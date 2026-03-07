ETV Bharat / state

करनाल में डेयरी और कृषि का दिखा संगम, तीन दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला एवं एग्री एक्सपो का शुभारंभ

पशुपालन में शोध और तकनीक पर जोर: उन्होंने एनडीआरआई के काम की सराहना करते हुए कहा, "पशुपालन के क्षेत्र में एनडीआरआई बहुत अच्छा काम कर रहा है. यहां पशुओं पर लगातार रिसर्च की जाती है और इन शोधों से पशुपालन को काफी बढ़ावा मिल रहा है. पशुपालन में न्यूट्रीशन, ब्रीडिंग और हेल्थ तीन अहम पहलू होते हैं और यह संस्थान इन तीनों पर लगातार काम कर रहा है. इसी वजह से भारत दूध उत्पादन में विश्व में सबसे आगे है."

मुख्य अतिथि ने किया मेले का उद्घाटन: मेले का उद्घाटन डॉ. राघवेंद्र भट्टा, उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) नई दिल्ली ने रिबन काटकर किया. उद्घाटन के बाद उन्होंने पूरे मेले का अवलोकन किया और विभिन्न स्टॉलों पर जाकर पशुपालकों से बातचीत भी की. डॉ. राघवेंद्र भट्टा ने कहा, "इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से पशुपालक, किसान और वैज्ञानिक भाग लेने के लिए आए हैं. मेले में नई तकनीकों और उच्च नस्ल के पशुओं की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा."

करनाल: हरियाणा के करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) में तीन दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला एवं एग्री एक्सपो की शुरुआत हो गई है. यह मेला 6 मार्च से 8 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है. मेले में देशभर से पशुपालक, किसान और वैज्ञानिक भाग लेने के लिए पहुंचे हैं. इस आयोजन का उद्देश्य डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में नई तकनीकों, बेहतर नस्लों और वैज्ञानिक शोध को किसानों तक पहुंचाना है, ताकि दूध उत्पादन और पशुपालन को और मजबूत बनाया जा सके.

विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी और प्रतियोगिताएं: एनडीआरआई के निदेशक डॉ. धीर सिंह ने बताया कि मेले में कृषि और पशुपालन से जुड़े कई विभागों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है. उन्होंने कहा कि, "यहां कृषि से जुड़े अलग-अलग विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है. इसके साथ ही किसान और पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पहुंचे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे. इस तीन दिवसीय मेले में अच्छी नस्ल के पशुओं की प्रदर्शनी के साथ-साथ दूध उत्पादन प्रतियोगिता, पशु सुंदरता प्रतियोगिता और ब्रीडिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएंगी. साथ ही किसानों को नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी."

किसानों को सीखने का मिलेगा अवसर: मेले में देश के विभिन्न राज्यों से सैकड़ों किसान और पशुपालक पहुंचे हैं. यहां उन्हें पशुपालन से जुड़ी नई तकनीकों, वैज्ञानिक तरीकों और उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी दी जा रही है. विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के आयोजन किसानों के लिए सीखने और अपने अनुभव साझा करने का बड़ा मंच बनते हैं, जिससे पशुपालन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलती हैं.

पशुपालकों में दिखा उत्साह: मेले में पहुंचे पशुपालक सिल्लू ने बताया कि उनकी गाय एशिया में सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड बना चुकी है. उन्होंने कहा कि, "मेले का उद्घाटन करने आए मुख्य अतिथि मेरी गाय को देखने के लिए आए और उन्होंने मुझसे मुलाकात भी की. इस तरह के मेले आयोजित होते रहने चाहिए. अगर इतने बड़े अधिकारी खुद आकर पशुपालकों से बातचीत करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं."

डेयरी क्षेत्र को मिलेगा नया प्रोत्साहन: एनडीआरआई में आयोजित यह राष्ट्रीय डेयरी मेला डेयरी और पशुपालन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मेले में नई शोध तकनीकों, आधुनिक उपकरणों और बेहतर नस्लों के प्रदर्शन से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आयोजनों से न केवल दूध उत्पादन बढ़ेगा बल्कि देश के डेयरी उद्योग को भी नई दिशा मिलेगी.

