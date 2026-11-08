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निशा भगत मौत मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार का फूंका पुतला

हेमंत सरकार का पुतला फूंकते बीजेपी कार्यकर्ता ( Etv Bharat )

रांची: सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक ओर संज्ञान लिया है, वहीं दूसरी ओर सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा का आंदोलन जारी है. शनिवार को भाजपा ने सभी मंडलों में हेमंत सरकार का पुतला दहन कर घटना की निंदा की और सीबीआई जांच की मांग की. इधर, निशा भगत मामले में संज्ञान लेने का भाजपा ने स्वागत किया है.

पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संज्ञान लिए जाने का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की यह पहल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. गीता कोड़ा ने कहा कि निशा भगत ने अपनी मृत्यु से पूर्व सोशल मीडिया लाइव के माध्यम से ऑनलाइन ट्रोलिंग, उत्पीड़न तथा स्थानीय प्रशासन और पुलिस से जुड़ी शिकायतों को सार्वजनिक किया था.