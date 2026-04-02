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नाबालिग लड़की की हत्या मामले की जांच करने हजारीबाग पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम, प्रशासन पर असहयोग करने का आरोप

हजारीबाग में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )