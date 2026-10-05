ETV Bharat / state

27 साल में 95 से 200, गंगा में बढ़ रहा डॉल्फिन का कुनबा.. लेकिन जिंदा बचाना आज भी चुनौती

भागलपुर जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर कहलगांव में बीच गंगा में तीन पहाड़ी है, जो कई मायनों में खास है. इस पहाड़ पर मंदिर और गुफाएं हैं. यहां से गंगा और डॉल्फिन का दीदार करना रोमांचित कर देता है. देश-विदेश से टूरिस्ट यहां आते हैं और नौका विहार करते हैं. नौका विहार के दौरान भी डॉल्फिन को अठखेलियां करते देख सकते हैं.

बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज जहांगीरा से बटेश्वर स्थान तक 71 किलोमीटर तक गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य है. वन विभाग की मानें तो 27 वर्षों में 60 किमी तक डॉल्फिन पायी जाती हैं. सुबह सूर्योदय और शाम में सूर्यास्त के समय डॉल्फिन ज्यादा देखने को मिलती हैं. डॉल्फिन को देखने का सबसे ज्यादा मजा तब आता है, जब भागलपुर जिले के कहलगांव में लोग नाव से तीन पहाड़ी, जिसे बिहार का आइलैंड भी कहा जाता है, जाते हैं.

डॉल्फिन को पहचानना काफी आसान है. वह ग्रे रंग (मटमैला) की होती है, जिसकी चोंच निकली होती है. यह मिलनसार स्वभाव की होती है. यह इंसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है. खासकर इसका भोजन छोटी मछलियां होती हैं. अगर डॉल्फिन का दीदार करना है तो भागलपुर के चुनिंदा घाटों पर आसानी से डॉल्फिन की अठखेलियां देख सकते हैं. जब डॉल्फिन नदी की लहरों को चीरते हुए बाहर आती है तो लोग रोमांचित हो जाते हैं.

डॉल्फिन को अत्यधिक बुद्धिमान, सामाजिक और जलीय स्तनधारी जीव कहा गया है. मुख्य रूप से समुद्रों और कुछ मामलों में मीठे पानी जैसे गंगा नदी और अमेजन नदी में पाया जाता है. स्थानीय भाषा में इसे सूंस सोंस भी कहा जाता है. वन विभाग ने इसे मुस्कान नाम दिया है. वन विभाग का मानना है कि जब डॉल्फिन नदी और समुद्रों की लहरों को चीरते हुए ऊपर आती है तो इसके चेहरे पर मुस्कान आती है.

इस रिपोर्ट से साफ है कि, बिहार के एकमात्र गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में डॉल्फिन को बचाना मुश्किल है. हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है. आर्टिकल छपते हैं, सरकार घोषणाएं करती है. कार्यक्रम होते हैं, लेकिन डॉल्फिन को बचाने का प्रयास आगे नहीं बढ़ पाता. इस डॉल्फिन दिवस पर जानेंगे कि बिहार में डॉल्फिन को बचाने के लिए क्या-क्या किये जा रहे हैं? गंगा में डॉल्फिन की संख्या कितनी है. किस क्षेत्र में आप डॉल्फिन का दीदार कर सकते हैं.

5 मार्च 2022 में बिहार के एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य के क्षेत्र नवगछिया के इस्माइलपुर पुरानी दुर्गा मंदिर के पास एक मादा डॉल्फिन मृत मिली थी. डॉल्फिन के मुंह में प्लास्टिक की रस्सी बंधी थी. रस्सी के दूसरे छोर पर एक बांस का खूंटा बंधा था. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि, मछुआरों के द्वारा डॉल्फिन को पकड़ कर रखा गया था. जरूरत के अनुसार उसे पानी से निकाल कर इस्तेमाल किया जाता, लेकिन वह खूंटा उखाड़कर निकलने में सफल रही, लेकिन मुंह से रस्सी नहीं खुलने के कारण उसकी मौत हो गयी.

डॉ. सुनील के मुताबिक "मछुआरों के जाल में फंसकर, डैम या बैराज बनाने से, नदी में पानी और प्रवाह की कमी, बढ़ती गाद डॉल्फिन की मौत का कारण हैं. इसकी पुष्टि भी इसी रिपोर्ट में होती है, कि किस तरीके से डॉल्फिन मछुआरों का शिकार हो रही है."

गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में डॉल्फिन की संख्या को लेकर कंफ्यूजन है. कुछ रिपोर्टों में पिछले 27 साल में संख्या 95 से बढ़कर 215 हो गयी है. कुछ रिपोर्ट में इसकी संख्या 250 के आसपास बतायी जाती है, लेकिन ईटीवी भारत से बातचीत में गंगा प्रहरी और डॉल्फिन मित्र मुकेश चौधरी ने बताया कि, सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच डॉल्फिन की संख्या करीब 200 के आसपास है. उनके अनुसार संख्या फिलहाल स्थिर दिखाई दे रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि नर डॉल्फिन की संख्या बढ़ने के साथ डॉल्फिन के बच्चों की संख्या कम होती नजर आ रही है.

"गंगा में बढ़ती मानवीय गतिविधियों का असर डॉल्फिन के प्राकृतिक आवास पर पड़ता है. खासकर जहाजों के बढ़ते आवागमन को लेकर चिंता है. डॉल्फिन शिकार और आसपास की गतिविधियों को समझने के लिए ध्वनि और प्रतिध्वनि पर निर्भर रहती है. ऐसे में जहाजों की आवाजाही से इनके भ्रमित होने और टकराव का खतरा बढ़ता है." - मुकेश चौधरी, डॉल्फिन मित्र

संरक्षण के लिए जन जागरूकता

मुकेश चौधरी बताते हैं कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है. स्कूलों में बच्चों को डॉल्फिन और गंगा की जैव विविधता में उसकी भूमिका के बारे में जानकारी देने पर जोर दिया जा रहा है. गंगा प्रहरी और डॉल्फिन मित्र स्थानीय लोगों के बीच भी लगातार जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं.

आधिकारिक सर्वे और वन विभाग का पक्ष

वन विभाग के डीएफओ आशुतोष राज के मुताबिक भागलपुर में वर्ष 2018 में डॉल्फिन की संख्या 188 दर्ज की गई थी. वर्ष 2021 के सर्वे में यह संख्या बढ़कर 207 पहुंच गई. हालांकि, 2021-22 के बाद डॉल्फिन की संख्या का कोई नया आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है. वन विभाग के मुताबिक, जनवरी-फरवरी में वाइल्डलाइफ टीम की ओर से डॉल्फिन का विधिवत सर्वे किया गया है. इसकी रिपोर्ट आने के बाद ताजा संख्या स्पष्ट हो सकेगी.

भागलपुर में गंगा में डॉल्फिन (ETV Bharat)

"अलग-अलग रिपोर्टों के आधार पर डॉल्फिन की संख्या करीब 200 बताई जा रही है. जनवरी-फरवरी में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से डॉल्फिन का विधिवत सर्वे किया गया है. इसकी रिपोर्ट जारी होने के बाद आधिकारिक संख्या स्पष्ट होगी." -आशुतोष राज, डीएफओ, भागलपुर

सुरक्षा योजनाएं और रेस्क्यू अभियान

आशुतोष राज बताते हैं कि, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य के विकास के लिए सुल्तानगंज में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, वॉच टावर और बोटिंग की सुविधा विकसित करने की योजना है. इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है. डॉल्फिन की सुरक्षा को लेकर कहा कि, "जलस्तर बढ़ने के दौरान छिछले पानी में फंसने वाली डॉल्फिन को रेस्क्यू करने के लिए डॉल्फिन मित्रों के सहयोग से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है."

देश और बिहार में डॉल्फिन की स्थिति

5 अक्टूबर 2025 को ईटीवी भारत में प्रकाशित आर्टिकल के अनुसार गंगा नदी के बिहार वाले हिस्से में डॉल्फिन की संख्या अधिक थी. केंद्र सरकार के राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार देश के 8 राज्यों की 28 नदियों में डॉल्फिन पायी जाती है. यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में डॉल्फिन की कुल संख्या 6327 बतायी गयी है. अकेले बिहार में अलग-अलग इलाकों में 2220 के आसपास है. बिहार की 6 नदियों में डॉल्फिन पायी जाती है, जिसमें गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, कमला-बलान और बागमती नदी शामिल हैं.

औपचारिक व्यू प्वाइंट की कमी

डॉल्फिन को करीब से देखने के लिए अभ्यारण्य क्षेत्र में फिलहाल कोई औपचारिक डॉल्फिन व्यू प्वाइंट नहीं है. भागलपुर के माणिक सरकार घाट, कहलगांव में तीन पहाड़ के समीप और सुल्तानगंज के गंगा किनारे पर्यावरण प्रेमी अक्सर डॉल्फिन की उछल-कूद को कैमरे में कैद करते हैं.

पर्यटन स्थल विकसित करने की मांग

तिलकामांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में रिसर्च स्कॉलर जय कुमार जय बताते हैं कि गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य तो है, लेकिन सरकार को इसे विकसित करना चाहिए. डॉल्फिन को करीब से देखने के लिए अभ्यारण्य क्षेत्र में फिलहाल कोई औपचारिक डॉल्फिन व्यू प्वाइंट नहीं है. जिन्हें पता नहीं है कि डॉल्फिन कहां दिखेगी, वे भटकते रहते हैं.

भागलपुर में गंगा में डॉल्फिन (ETV Bharat)

"भागलपुर के माणिक सरकार घाट, कहलगांव में तीन पहाड़ के समीप और सुल्तानगंज के गंगा किनारे पर्यावरण प्रेमी अक्सर डॉल्फिन की उछल-कूद को कैमरे में कैद करते हैं. इन जगहों पर डॉल्फिन प्वाइंट बनाने की जरूरत है." -जय कुमार जय, रिसर्च स्कॉलर, तिलकामांझी विश्वविद्यालय भागलपुर

पारिस्थितिक तंत्र के लिए डॉल्फिन के फायदे

डॉल्फिन सिर्फ दीदार करने और मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसका संबंध पर्यावरण से भी है. नदी में डॉल्फिन है, इसका मतलब है कि यह नदी के पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण के स्वस्थ होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि डॉल्फिन केवल साफ जल में पायी जाती है.

ये भी पढ़ें: