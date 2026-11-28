'लिव-इन रिलेशनशिप' से लेकर 'मुस्लिम महिलाओं के अधिकार' तक, बिहार में महिला आयोगा का 'शक्ति संवाद'
Women Commission Meet Rajgir:राजगीर में तीन दिवसीय 'शक्ति संवाद' आयोजित किया गया है. कार्यक्रम में लिव-इन रिलेशनशिप पर न्यायिक परिप्रेक्ष्य’ पर मंथन. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 28, 2026 at 1:12 PM IST
नालंदा: बिहार की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'शक्ति संवाद' के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया. इस कार्यक्रम में 22 राज्यों के महिला आयोग के 105 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं. महिला आयोगों की अध्यक्ष और सदस्य महिला सशक्तीकरण और सुरक्षा पर मंथन करेंगे.
'शक्ति संवाद' का उद्देश्य
‘शक्ति संवाद’ के दूसरे दिन आज (28 नवंबर) महिला अधिकारों, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, प्रभावी शिकायत निवारण और विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय से जुड़े विषयों पर संवाद एवं क्षमता निर्माण के सत्र आयोजित करना उद्देश्य है. कार्यक्रम के प्रमुख विषयों में ‘लिव-इन रिलेशनशिप पर न्यायिक परिप्रेक्ष्य’, महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानूनी पहलू, जेलों में बंद महिलाओं के अधिकार, कानून से संघर्षरत बच्चों (CCL) से जुड़े मुद्दे और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार शामिल हैं.
इन विषयों पर होगी चर्चा
इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच संवाद होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि अपनी प्राथमिकताओं, कार्यप्रणाली में आने वाली चुनौतियों और आवश्यक सहयोग के मुद्दों को साझा करेंगे. विभिन्न राज्यों के महिला आयोग अपनी सफल पहलों, जनजागरूकता अभियानों, कानूनी हस्तक्षेपों, शिकायत निवारण की व्यवस्थाओं और संस्थागत नवाचारों को भी साझा करेंगे. विषयगत कार्य समूहों के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर सामूहिक चर्चा कर व्यावहारिक सुझाव एवं सिफारिशें तैयार की जाएंगी.
क्या कहती हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष?
राजगीर की पावन भूमि पर आयोजन को सौभाग्य बताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि हर चार महीने पर आयोजित होने वाला 'शक्ति संवाद' सभी राज्य महिला आयोगों को जोड़ने और अनुभव साझा करने का एक सशक्त मंच है. उन्होंने कहा कि भले ही प्रदेश और आयोग अलग-अलग हों, लेकिन महिलाओं की समस्याएं और उनकी ताकत एक जैसी है.
एकता का सबसे बड़ा उदाहरण 'पॉश कानून'
जब सभी आयोग एक दिशा में मिलकर काम करते हैं, तो परिणाम बेहतर आते हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'पॉश कानून' (POSH Act) है, जिस पर साझा संवाद और प्रयास के बाद आज लगभग सभी राज्यों में बेहतर तरीके से काम शुरू हो चुका है. राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राज्य महिला आयोग ऐसी संस्थाएं हैं, जहां महिलाएं अपनी परेशानी के अंतिम पड़ाव पर एक उम्मीद लेकर पहुंचती हैं और वहां उन्हें समाधान की आस मिलती है.
शिकायतों के जल्द निवारण पर जोर
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने आगे कहा कि आयोगों की जिम्मेदारी है कि महिलाओं की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उन्हें उचित मार्गदर्शन एवं समाधान उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनों और उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्रों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने लेबर कोर्ट सहित विभिन्न कानूनी मंचों और संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में महिलाओं को जानकारी देने की आवश्यकता बताई.
मंत्री श्रवण कुमार ने गिनाई उपलब्धि
ग्रामीण विकास, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण तथा बालिकाओं के लिए साइकिल, छात्रवृत्ति एवं पोशाक योजनाओं जैसी पहलों ने महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तीकरण को नई दिशा दी है.
महिलाओं की मांग पर शराबबंदी
मंत्री श्रवण कुमार ने जीविका के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2006 में शुरू हुआ जीविका का प्रयास आज व्यापक महिला सशक्तीकरण आंदोलन का रूप ले चुका है. इसके अलावा उन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे महिलाओं की मांग, सम्मान और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया.
''किसी भी समाज और राष्ट्र का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब महिलाएं शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त हों. महिला सशक्तीकरण केवल महिलाओं के अधिकारों का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और समावेशी विकास की बुनियाद है''. -श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार सरकार
इन राज्यों में हो चुका है 'शक्ति संवाद'
गौरतलब है कि देशभर में महिला कल्याण, अधिकारों और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 'शक्ति संवाद' के पिछले चार संस्करण अयोध्या, मुंबई, नई दिल्ली और श्रीनगर में सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं.
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