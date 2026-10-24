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लखनऊ मंडल में राष्ट्रीय कब-बुलबुल उत्सव, 10 राज्यों के 270 लीडर्स ले रहे भाग

लखनऊ: पूर्वाेत्तर रेलवे, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, लखनऊ मंडल की तरफ से राष्ट्रीय कब-बुलबुल उत्सव-2026 का आयोजन किया गया है. शुक्रवार से इसका शुभारंभ ऐशबाग के जिला प्रशिक्षण केंद्र में हुआ. 22 से 26 अक्टूबर तक चलने वाले इस पांच दिन के राष्ट्रीय उत्सव में देश के 10 राज्यों से आए लगभग 270 कब-बुलबुल और उनके लीडर्स हिस्सा ले रहे हैं.



पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मण्डल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में महोत्सव का शुभारंभ किया. इस मौके पर नन्हे-मुन्ने कब और बुलबुल बच्चों ने मनमोहक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का परिचय दिया. मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्रीय कब-बुलबुल उत्सव का उद्देश्य बच्चों में अनुशासन, आत्मनिर्भरता, सहयोग, सेवा, रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता का विकास करना और उनमें राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्भाव और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है.





पांच दिवसीय उत्सव के दौरान बच्चों को विभिन्न शैक्षिक, रचनात्मक, सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और विभिन्न राज्यों की संस्कृति परंपराओं से परिचित होने का अवसर मिलेगा. लखनऊ मंडल स्काउटिंग एवं गाइडिंग गतिविधियों को लगातार प्रोत्साहित करने और बच्चों के विकास के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान कर रहा है. इस प्रकार का आयोजन बच्चों में सेवा भावना, अनुशासन, सद्भावना और राष्ट्रप्रेम के संस्कार विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है. राष्ट्रीय कब-बुलबुल उत्सव बच्चों के उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ एक यादगार शुरुआत बना है.





पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि आगामी दिनों में आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से यह उत्सव प्रतिभागियों के लिए सीखने, अनुभव साझा करने, नई मित्रता विकसित करने और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा.





समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मण्डल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रुति गुप्ता, अपर मण्डल रेल प्रबंधक (इंफ्रा.) भुवनेश सिंह, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) नीतू उपस्थित रहीं. कार्यक्रम में जिला आयुक्त स्काउट विजय आनंद वर्मा, जिला आयुक्त गाइड डॉ. रंजन पाटनी और राष्ट्रीय मुख्यालय से डिप्टी डायरेक्टर, गाइड प्रोग्राम सुरेखा श्रीवास्तव शामिल हुईं.



