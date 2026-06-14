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15 जून को रांची में मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस! 4 लाख से अधिक बच्चों को दी जाएगी कृमिनाशक दवा

रांची: राजधानी रांची में 15 जून को व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National Deworming Day) मनाया जाएगा. इस दिन रांची जिले के बच्चों को कृमिनाशक दवाएं खिलाई जाएंगी. साथ ही कैसे कृमि की वजह से बच्चों/किशोरों का सेहत खराब होता जाता है, इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा. वहीं, 18 जून को छूटे हुए बच्चों को दवा खिलाने के लिए मॉप-अप दिवस के रूप में मनाया जाएगा.

चार लाख से अधिक बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य

इस अभियान के तहत रांची जिले में 4,84,435 बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अभियान के दौरान प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं शिक्षकों की देखरेख में 01 वर्ष से 19 वर्ष तक आयु वर्ग के लोगों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी.

जानकारी देते सिविल सर्जन (ETV BHARAT)

रांची के सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि कृमि संक्रमण बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बुरा असर डाल सकता है. जिसे रोकने के लिए एल्बेंडाजोल दवा काफी असरदार है. यह बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और विकास में सहायक होती है. स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में सभी लाभार्थियों को एल्बेंडाजोल की गोली पानी के साथ खिलाया जाना है.