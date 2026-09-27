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राष्ट्रीय बेटी दिवस; देवरिया की बेटियां बनीं मिसाल, शिक्षा से खेल तक लहरा रहीं परचम

शिक्षा में अव्वल, खेल में भी कमाल जिले की बेटियां अब अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षिका और खिलाड़ी बनकर जिले का नाम रोशन कर रही हैं.

देवरिया की बेटियां बनीं मिसाल
देवरिया की बेटियां बनीं मिसाल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 4:58 PM IST

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Updated : September 27, 2026 at 5:07 PM IST

3 Min Read
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देवरिया: 27 सितंबर, राष्ट्रीय बेटी दिवस के मौके पर पूरा जनपद बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण का संकल्प ले रहा है. कभी चूल्हे-चौके तक सीमित समझी जाने वाली बेटी आज हर मोर्चे पर आगे है. शिक्षा में अव्वल, खेल में भी कमाल जिले की बेटियां अब अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षिका और खिलाड़ी बनकर न सिर्फ अपने माता-पिता का, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर रही हैं.

पढ़ाई में देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में बेटियों की उपस्थिति 60 प्रतिशत से अधिक हो गई है. इसी साल इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस साल जिले के टॉप 10 में 6 बेटियां शामिल थीं. सरकारी योजनाओं से मिल रही है उड़ान बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों को पढ़ाई से लेकर रोजगार तक मदद मिल रही है.

देवरिया की बेटियां बनीं मिसाल (VIDEO Credit: ETV Bharat)

जिले में अब तक हजारों बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिल चुका है. होनहार बेटियों को देखकर माता पिता भी कहने लगे हैं कि बेटा-बेटी में कोई फर्क नहीं. मुझे पढ़ाकर अफसर बनाना उनका सपना है. राष्ट्रीय बेटी दिवस हमें यही याद दिलाता है कि बेटी बोझ नहीं, पूरे परिवार की शान है.

बेटियों के लिए ग्राउंड वरदान है: कुर्मी पट्टी खेल मैदान पर खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की टीमों के लिए प्रैक्टिस कर रही है. इसी खेल मैदान की हिना भारत की फुटबाल अंडर 19 टीम की कैप्टन हैं. सोनाक्षी, सुष्मिता, फरीदा, आयशा, मुस्कान यह सब यूपी टीम की खिलाड़ी हैं.

यह खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में जाने की तैयारी कर रही है. 50 लड़कियों का ग्रुप है, कोच जयकुमार राव की देख देख में प्रेक्टिस चलता है. उन्होंने बताया कि बिना किसी सरकारी सहायता के बेटियां प्रेक्टिस करके राष्ट्रीय स्तर पर अपने जिले का मान बढ़ा रही हैं.

यह हैं अफसर बिटियां: जनपद की बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं. जिले की रहने वाले आईएएस अपूर्व दुबे फतेहपुर उन्नाव सहित कई जनपदों में डीएम रह चुके हैं. आईपीएस सुनीता सिंह अभी हाल में ही डीआईजी पद से रिटायर हुईं हैं. इसके अलावा कई बेटियां हैं जो विभिन्न विभागों में अधिकारी हैं.

बेटियों को तेजी है देने में आगे है माता-पिता: प्रदेश के अधिकांश जनपदों में लिंग अनुपात की बात करें तो बेटियों की संख्या कम है, लेकिन देवरिया में ठीक इसके उल्टा है. यहां पर प्रति पुरुष पर बेटियां अधिक है.

अखाड़े में गूंजा बेटियों का दम: देवरिया 70 वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्याललीय कुश्ती प्रतियोगिता में शनिवार को बेटियों ने शानदार प्रदर्शन कर नाम रोशन किया है. मिट्टी के अखाड़े में बेटियों ने जब दांव-पेंच दिखाए तो देखने वाले भी दंग रह गए. प्रतियोगिता में सभी मंडलों की बेटियों ने विभिन्न भार वर्ग में जीतकर साबित कर दिया कि अवंतिका ने बताया कुश्ती जैसे माने जाने वाले पुरुष प्रधान खेल में भी अपना लोहा मनवा रही हैं.

बेटियों ने कहा कि समाज भले ही कहे कि कुश्ती लड़कों का खेल है, लेकिन हम साबित करेंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं. यह तो शुरुआत है, आगे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर भी नाम रोशन करना है. निधि ने बढ़ाया मान. वहीं, बनी देवरिया जिले के लिए गर्व का क्षण है. 2014 बैच की IFS अधिकारी निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव है.
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Last Updated : September 27, 2026 at 5:07 PM IST

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