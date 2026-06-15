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रांची में कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में सिविल सर्जन ने कृमि को लेकर दी जानकारी

रांची: राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर सोमवार को रांची के संत अन्ना स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें मुख्य रूप से सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार पहुंचे. कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल का टेबलेट उम्र के हिसाब से खिलाया. इस अवसर पर जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य पदाधिकारी (DRCHO) डॉ असीम कुमार मांझी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रीति चौधरी, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सेलिन बाड़ा, शिक्षिकाएं और अन्य गणमान्य उपस्थित थे.

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत रांची जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कुल 4 लाख 84 हजार 435 बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस अभियान के अंतर्गत 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं शिक्षकों की देखरेख में गोली दी जा रही है.

कृमि को लेकर जानकारी देते सिविल सर्जन (ईटीवी भारत)

कृमि संक्रमण बच्चों के मानसिक विकास में प्रभाव डालता है: सीएस

सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने बताया कि कृमि संक्रमण बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है. एल्बेंडाजोल दवा कृमि संक्रमण की रोकथाम और उपचार में प्रभावी है. साथ ही बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और समुचित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. उन्होंने बताया कि एल्बेंडाजोल की गोली लाभार्थियों को स्वास्थ्य कर्मियों की देख रेख में चबाकर अथवा पूरी तरह मसलकर पानी के साथ दी जा रही है. सीएस ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार बच्चों और गर्भवती महिलाओं को यह दवा नहीं देनी है.

कार्यक्रम को संबोधित करते सिविल सर्जन (ईटीवी भारत)

सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने कहा कि कृमि की वजह से पेट की बीमारियों के साथ साथ कई गंभीर बीमारी यहां तक कि ब्रेन की बीमारी होने का खतरा बना रहता है. उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के जो भी बच्चे या किशोर किशोरियां आज एल्बेंडाजोल की दवा खाने से छूट गए हैं, उनके लिए 18 जून को मॉपअप राउंड चलाकर एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी.