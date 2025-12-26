ETV Bharat / state

अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले केंद्रीय मंत्री मेघवाल- वकीलों के लिए मेडिकल पॉलिसी लाएगी सरकार

राजस्थान में पहली बार यह अधिवेशन हो रहा है. इसकी मेजबानी का अवसर बालोतरा जिले को मिला है.

Lawyers national convention
अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री मेघवाल (ETV Bharat Balotra)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोतरा: अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के तीन दिवसीय 17वें राष्ट्रीय अधिवेशन का शुक्रवार को बालोतरा के नाकोड़ा स्थित लालबाग में भव्य आगाज हुआ. इसमें मुूख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे. उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया, जिनमें 1562 अप्रासंगिक कानूनों का समापन शामिल था. उन्होंने वकीलों को आश्वस्त किया कि सरकार जल्द ही वकीलों के लिए मेडिकल पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को भी शीघ्र पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.

सम्मेलन में देशभर से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया. कार्यक्रम में विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ-साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी शिरकत की. अधिवेशन की शुरुआत मां भारती, परिषद के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी और संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. आंबेडकर के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बालोतरा की धरती को भक्ति और शक्ति का संगम बताया. उन्होंने राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए एक कविता की पंक्तियां सुनाईं.

पढ़ें: जोधपुर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के जोशी 18वीं बार अध्यक्ष निर्वाचित, लॉयर्स संघ के अध्यक्ष चुने गए उदावत

कार्यक्रम में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. श्रीनिवास मूर्ति ने अध्यक्षीय संबोधन दिया, जबकि महासचिव डी. भरत कुमार ने परिषद की गतिविधियों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. इस अवसर पर जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, पचपदरा विधायक अरुण चौधरी और बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी भी उपस्थित रहे.

राजस्थान में पहली बार आयोजित हो रहे इस अधिवेशन की मेजबानी का अवसर जोधपुर प्रांत के बालोतरा जिले को मिला है. इस तीन दिवसीय अधिवेशन में सामाजिक समरसता, कोर्ट रूम कल्चर सहित विधि-आधारित सत्र होंगे और विभिन्न विषयों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे. इस अधिवेशन में भाग लेने बाड़मेर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतलाल जैन, एडवोकेट सवाई महेश्वरी, मुस्कान सर्राफ और विजय सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता पहुंचे.

TAGGED:

MINISTER ARJUN RAM MEGHWAL
MEDICAL POLICY FOR ADVOCATES
ADVOCATES PROTECTION ACT
LAWYERS NATIONAL CONVENTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.