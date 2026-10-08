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पहली बार बस्तर में सहकारिता सचिवों की बड़ी बैठक, 23 राज्यों से आए अधिकारी 2 दिनों तक करेंगे चर्चा

पहली बार बस्तर में सहकारिता सचिवों की बड़ी बैठक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर को सहकारिता के माध्यम से विकसित बनाने की घोषणा की थी. इसी सिलसिले में आज पहली बार 23 राज्यों के सहकारिता अधिकारी सहकारिता के मॉडल पर चर्चा करने बस्तर में जमा हुए हैं. यह पहली बार है जब राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन बस्तर में किया जा रहा है.

दो दिनों के इस सहकारिता सम्मेलन में अलग-अलग राज्य सरकार से समृद्धि के लिए अपनाए गए मॉडल पर प्रस्तुतीकरण और चर्चा होगी. इससे अन्य राज्यों में उसके उपयोग और उचित प्रबंधन पर विमर्श और तैयारी हो सकेगी.

23 राज्यों के अधिकारी सहकारिता के मॉडल पर चर्चा करने बस्तर में जमा हुए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 दिन होगा विचार-विमर्श

23 राज्यों से आए अधिकारी 2 दिनों तक करेंगे चर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सहकारिता से समृद्धि, कई समितियां गठित

छत्तीसगढ़ में सहकारिता से समृद्धि अभियान के तहत 515 नए एम पैक्स, 356 मत्स्य, 364 दुग्ध, 153 लघुवन उपज और 63 महिला बहुउद्देशीय सहकारी समितियां गठित की गई हैं. राज्य के 2058 एम पैक्स में माइक्रो एटीएम के माध्यम से अब तक 324 करोड़ रुपए से अधिक व्यावसायिक आदान-प्रदान हुआ है. एम पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया गया है.

केंद्र सरकार के द्वारा समृद्धि में किए गए कार्यों और योजनाओं की तीन महीने में एक बार समीक्षा होती है. बस्तर में आयोजित बैठक में 23 राज्यों से सचिव आए हैं. वहीं 14 राज्य से रजिस्टार आए हैं.- सहकारिता सचिवस आर. प्रसन्ना

सहकारिता से समृद्धि को लेकर 2 दिन होगा विचार-विमर्श (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर पर फोकस

इस बैठक में आने वाले दिनों में कैसे इस समिति से जुड़े लोगों को विकसित किया जाएगा इस पर चर्चा होगी. छत्तीसगढ़ में दूध, मत्स्य, लघु वनोपज और अन्य समितियां है. इसके साथ ही अन्य मल्टीपरपस कार्यों की भी समीक्षा होगी. इसके अलावा बस्तर में विशेष फोकस रखा गया है. बस्तर में हथकरघा व हैंडीक्राफ्ट को भी कैसे बढ़ावा देना है. इस पर चर्चा होगी.