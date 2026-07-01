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मां की मौत ने बदल दी हजारों कैंसर मरीजों की जिंदगी, जानें PMCH अधीक्षक डॉ. राजीव की कहानी

PMCH अधीक्षक ने अपनी मां को कैंसर से जूझते देखा और उसी दर्द को हजारों मरीजों की सेवा के संकल्प में बदल दिया. पढ़ें..

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पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 1, 2026 at 3:52 PM IST

8 Min Read
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पटना: किसी परिवार में जब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी दस्तक देती है तो केवल एक मरीज ही नहीं, पूरा घर उसके दर्द और संघर्ष का सहभागी बन जाता है. इलाज की तलाश, अनिश्चितता और मानसिक पीड़ा के बीच परिवार के लोग भी टूटने लगते हैं, लेकिन कई बार यही व्यक्तिगत अनुभव समाज के लिए नई राह बनाने की प्रेरणा बन जाते हैं.

मां के दर्द ने बदली जिंदगी: पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्होंने अपनी मां को कैंसर से जूझते देखा और उसी दर्द को हजारों मरीजों की सेवा के संकल्प में बदल दिया.

PMCH अधीक्षक डॉ. राजीव (ETV Bharat)

लीवर कैंसर से जूझते हुए मां का निधन: बेगूसराय निवासी डॉ. राजीव कुमार सिंह बताते हैं कि उनकी मां लीवर कैंसर से पीड़ित थीं. एक चिकित्सक होने के बावजूद उन्होंने अपने परिवार के साथ उस असहायता और पीड़ा को करीब से महसूस किया, जिससे कैंसर पीड़ित परिवार गुजरते हैं. कई बड़े अस्पतालों में इलाज कराने के प्रयास हुए, लेकिन अंततः साल 2017 में उनकी मां का निधन हो गया. यह घटना उनके जीवन की सबसे गहरी इमोशनल मेमोरी में शामिल हो गई.

डॉ. राजीव ने लिया संकल्प: मां की बीमारी के दौरान उन्होंने महसूस किया कि कैंसर का नाम सुनते ही लोग भय और निराशा से भर जाते हैं. मरीज और उनके परिजन अक्सर यह तय नहीं कर पाते कि कहां जाएं, किससे इलाज कराएं और किस व्यवस्था पर भरोसा करें. इसी अनुभव ने उनके भीतर यह संकल्प पैदा किया कि यदि कभी अवसर मिला तो वे कैंसर मरीजों के लिए ऐसी व्यवस्था विकसित करेंगे, जहां एक ही परिसर में बेहतर और सुलभ उपचार उपलब्ध हो सके.

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पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (ETV Bharat)

डॉ. राजीव सिंह लंबे समय तक पीएमसीएच के फिजियोलॉजी विभाग से जुड़े रहे और बाद में अस्पताल के अधीक्षक बने. प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने के साथ उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण शुरू किया. इसी दौरान उनके मन में यह विचार और मजबूत हुआ कि पीएमसीएच में कैंसर के समग्र इलाज के लिए एक अलग विभाग स्थापित होना चाहिए, ताकि मरीजों को इधर-उधर भटकना न पड़े.

"उस समय पीएमसीएच में रेडियोथेरेपी विभाग तो था, लेकिन सुविधाएं सीमित थीं और प्रतिदिन केवल चार-पांच मरीजों का ही उपचार हो पाता था. बिहार जैसे बड़े राज्य में कैंसर मरीजों की संख्या को देखते हुए एक व्यापक और आधुनिक कैंसर विभाग की आवश्यकता है. मैंने अस्पताल परिसर में उपयुक्त स्थान की तलाश शुरू की और अंततः सीयूबी भवन की तीसरी मंजिल को इसके लिए उपयुक्त पाया."- डॉ. राजीव कुमार सिंह, अधीक्षक, पीएमसीएच

कैंसर एक्सपर्ट थे लेकिन सदुपयोग नहीं- डॉ. राजीव: उन्होंने बताया कि अस्पताल में कैंसर के बहुत एक्सपर्ट डॉक्टरों की नियुक्ति थी और उनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा था. सर्जिकल ऑकोलॉजी में दो डॉक्टर थे और दोनों सर्जरी विभाग से जुड़े हुए थे. मेडिकल ऑकोलॉजी वाले डॉक्टर को मेडिसिन डिपार्टमेंट से जोड़ा गया था और गायनी ऑकोलॉजी की डॉक्टर की गायनी विभाग में पोस्टिंग थी.

सीयूबी भवन में बनवाया कैंसर वार्ड: उन्होंने सीयूबी भवन के तीसरी मंजिल की जब जानकारी ली तो पाया कि यहां ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की शुरुआत तीन-चार वर्षो बाद की जानी है. इसके बाद उन्होंने तय किया कि जब यह विभाग शुरू होगा तो कहीं और होगा लेकिन अभी इस जगह का सदुपयोग करते हुए डेडीकेटेड कैंसर वार्ड बनाया जाए.

कई दौर की चलीं बैठकें: इसके बाद उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रमुखों और विशेषज्ञों के साथ कई दौर की बैठकें कीं. सभी की सहमति मिलने के बाद कैंसर विभाग को उसी स्थान पर विकसित करने का निर्णय लिया गया. आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था, उपकरणों की स्थापना और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए गए. लंबे समय की तैयारी के बाद छह अप्रैल को विभाग पूरी तरह तैयार हो गया और उसका उद्घाटन किया गया.

कैंसर मरीजों को सभी आवश्यक सेवा देने की कोशिश: डॉ. राजीव सिंह का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल एक नया विभाग खोलना नहीं था, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना था जहां मरीजों को एक ही छत के नीचे कैंसर से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाएं मिल सकें. उनका मानना है कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो सीमित संसाधनों में भी बड़े बदलाव संभव हैं.

"यही सोच उन्हें लगातार काम करने की प्रेरणा देती रही.पहले रेडियोथैरेपी डिपार्मेंट होता था जहां सिर्फ 5 से 6 मरीज प्रतिदिन आते थे. लेकिन डेडीकेटेड कैंसर वार्ड शुरू करने के बाद प्रतिदिन 40 से 45 और कभी-कभी इससे अधिक मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं."- डॉ. राजीव कुमार सिंह, अधीक्षक, पीएमसीएच

6 से 8 मरीजों का निशुल्क कीमोथेरेपी: उन्होंने बताया कि यहां प्रतिदिन 6 से 8 मरीजों को निशुल्क कीमोथेरेपी किया जाता है. इसके अलावा यहां 22 बेड की व्यवस्था है जो हमेशा फुल रहती है और यहां 10 बेड और बढ़ाने के लिए वह लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि जब परिवार में किसी को कैंसर होता है तो पूरा परिवार मानसिक रूप से टूट जाता है और इलाज में आर्थिक स्थिति भी चरमरा जाती है.

ब्रोंकोस्कोपी की भी सुविधा: ऐसे में उन्होंने अपने अनुभव को देखते हुए कैंसर वार्ड में कैंसर जांच की भी सुविधा शुरू कराई. यहां बायोप्सी और ब्रोंकोस्कोपी की भी सुविधा है ताकि कैंसर सेल को डिटेक्ट किया जा सके. बीते दिनों एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के फेफड़े कैंसर का ब्रोंकोस्कोपी से पता लगाया गया.

अनेक मरीजों के लिए उम्मीदों का केंद्र: उन्होंने कहा कि आज पीएमसीएच का कैंसर विभाग अनेक मरीजों के लिए उम्मीद का केंद्र बन चुका है. यहां आने वाले लोगों को न केवल उपचार की सुविधा मिल रही है, बल्कि यह विश्वास भी मिल रहा है कि गंभीर बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में सरकारी संस्थान भी मजबूत भूमिका निभा सकते हैं.

मां की स्मृति को जीवित रखने का प्रयास: उनका मानना है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का जितना पहले पता चल सके उतना बेहतर होता है और मरीज के लाइफ़स्पैन को बढ़ाया जा सकता है. डॉ. राजीव सिंह के लिए यह केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि अपनी मां की स्मृति को समाज सेवा के माध्यम से जीवित रखने का प्रयास है.

समय पर नहीं चला था कैंसर का पता: डॉ राजीव कुमार सिंह ने कहा कि उनके परिवार में आठ डॉक्टर हैं, सभी भाई-बहन डॉक्टर हैं. फिर भी वह अपनी मां को नहीं बचा सके. इस बात का उन्हें बहुत अफसोस होता है और जब इसके तह में जाते हैं तो यही पाते हैं कि समय रहते यदि बीमारी का पता चल जाता तो मां अभी रहती.

डॉक्टर बनना था सपना: उन्होंने कहा कि बचपन से ही उन्हें डॉक्टर बनने का सपना था और भागलपुर मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस पूरी की. चिकित्सा सेवा पीड़ित मानवता की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है. यहां सीधे आप लोक कल्याण कर सकते हैं और मरीज ठीक होने पर बहुत दुआ देते हैं.

24 सालों से मेडिकल छात्रों को पढ़ा रहे: वह 24 वर्षों से मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं. हमेशा बच्चों से यही कहते हैं कि आप जब मरीज को देखिए तो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखिए और बीमारी का पता लगाकर इसका बेहतर इलाज करने की हर संभव कोशिश कीजिए.

"अगर आपका दुश्मन भी इलाज के लिए आ जाए तो उसे अपने दोस्त के जैसा ट्रीटमेंट कीजिए. जो हाइपोक्रेटिक शपथ है और को जो चरक शपथ है, जिसे एमबीबीएस करने के बाद हर डॉक्टर को दिलाई जाती है, अगर उसको सही से आत्मसात कर चिकित्सा सेवा में डॉक्टर लगे तो मरीज और डॉक्टर के बीच में जो झगड़ा होता है वह कभी नहीं होगा."-डॉ. राजीव कुमार सिंह, अधीक्षक, पीएमसीएच

डॉक्टर्स डे के अवसर पर उनकी यह कहानी बताती है कि चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि संवेदना, समर्पण और मानवीय मूल्यों का विस्तार है. निजी जीवन के दुख को सार्वजनिक सेवा की शक्ति में बदल देना ही एक चिकित्सक की सबसे बड़ी पहचान होती है.

डॉ. राजीव कुमार सिंह की यात्रा इसी भावना का जीवंत उदाहरण है, जहां एक बेटे का दर्द हजारों कैंसर मरीजों के लिए उम्मीद और उपचार का आधार बन गया. उनका मानना है कि एक सीनियर डॉक्टर को अपनी सेवा से ऐसी छाप छोड़नी चाहिए कि वह आने वाले नए चिकित्सकों के लिए रोल मॉडल बन सकें.

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