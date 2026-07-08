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रांची विश्वविद्यालय और डीएसपीएमयू में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किया औचक निरीक्षण, लंबित मामलों पर सात दिन में रिपोर्ट तलब

एनसीएसटी ने रांची विश्वविद्यालय और डीएसपीएमयू का औचक निरीक्षण किया और लंबित मामलों पर जवाब मांगा.

ASHA LAKRA VISIT TO UNIVERSITIES
बैठक के दौरान आशा लकड़ा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 8, 2026 at 6:09 PM IST

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रांचीः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की सदस्य आशा लकड़ा ने बुधवार को रांची विश्वविद्यालय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान, उन्होंने दोनों विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के साथ अलग-अलग समीक्षा बैठक की और आदिवासी शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों से जुड़े मामलों का विश्लेषण किया. बैठक में भर्ती, प्रोन्नति, शोध, छात्रवृत्ति, क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई और विश्वविद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों की समस्याओं सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. जांच के बाद, आयोग ने दोनों विश्वविद्यालयों को सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.

परिणाम घोषित न होने से शैक्षणिक गतिविधियों पर असर

रांची विश्वविद्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान आशा लकड़ा ने कहा कि जनजातीय समुदाय से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले वर्षों से लंबित हैं, जिनका शीघ्र समाधान होना चाहिए. उन्होंने बताया कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभागों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन अब तक उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया. इसके कारण विभागों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रभावित हो रही है और शैक्षणिक गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है.

जानकारी देतीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा (Etv Bharat)

उन्होंने यह भी कहा कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के कई विद्यार्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) उत्तीर्ण करने के बावजूद पीएचडी के लिए गाइड नहीं मिलने के कारण शोध कार्य शुरू नहीं कर पा रहे हैं. इससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है. आयोग ने इस समस्या के समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से आवश्यक पहल करने को कहा.

क्लस्टर सिस्टम पर उठे सवाल

आशा लकड़ा ने विश्वविद्यालयों में लागू क्लस्टर सिस्टम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसका प्रभाव जनजातीय विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है. उन्होंने सुझाव दिया कि इस विषय पर जनजातीय विभाग, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ अलग से बैठक आयोजित कर व्यावहारिक समाधान निकाला जाए, ताकि किसी भी छात्र की पढ़ाई बाधित न हो.

रिव्यू मीटिंग के दौरान, टीचरों और स्टाफ के लंबे समय से रुके हुए प्रमोशन और पे फिक्सेशन के साथ-साथ अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को क्वालिफिकेशन के हिसाब से प्रमोशन न देने जैसे मुद्दे उठाए गए. आयोग ने इन मामलों में राज्य सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने की उम्मीद जताई.

जनजातीय विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का फायदा मिलेः आशा लकड़ा

डीएसपीएमयू में भी आयोग की सदस्य ने विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ बैठक कर जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, शोध कार्यों, छात्रवृत्ति, शिक्षकों की उपलब्धता और लंबित प्रशासनिक मामलों की समीक्षा की. उन्होंने दोनों विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे आदिवासी छात्रों की शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए प्रभावी शिकायत निवारण केंद्र बनाएं, नियमित समीक्षा बैठकें करें और आदिवासी मामलों की देखरेख के लिए नियुक्त संपर्क अधिकारियों को जरूरी प्रशिक्षण दें. साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर मेधावी जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की गई.

दोनों विश्वविद्यालयों से सात दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी गई

आयोग ने स्पष्ट किया किे दोनों विश्वविद्यालयों से सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी. इसके आधार पर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और संबंधित विभागों को जरूरी सुझाव भेजे जाएंगे, ताकि जनजातीय विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

जनजातीय विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े कई मामले लंबे समय से लंबित हैं. विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार को इन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुलझाना चाहिए. हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध के समान अवसर और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान मिल सके.

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