अंधविश्वास पर विज्ञान की जीत: डॉ. नागेंद्र शर्मा की 26 साल की जद्दोजहद, मिर्गी के हजारों मरीजों का किया फ्री इलाज

जोधपुर: साल 1996 की एक साधारण सुबह. जोधपुर के न्यूरोसर्जन डॉ. नागेंद्र शर्मा अखबार की सुर्खियां पढ़ रहे थे. एक खबर ने उन्हें झकझोर दिया. पोकरराम नाम के एक व्यक्ति को परिवार वाले जंजीरों से बांधकर रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उस पर भूत-प्रेत का साया है. डॉ. शर्मा को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई अलौकिक घटना नहीं, बल्कि मिर्गी जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी का मामला है, जिसका इलाज संभव है. उन्होंने पोकरराम के परिजनों से संपर्क किया, उन्हें जोधपुर बुलाया और जांच के बाद स्पष्ट कहा, "कोई भूत-प्रेत नहीं, यह परेशानी दवाओं से ठीक हो सकती है."

परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, दवाओं की कीमत सुनकर परिजनों ने हाथ खड़े कर दिए. डॉ. शर्मा ने हार नहीं मानी. उन्होंने आश्वासन दिया, "दवाएं मैं मुफ्त दूंगा, बस जब बुलाऊं तो ले आना." तीन साल के लगातार उपचार से पोकरराम ठीक होने लगा. यह चमत्कार देखकर आसपास के गांवों से मरीजों का तांता लग गया. डॉ. नागेंद्र शर्मा के अनुसार पिछले 26 सालों में उन्होंने एक लाख से ज्यादा मिर्गी रोगियों का मुफ्त इलाज किया है, जिनमें से 8,000 से अधिक पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं. यह कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, बल्कि मानवता की जीत की है, जहां अंधविश्वास की जंजीरें टूटती हैं और उम्मीद की किरणें जगमगाती हैं.

डॉ. नागेंद्र शर्मा से खास बातचीत (ETV Bharat Jodhpur)

गांव-गांव मरीज, शुरू हुआ 'उम्मीद का सफर': डॉ. नागेंद्र शर्मा ने बताया कि मरीजों की बढ़ती संख्या ने उन्हें गांव-गांव की हकीकत से रूबरू कराया. हर गांव में मिर्गी के मरीज थे, लेकिन गरीबी की वजह से 5 साल तक लगातार दवाएं लेना उनके लिए असंभव था. डॉ. नागेन्द्र के अनुसार हर मरीज को कम से कम 800-1,000 रुपये की मासिक दवा चाहिए थी. यह चुनौती डॉ. शर्मा को अंदर तक झकझोर गई. उन्होंने दवा कंपनियों से लंबी मशक्कत कर निःशुल्क दवाएं जुटाईं. फिर शुरू किया 'उम्मीद का सफर'- मिर्गी रोगियों को मुख्यधारा के इलाज से जोड़ने का अभियान. यह सफर आज भी जारी है, जहां डॉक्टर खुद गांवों में उतरकर मरीजों तक पहुंचते हैं.

सालों से जारी है शिविरों का सिलसिला: डॉ. शर्मा ने बताया कि 28 फरवरी 1999 को उन्होंने पहला मिर्गी उपचार शिविर लगाया था. यह सिलसिला आज तक नहीं थमा. हर महीने की 30 तारीख को शिविर आयोजित होता है. हाल ही में 30 अक्टूबर को 329वां शिविर लगा, जहां पहले सीहोर में मात्र 75 मरीज आए थे, अब यह संख्या 325-350 तक पहुंच गई है. इनमें आधे से ज्यादा शहर के मरीज हैं, और युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि अब तक 1 लाख 157 मरीज शिविरों में उपचार ले चुके हैं, जिसमें 33,367 पुरुष, 33,060 महिलाएं और 33,730 बच्चे शामिल हैं. डॉ. शर्मा कहते हैं, "यह शिविर सिर्फ दवा वितरण नहीं, बल्कि जागरूकता का माध्यम है."

