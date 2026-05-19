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दुष्कर्म पीड़िता दो बहनों की आत्महत्या: राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगी पूरी रिपोर्ट, दो आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर में दुष्कर्म पीड़ित बहनों की आत्महत्या के मामले में महिला आयोग ने पुलिस उपाधीक्षक और थानाधिकारी की भूमिका की रिपोर्ट मांगी है.

cognizance by women commission
जोधपुर का खेड़पा थाना (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 12:44 PM IST

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जोधपुर: जिले के खेड़ापा थाना इलाके के एक गांव में दुष्कर्म पीड़ित दो बहनों के आत्महत्या किए जाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से सात दिन में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने एफआईआर के प्रावधानों, आरोपियों की गिरफ्तारी, फोरेंसिक साक्ष्यों और पुलिस निष्क्रियता सहित कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है. इस मामले में 20 मार्च को एक विवाहिता ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद 11 अप्रैल को उसकी छोटी बहन ने गैंगरेप और ब्लैकमेल की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई न होने पर छोटी बहन ने भी 15 अप्रैल को टंकी पर चढ़कर जान दे दी थी. परिजनों का आरोप है कि समय पर कार्रवाई होती तो दूसरी बहन बच सकती थी. पुलिस ने अब दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, डीएसपी और थानाधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.

आयोग ने एफआईआर में लगाए गए प्रावधानों, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच की वर्तमान स्थिति, डिजिटल एवं फोरेंसिक साक्ष्यों, पीड़ित परिवार द्वारा पूर्व में की गई शिकायतों पर कथित पुलिस निष्क्रियता तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही संबंधी विवरण मांगे हैं. साथ ही, पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई जा रही कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सुरक्षा एवं पुनर्वास सहायता तथा भविष्य में महिलाओं से जुड़े यौन अपराधों एवं ब्लैकमेल के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी मांगी गई है.

पढ़ें: जोधपुर में दुष्कर्म पीड़िता आत्महत्या मामला: पुलिस की लापरवाही पर ग्रामीणों का आक्रोश, मोर्चरी के बाहर धरना

जांच रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई: इस पूरे मामले में जांच अधिकारी डीएसपी भूराराम खिलेरी और थानाधिकारी लाखाराम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. पीड़िताओं के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि यदि 11 अप्रैल को दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई कर गिरफ्तारी की जाती, तो 33 दिन बाद छोटी बहन को अपनी जान नहीं देनी पड़ती. जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पी.डी. नित्या ने दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी.

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ऑडियो हो रहे वायरल: इस घटनाक्रम को लेकर कई तरह के ऑडियो वायरल हो रहे हैं (ईटीवी भारत इनकी पुष्टि नहीं करता है). एक ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि 15 अप्रैल को टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने वाली पीड़िता और थानाधिकारी के बीच बातचीत हुई, जिसमें उसकी रिपोर्ट को फर्जी बताया जा रहा है. इस पर थानाधिकारी का कोई रिएक्शन नहीं आया है. गत 20 मार्च को खेड़ापा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी. इसको लेकर उसकी छोटी बहन ने 11 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि महिपाल और अन्य ने उसकी बहन के साथ गैंगरेप किया और उसे लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहे थे. यही लोग उसके साथ भी रेप कर चुके हैं और उसे भी ब्लैकमेल कर रहे हैं. पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इससे नाराज होकर विवाहिता की छोटी बहन ने भी 15 अप्रैल को आत्महत्या कर ली. उसकी आत्महत्या के तीन दिन बाद पुलिस ने महिपाल और गोपाल नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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