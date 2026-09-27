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राष्ट्रीय बेटी दिवस; देवरिया की बेटियां बनीं मिसाल, शिक्षा से खेल तक लहरा रहीं परचम

देवरिया की बेटियां बनीं मिसाल ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: 27 सितंबर, राष्ट्रीय बेटी दिवस के मौके पर पूरा जनपद बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण का संकल्प ले रहा है. कभी चूल्हे-चौके तक सीमित समझी जाने वाली बेटी आज हर मोर्चे पर आगे है. शिक्षा में अव्वल, खेल में भी कमाल जिले की बेटियां अब अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षिका और खिलाड़ी बनकर न सिर्फ अपने माता-पिता का, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर रही हैं.

