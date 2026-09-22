ETV Bharat / state

जयपुर में 24 से 27 सितंबर तक ENT की राष्ट्रीय कांफ्रेंस, AI और रोबोटिक सर्जरी पर रहेगा फोकस

दिल्ली और बेंगलुरु से आने वाली टीमें युवा चिकित्सकों को रोबोटिक सर्जरी का प्रशिक्षण देंगी.

Organizers sharing details about conference
कांफ्रेंस की जानकारी देते आयोजक (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2026 at 3:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: इंडियन एकेडमी ऑफ ओटोलैरिंगोलॉजी एंड हेड नेक सर्जरी की 12वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 24 से 27 सितंबर तक जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में आयोजित होगी. इसमें देश-विदेश के कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ, हेड एंड नेक सर्जन, मेडिकल कॉलेजों, एम्स, आईआईटी और बिट्स पिलानी से जुड़े विशेषज्ञ व वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे. कॉन्फ्रेंस में नई चिकित्सा तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक सर्जरी, रिसर्च और आधुनिक उपचार पद्धतियों पर चर्चा होगी.

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग के वरिष्ठ आचार्य और कांफ्रेंस के ओर्गनइजिंग चेयरमैन डॉ पवन सिंघल ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य मरीजों की जांच और उपचार को अधिक आसान, सुलभ और किफायती बनाने के लिए नई तकनीकों और रिसर्च को बढ़ावा देना है. खासतौर पर युवा डॉक्टरों, पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों और नए शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा.

पढ़ें: जयपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मंथन, स्पीकर्स बोले-एआई से नए स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा मौका

24 सितंबर को 9 वर्कशॉप: कांफ्रेंस की शुरुआत 24 सितंबर को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में प्री-कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप से होगी. कुल 9 वर्कशॉप में विशेषज्ञ नई सर्जिकल और डायग्नोस्टिक तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे. कैडेवर डिसेक्शन वर्कशॉप में एंडोस्कोपिक स्कल बेस सर्जरी, नाक और ब्रेन की एंडोस्कोपिक सर्जरी का प्रदर्शन किया जाएगा. स्कल बेस सर्जन डॉ संपत चंद प्रसाद राव लेटरल स्कल बेस सर्जरी की तकनीक बताएंगे. इसके अलावा थायरॉइड, पैरोटिड और कैंसर सर्जरी का भी प्रशिक्षण होगा. चक्कर आने की समस्या पर न्यूरो-ओटोलॉजी वर्कशॉप होगी. इसमें डॉ अनिर्बान बिश्वास और डॉ. अनीता भंडारी जांच और उपचार की आधुनिक विधियों की जानकारी देंगे. प्रतिभागियों को मशीनों पर हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

पढ़ें: पुष्कर में 'आइसोकॉन' सम्मेलन: देश-विदेश के दिग्गज डॉक्टर्स जुटेंगे, एनेस्थीसिया तकनीक पर होगा मंथन

AI और पहली बार रोबोटिक सर्जरी की हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग: कांफ्रेंस में AI के इस्तेमाल पर विशेष सत्र होगा. इसमें युवा डॉक्टर लैपटॉप, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के माध्यम से मरीजों के लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान, जांच और उपचार प्रक्रिया में AI के संभावित इस्तेमाल को समझेंगे. डॉ पवन सिंघल ने बताया कि ENT कांफ्रेंस में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है. इसके लिए दा विंची रोबोट मंगाया गया है. दिल्ली और बेंगलुरु से आने वाली टीमें युवा चिकित्सकों को रोबोटिक सर्जरी का प्रशिक्षण देंगी. इसके लिए मानव शरीर जैसी संरचना वाले 3D मॉडल और मेनिकिन का इस्तेमाल किया जाएगा.

पढ़ें: बीकानेर में होगी राजएपिकॉन 2025, देशभर से जुटेंगे 500 से ज्यादा फिजिशियन

तीन दिन में मेडिकल समस्या का समाधान खोजेंगी टीमें: कांफ्रेंस में 'इनोवेस्ट' यानी हैकाथॉन भी आयोजित होगा. इसमें मरीजों की चिकित्सा और उन्हें बेहतर सुविधाएं देने से जुड़ी समस्याओं को प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रूप में दिया जाएगा. चार सदस्यीय टीम में मेडिकल अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी, इंजीनियरिंग विद्यार्थी और टेक्निकल टीम का सदस्य शामिल होगा. कांफ्रेंस के अन्य ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ देशबंधु जैन ने बताया कि मुख्य कॉन्फ्रेंस 25 से 27 सितंबर तक RIC में होगी. बच्चों में जन्मजात सुनने की कमी, कॉक्लियर इम्प्लांट, स्कल बेस सर्जरी, ट्यूमर, कैंसर, सियालोएंडोस्कोपी और लार ग्रंथियों की सर्जरी सहित कई विषयों पर चर्चा होगी.

रिसर्च और थीसिस लेखन का भी प्रशिक्षण: कांफ्रेंस के साइंटिफिक सेक्रेटरी डॉ सिद्धार्थ निर्वाण ने बताया कि प्रतिदिन शाम 5 से 7 बजे तक विद्यार्थियों के लिए इंस्ट्रक्शन कोर्स होंगे. इनमें रिसर्च मेथडोलॉजी, थीसिस लेखन, रिसर्च पेपर तैयार करने, एलर्जी की नई विधियों और 3D मॉडल से स्कल बेस की एनाटॉमी समझाने जैसे विषय शामिल हैं. कांफ्रेंस में ‘Life Beyond ENT’ नाम से विशेष सत्र भी होगा. बिट्स पिलानी के प्रोफेसर अविनाश गौतम AI पर की-नोट लेक्चर देंगे. वहीं मेडिको-लीगल इश्यूज पर विशेष सिम्पोजियम में मरीज की सहमति, दस्तावेजीकरण, वीडियो रिकॉर्डिंग और डॉक्टर-मरीज के बीच विवाद जैसे विषयों पर चर्चा होगी.

TAGGED:

ENT CONFERENCE FROM 24 TO 27 SEPT
DISCUSSION ON AI AND ROBOTICS
9 WORKSHOP BY DOCTORS
SESSION ON LIFE BEYOND ENT
NATIONAL CONFERENCE OF ENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.