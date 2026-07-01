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मां की मौत ने बदल दी हजारों कैंसर मरीजों की जिंदगी, जानें PMCH अधीक्षक डॉ. राजीव की कहानी

पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ( ETV Bharat )

पटना: किसी परिवार में जब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी दस्तक देती है तो केवल एक मरीज ही नहीं, पूरा घर उसके दर्द और संघर्ष का सहभागी बन जाता है. इलाज की तलाश, अनिश्चितता और मानसिक पीड़ा के बीच परिवार के लोग भी टूटने लगते हैं, लेकिन कई बार यही व्यक्तिगत अनुभव समाज के लिए नई राह बनाने की प्रेरणा बन जाते हैं. मां के दर्द ने बदली जिंदगी: पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्होंने अपनी मां को कैंसर से जूझते देखा और उसी दर्द को हजारों मरीजों की सेवा के संकल्प में बदल दिया. PMCH अधीक्षक डॉ. राजीव (ETV Bharat) लीवर कैंसर से जूझते हुए मां का निधन: बेगूसराय निवासी डॉ. राजीव कुमार सिंह बताते हैं कि उनकी मां लीवर कैंसर से पीड़ित थीं. एक चिकित्सक होने के बावजूद उन्होंने अपने परिवार के साथ उस असहायता और पीड़ा को करीब से महसूस किया, जिससे कैंसर पीड़ित परिवार गुजरते हैं. कई बड़े अस्पतालों में इलाज कराने के प्रयास हुए, लेकिन अंततः साल 2017 में उनकी मां का निधन हो गया. यह घटना उनके जीवन की सबसे गहरी इमोशनल मेमोरी में शामिल हो गई. डॉ. राजीव ने लिया संकल्प: मां की बीमारी के दौरान उन्होंने महसूस किया कि कैंसर का नाम सुनते ही लोग भय और निराशा से भर जाते हैं. मरीज और उनके परिजन अक्सर यह तय नहीं कर पाते कि कहां जाएं, किससे इलाज कराएं और किस व्यवस्था पर भरोसा करें. इसी अनुभव ने उनके भीतर यह संकल्प पैदा किया कि यदि कभी अवसर मिला तो वे कैंसर मरीजों के लिए ऐसी व्यवस्था विकसित करेंगे, जहां एक ही परिसर में बेहतर और सुलभ उपचार उपलब्ध हो सके. पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (ETV Bharat) डॉ. राजीव सिंह लंबे समय तक पीएमसीएच के फिजियोलॉजी विभाग से जुड़े रहे और बाद में अस्पताल के अधीक्षक बने. प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने के साथ उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण शुरू किया. इसी दौरान उनके मन में यह विचार और मजबूत हुआ कि पीएमसीएच में कैंसर के समग्र इलाज के लिए एक अलग विभाग स्थापित होना चाहिए, ताकि मरीजों को इधर-उधर भटकना न पड़े. "उस समय पीएमसीएच में रेडियोथेरेपी विभाग तो था, लेकिन सुविधाएं सीमित थीं और प्रतिदिन केवल चार-पांच मरीजों का ही उपचार हो पाता था. बिहार जैसे बड़े राज्य में कैंसर मरीजों की संख्या को देखते हुए एक व्यापक और आधुनिक कैंसर विभाग की आवश्यकता है. मैंने अस्पताल परिसर में उपयुक्त स्थान की तलाश शुरू की और अंततः सीयूबी भवन की तीसरी मंजिल को इसके लिए उपयुक्त पाया."- डॉ. राजीव कुमार सिंह, अधीक्षक, पीएमसीएच कैंसर एक्सपर्ट थे लेकिन सदुपयोग नहीं- डॉ. राजीव: उन्होंने बताया कि अस्पताल में कैंसर के बहुत एक्सपर्ट डॉक्टरों की नियुक्ति थी और उनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा था. सर्जिकल ऑकोलॉजी में दो डॉक्टर थे और दोनों सर्जरी विभाग से जुड़े हुए थे. मेडिकल ऑकोलॉजी वाले डॉक्टर को मेडिसिन डिपार्टमेंट से जोड़ा गया था और गायनी ऑकोलॉजी की डॉक्टर की गायनी विभाग में पोस्टिंग थी. सीयूबी भवन में बनवाया कैंसर वार्ड: उन्होंने सीयूबी भवन के तीसरी मंजिल की जब जानकारी ली तो पाया कि यहां ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की शुरुआत तीन-चार वर्षो बाद की जानी है. इसके बाद उन्होंने तय किया कि जब यह विभाग शुरू होगा तो कहीं और होगा लेकिन अभी इस जगह का सदुपयोग करते हुए डेडीकेटेड कैंसर वार्ड बनाया जाए. कई दौर की चलीं बैठकें: इसके बाद उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रमुखों और विशेषज्ञों के साथ कई दौर की बैठकें कीं. सभी की सहमति मिलने के बाद कैंसर विभाग को उसी स्थान पर विकसित करने का निर्णय लिया गया. आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था, उपकरणों की स्थापना और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए गए. लंबे समय की तैयारी के बाद छह अप्रैल को विभाग पूरी तरह तैयार हो गया और उसका उद्घाटन किया गया. कैंसर मरीजों को सभी आवश्यक सेवा देने की कोशिश: डॉ. राजीव सिंह का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल एक नया विभाग खोलना नहीं था, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना था जहां मरीजों को एक ही छत के नीचे कैंसर से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाएं मिल सकें. उनका मानना है कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो सीमित संसाधनों में भी बड़े बदलाव संभव हैं.