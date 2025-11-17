अंधविश्वास पर विज्ञान की जीत: डॉ. नागेंद्र शर्मा की 26 साल की जद्दोजहद, मिर्गी के हजारों मरीजों का किया फ्री इलाज
डॉ. नागेंद्र शर्मा पिछले 26 सालों से मिर्गी के रोगियों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं. करीब एक लाख लोगों का इलाज कर चुके हैं.
Published : November 17, 2025 at 6:34 AM IST
जोधपुर: साल 1996 की एक साधारण सुबह. जोधपुर के न्यूरोसर्जन डॉ. नागेंद्र शर्मा अखबार की सुर्खियां पढ़ रहे थे. एक खबर ने उन्हें झकझोर दिया. पोकरराम नाम के एक व्यक्ति को परिवार वाले जंजीरों से बांधकर रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उस पर भूत-प्रेत का साया है. डॉ. शर्मा को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई अलौकिक घटना नहीं, बल्कि मिर्गी जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी का मामला है, जिसका इलाज संभव है. उन्होंने पोकरराम के परिजनों से संपर्क किया, उन्हें जोधपुर बुलाया और जांच के बाद स्पष्ट कहा, "कोई भूत-प्रेत नहीं, यह परेशानी दवाओं से ठीक हो सकती है."
परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, दवाओं की कीमत सुनकर परिजनों ने हाथ खड़े कर दिए. डॉ. शर्मा ने हार नहीं मानी. उन्होंने आश्वासन दिया, "दवाएं मैं मुफ्त दूंगा, बस जब बुलाऊं तो ले आना." तीन साल के लगातार उपचार से पोकरराम ठीक होने लगा. यह चमत्कार देखकर आसपास के गांवों से मरीजों का तांता लग गया. डॉ. नागेंद्र शर्मा के अनुसार पिछले 26 सालों में उन्होंने एक लाख से ज्यादा मिर्गी रोगियों का मुफ्त इलाज किया है, जिनमें से 8,000 से अधिक पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं. यह कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, बल्कि मानवता की जीत की है, जहां अंधविश्वास की जंजीरें टूटती हैं और उम्मीद की किरणें जगमगाती हैं.
इसे भी पढ़ें- मिर्गी के मरीजों को अब जयपुर में मिलेगा इलाज, SMS में हुई यूनिट की शुरूआत
गांव-गांव मरीज, शुरू हुआ 'उम्मीद का सफर': डॉ. नागेंद्र शर्मा ने बताया कि मरीजों की बढ़ती संख्या ने उन्हें गांव-गांव की हकीकत से रूबरू कराया. हर गांव में मिर्गी के मरीज थे, लेकिन गरीबी की वजह से 5 साल तक लगातार दवाएं लेना उनके लिए असंभव था. डॉ. नागेन्द्र के अनुसार हर मरीज को कम से कम 800-1,000 रुपये की मासिक दवा चाहिए थी. यह चुनौती डॉ. शर्मा को अंदर तक झकझोर गई. उन्होंने दवा कंपनियों से लंबी मशक्कत कर निःशुल्क दवाएं जुटाईं. फिर शुरू किया 'उम्मीद का सफर'- मिर्गी रोगियों को मुख्यधारा के इलाज से जोड़ने का अभियान. यह सफर आज भी जारी है, जहां डॉक्टर खुद गांवों में उतरकर मरीजों तक पहुंचते हैं.
सालों से जारी है शिविरों का सिलसिला: डॉ. शर्मा ने बताया कि 28 फरवरी 1999 को उन्होंने पहला मिर्गी उपचार शिविर लगाया था. यह सिलसिला आज तक नहीं थमा. हर महीने की 30 तारीख को शिविर आयोजित होता है. हाल ही में 30 अक्टूबर को 329वां शिविर लगा, जहां पहले सीहोर में मात्र 75 मरीज आए थे, अब यह संख्या 325-350 तक पहुंच गई है. इनमें आधे से ज्यादा शहर के मरीज हैं, और युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि अब तक 1 लाख 157 मरीज शिविरों में उपचार ले चुके हैं, जिसमें 33,367 पुरुष, 33,060 महिलाएं और 33,730 बच्चे शामिल हैं. डॉ. शर्मा कहते हैं, "यह शिविर सिर्फ दवा वितरण नहीं, बल्कि जागरूकता का माध्यम है."
इसे भी पढ़ें- 'एपिलेप्सी को लेकर समाज में कई भ्रांतियां, दवाइयों से इसका आसान उपचार संभव'
डॉ शर्मा ने मिथक तोड़े, परिवार जोड़े: शुरुआती दिनों में डॉ. शर्मा ऐसे मामले देखकर हतप्रभ रह जाते थे. एक महिला को पति ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि उसे मिर्गी थी और 'संतान नहीं हो सकती'. डॉ. शर्मा ने इसे चुनौती माना. गायनिक डॉक्टरों से बात की, लेकिन जवाब मिला, "दौरे पड़ने पर मरीज खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, डिलीवरी नहीं कर सकते." फिर सेकेंडरी डॉक्टरों के साथ मिलकर सर्जरी प्रोटोकॉल तैयार किया. उमेद अस्पताल में मिर्गी पीड़ित महिलाओं का सुरक्षित प्रसव शुरू हुआ. नतीजा? कई टूटे परिवार फिर जुड़ गए. डॉ. शर्मा ने साबित किया कि मिर्गी मां बनने में बाधा नहीं है.
दवाएं जुटाने में मुश्किल: डॉ. शर्मा ने बताया कि जीएसटी लागू होने से पहले दवा कंपनियां सैंपल के रूप में निःशुल्क दवाएं देती थीं, लेकिन नए नियमों में सैंपल भी जीएसटी दायरे में आ गए और इसके बाद दवाएं जुटाना मुश्किल हो गया. उन्हों ने बताया कि एक शिविर में 2-2.5 लाख रुपये की दवाएं मुफ्त बांटी जाती हैं. डॉ. शर्मा कहते हैं, "अब प्राथमिकता ग्रामीणों को है, क्योंकि शहरों में विकल्प ज्यादा हैं." फिर भी, उनकी जिद ने इस अभियान को जीवित रखा है.
इसे भी पढ़ें- Epilepsy : मिर्गी पीड़ितों के लिए फायदेमंद हो सकता है एम्स का ये रिसर्च
युवाओं में बढ़ते मिर्गी के मामले: डॉ. शर्मा बताते हैं कि मिर्गी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी. 50% मामलों में प्राइमरी मिर्गी होती है, जिसका कारण आज तक अज्ञात है, लेकिन सेकेंडरी मिर्गी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसकी मुख्य वजहें, सड़क हादसे हैं. पिछले 10 सालों में एक्सिडेंट बढ़े हैं, सिर की चोट से युवा शिकार हो रहे हैं. उनके शिविरों में आने वाले 10% मरीज युवा हैं.
एम्स जोधपुर में सर्जरी की उम्मीद: डॉ. नागेंद्र शर्मा ने बताया कि नवंबर 2019 में एम्स जोधपुर ने मेसियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित ड्रग रिफ्रैक्टरी मिर्गी के पहले मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया. उन्होंने बताया कि अब तक 50 से ज्यादा ऐसे ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों के लिए एम्स पहुंचना आसान नहीं है. डॉ. शर्मा के शिविर ही उनकी पहली पसंद बने हुए हैं.
मिर्गी क्यों आती है?
- मस्तिष्क की असामान्य गतिविधि: मिर्गी मस्तिष्क में अचानक विद्युत गतिविधि बढ़ने से होती है. तंत्रिका कोशिकाएं (न्यूरॉन्स) अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिससे दौरे पड़ते हैं. मस्तिष्क संक्रमण भी बड़ा कारण है.
- सिर की चोट: एक्सिडेंट में सिर घायल होने से न्यूरॉन्स की झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है, तंत्र अनियंत्रित हो जाता है. डॉ. शर्मा चेताते हैं, "रोड एक्सिडेंट में ब्रेन इंजरी वालों को मिर्गी का खतरा हमेशा रहता है."
- ड्रग्स का कहर: शराब, अफीम के अलावा एमडी ड्रग्स युवाओं को शिकार बना रहे हैं. डॉ. शर्मा कहते हैं, "90 दिन एमडी लेने से मिर्गी हो सकती है."
डॉ. नागेंद्र शर्मा की यह यात्रा अंधविश्वास पर विज्ञान की जीत है. एक डॉक्टर की दृढ़ता ने लाखों जिंदगियां बदलीं, और 'उम्मीद का सफर' अभी भी जारी है. मिर्गी कोई अभिशाप नहीं, इलाज योग्य बीमारी है, यह संदेश वे हर शिविर में दोहराते हैं.
इसे भी पढ़ें- सही समय पर इलाज से सामान्य जीवन जी सकते हैं मिर्गी पीड़ित
इसे भी पढ़ें- अब जोधपुर एम्स में होगी मिर्गी के मरीजों के मस्तिष्क की वीडियो ईईजी - Jodhpur AIIMS