ट से समझें- मिर्गी का अटैक आए तो क्या करें

5 मिनट में एक्सपर्ट से समझें- मिर्गी का अटैक आए तो क्या करें. ( ETV Bharat )

प्रयागराज : राष्ट्रीय मिर्गी दिवस (नेशनल एपिलेप्सी डे 2026) के अवसर पर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (एसआरएन अस्पताल), प्रयागराज के न्यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. कमलेश कुमार सोनकर ने समाज में मिर्गी (एपिलेप्सी) को लेकर व्याप्त अंधविश्वासों को खारिज करते हुए इसके वैज्ञानिक उपचार पर जोर दिया.

डॉ. सोनकर के अनुसार, मिर्गी कोई पूर्वजन्म का फल या लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि समय पर पहचान और नियमित दवाओं के सेवन से 60 से 70 फीसदी मरीज पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं.

5 मिनट में एक्सपर्ट से समझें- मिर्गी का अटैक आए तो क्या करें (ETV Bharat) भारत पर मिर्गी का गंभीर बोझ पूरी दुनिया में लगभग 65 मिलियन (6.5 करोड़) लोग मिर्गी से पीड़ित हैं, जिसमें अकेले भारत की हिस्सेदारी छठे भाग के बराबर है. देश में करीब 10 से 12 मिलियन (1 से 1.2 करोड़) लोग इस बीमारी का सामना कर रहे हैं, और हर साल लगभग 5 लाख नए मरीज इस श्रेणी में जुड़ रहे हैं. 5 मिनट में एक्सपर्ट से समझें- मिर्गी का अटैक आए तो क्या करें. (ETV Bharat) दौरा पड़ने पर पहले 5 मिनट: क्या करें और क्या न करें? अक्सर दौरा (सीज़र) पड़ने पर परिजन घबरा जाते हैं या अंधविश्वास में पड़कर गलत कदम उठा लेते हैं. डॉ. सोनकर ने प्राथमिक उपचार के लिए निम्नलिखित जरूरी निर्देश दिए हैं. घबराएं नहीं और करवट लिटाएं: परिजन बिल्कुल पैनिक न हों और मरीज को तत्काल एक तरफ करवट (प्रोन या साइड पोजीशन) लिटा दें. दौरा पड़ने पर मुंह से निकलने वाला झाग या जीभ कटने से निकला खून श्वास नली (ट्रैकिया) और फेफड़ों में न जाए, इसके लिए करवट लिटाना बेहद जरूरी है. 5 मिनट में एक्सपर्ट से समझें- मिर्गी का अटैक आए तो क्या करें. (ETV Bharat) कपड़े ढीले करें और भीड़ न लगाएं: मरीज ने यदि टाई या तंग कपड़े पहने हैं तो उन्हें ढीला कर दें। उसके आसपास भीड़ इकट्ठा न होने दें ताकि उसे पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके. जूता या प्याज सुंघाने की भ्रांति से बचें: ज्यादातर मामलों में मिर्गी का दौरा 2 मिनट के भीतर स्वतः ही रुक जाता है. लोग इसी दौरान मरीज को जूता या कटा हुआ प्याज सुंघाते हैं और भ्रम पाल लेते हैं कि इससे दौरा रुका है, जो कि पूरी तरह मिथ्या है. तुरंत अस्पताल पहुंचाएं: प्राथमिक सावधानी के बाद यथासंभव मरीज को नजदीकी अस्पताल या विशेषज्ञ के पास ले जाएं।

अधूरा इलाज और 'न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस' का खतरा विकासशील देशों में मिर्गी के 60 से 65 प्रतिशत मामलों के पीछे 'न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस' एक प्रमुख कारण है. डॉ. सोनकर के अनुसार, पेट में पाए जाने वाले फीताकृमि (टीनियो सोलियम) के अंडे (सिस्ट) रक्त के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं, जिससे दौरे पड़ने लगते हैं. सब्जियों को धोकर खाएं: गाजर, चुकंदर और मूली जैसी जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों और फलों को बेहद अच्छे तरीके से धोकर ही खाना चाहिए, ताकि इनके जरिए कृमि के अंडे पेट में न जा सकें.