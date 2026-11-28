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'लिव-इन रिलेशनशिप' से लेकर 'मुस्लिम महिलाओं के अधिकार' तक, बिहार में महिला आयोगा का 'शक्ति संवाद'

नालंदा: बिहार की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'शक्ति संवाद' के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया. इस कार्यक्रम में 22 राज्यों के महिला आयोग के 105 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं. महिला आयोगों की अध्यक्ष और सदस्य महिला सशक्तीकरण और सुरक्षा पर मंथन करेंगे.

‘शक्ति संवाद’ के दूसरे दिन आज (28 नवंबर) महिला अधिकारों, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, प्रभावी शिकायत निवारण और विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय से जुड़े विषयों पर संवाद एवं क्षमता निर्माण के सत्र आयोजित करना उद्देश्य है. कार्यक्रम के प्रमुख विषयों में ‘लिव-इन रिलेशनशिप पर न्यायिक परिप्रेक्ष्य’, महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानूनी पहलू, जेलों में बंद महिलाओं के अधिकार, कानून से संघर्षरत बच्चों (CCL) से जुड़े मुद्दे और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार शामिल हैं.

'शक्ति संवाद' के 5वां संस्करण (ETV Bharat)

इन विषयों पर होगी चर्चा

इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच संवाद होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि अपनी प्राथमिकताओं, कार्यप्रणाली में आने वाली चुनौतियों और आवश्यक सहयोग के मुद्दों को साझा करेंगे. विभिन्न राज्यों के महिला आयोग अपनी सफल पहलों, जनजागरूकता अभियानों, कानूनी हस्तक्षेपों, शिकायत निवारण की व्यवस्थाओं और संस्थागत नवाचारों को भी साझा करेंगे. विषयगत कार्य समूहों के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर सामूहिक चर्चा कर व्यावहारिक सुझाव एवं सिफारिशें तैयार की जाएंगी.

क्या कहती हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष?

राजगीर की पावन भूमि पर आयोजन को सौभाग्य बताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि हर चार महीने पर आयोजित होने वाला 'शक्ति संवाद' सभी राज्य महिला आयोगों को जोड़ने और अनुभव साझा करने का एक सशक्त मंच है. उन्होंने कहा कि भले ही प्रदेश और आयोग अलग-अलग हों, लेकिन महिलाओं की समस्याएं और उनकी ताकत एक जैसी है.

एकता का सबसे बड़ा उदाहरण 'पॉश कानून'

जब सभी आयोग एक दिशा में मिलकर काम करते हैं, तो परिणाम बेहतर आते हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'पॉश कानून' (POSH Act) है, जिस पर साझा संवाद और प्रयास के बाद आज लगभग सभी राज्यों में बेहतर तरीके से काम शुरू हो चुका है. राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राज्य महिला आयोग ऐसी संस्थाएं हैं, जहां महिलाएं अपनी परेशानी के अंतिम पड़ाव पर एक उम्मीद लेकर पहुंचती हैं और वहां उन्हें समाधान की आस मिलती है.

22 राज्यों के महिला आयोग की अध्यक्ष समेत सदस्य (ETV Bharat)

शिकायतों के जल्द निवारण पर जोर

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने आगे कहा कि आयोगों की जिम्मेदारी है कि महिलाओं की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उन्हें उचित मार्गदर्शन एवं समाधान उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनों और उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्रों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने लेबर कोर्ट सहित विभिन्न कानूनी मंचों और संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में महिलाओं को जानकारी देने की आवश्यकता बताई.