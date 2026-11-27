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कलाग्राम में आज से सजेगा 'संस्कृतियों का महासंगम': 17 राज्यों के 450 कलाकार बिखेरेंगे जलवा

चंडीगढ़ के कलाग्राम में आज से राष्ट्रीय शिल्प मेले का आगाज. ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: कला और संस्कृति के प्रेमियों का इंतजार अब खत्म हो गया है. हर साल की तरह इस बार भी चंडीगढ़ के मनीमाजरा स्थित कला ग्राम में एक साथ कई राज्यों की संस्कृति का संगम होने जा रहा है. 27 नवंबर यानी शुक्रवार की शाम कलाग्राम में राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरूआत होगी, जिसके उद्घाटन अवसर पर पंजाब के गवर्नर और यूटी के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे.

चंडीगढ़ में राष्ट्रीय शिल्प मेला (ETV Bharat) इस राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन चंडीगढ़ प्रशासन के सांस्कृतिक कार्य विभाग और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला संयुक्त रूप से करते हैं. मेले में रोजाना सूफी एवं पंजाबी गायकों और अन्य कलाकार भी लोगों का मनोरंजन करेंगे.

17 राज्यों के 450 कलाकारों का एक मंच: इस नेशनल शिल्प मेले में देश भर के 17 राज्यों के करीब 450 कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. सबसे अनोखा दृश्य वह होगा जब, उद्घाटन समारोह के दौरान सभी 450 कलाकार एक साथ 45 मिनट तक अपनी कला की प्रस्तुति देंगे. ये दृश्य काफी रोमांचक भरा और आनंददायक होगा, जब कलाकार एक साथ एक मंच पर अपने अपने राज्यों की संस्कृति की झलक प्रस्तुत करेंगे. चंडीगढ़ संस्कृतियों का संगम: इस राष्ट्रीय शिल्प मेले की थीम ''चंडीगढ़ संस्कृतियों का संगम" रखी गई है. ये मेला 6 दिसंबर तक जारी रहेगा. इस बार कई राज्यों के कलाकार पहली बार इस शिल्प मेले में पहुंचे हैं, जो अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दिए. प्रदर्शन को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए सभी कलाकार अपने अपने समूह के साथ रिहर्सल करने में जुटे हैं. इस दिन गायक और कलाकार करेंगे परफॉर्म- 27 नवंबर: साध्वी पूर्णिमा

28 नवंबर: सूफी पंजाबी गायक लखविंदर वडाली

29 नवंबर: पंजाबी गायक आर. नेट

30 नवंबर: सोमवीर कथुरवाल

30 नवंबर: कविता शोबू

01 दिसंबर: ललित मोहन जोशी

02 दिसंबर: आभा हंजूरा

03 दिसंबर: ठाकुर दास राठी

03 दिसंबर: रीटा परहन

04 दिसंबर: गगन कोकरी

04 दिसंबर: नवीन पुनिया

05 दिसंबर: प्रभ गिल

06 दिसंबर: पंजाबी गायक प्रीत हरपाल



शिल्प के सजावटी और अनूठे सामान के स्टॉल: हर साल की तरह इस बार भी लोग मेले में लग रहे विभिन्न स्टॉल पर शिल्प का अलग-अलग तरह का सजावटी और घरों में इस्तेमाल होने वाला सामान खरीद सकेंगे. व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए भी इन स्टालों पर कई तरह के उत्पाद सजाये गए हैं. इसके अलावा बच्चों, महिलाओं, बड़े और बुजुर्गों के लिए भी कई तरह के उत्पाद यहां मिलेंगे.