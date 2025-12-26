ETV Bharat / state

अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले केंद्रीय मंत्री मेघवाल- वकीलों के लिए मेडिकल पॉलिसी लाएगी सरकार

बालोतरा: अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के तीन दिवसीय 17वें राष्ट्रीय अधिवेशन का शुक्रवार को बालोतरा के नाकोड़ा स्थित लालबाग में भव्य आगाज हुआ. इसमें मुूख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे. उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया, जिनमें 1562 अप्रासंगिक कानूनों का समापन शामिल था. उन्होंने वकीलों को आश्वस्त किया कि सरकार जल्द ही वकीलों के लिए मेडिकल पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को भी शीघ्र पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.

सम्मेलन में देशभर से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया. कार्यक्रम में विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ-साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी शिरकत की. अधिवेशन की शुरुआत मां भारती, परिषद के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी और संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. आंबेडकर के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बालोतरा की धरती को भक्ति और शक्ति का संगम बताया. उन्होंने राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए एक कविता की पंक्तियां सुनाईं.

