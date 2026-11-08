निशा भगत मौत मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार का फूंका पुतला
आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है.
Published : November 8, 2026 at 6:54 AM IST
रांची: सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक ओर संज्ञान लिया है, वहीं दूसरी ओर सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा का आंदोलन जारी है. शनिवार को भाजपा ने सभी मंडलों में हेमंत सरकार का पुतला दहन कर घटना की निंदा की और सीबीआई जांच की मांग की. इधर, निशा भगत मामले में संज्ञान लेने का भाजपा ने स्वागत किया है.
पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संज्ञान लिए जाने का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की यह पहल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. गीता कोड़ा ने कहा कि निशा भगत ने अपनी मृत्यु से पूर्व सोशल मीडिया लाइव के माध्यम से ऑनलाइन ट्रोलिंग, उत्पीड़न तथा स्थानीय प्रशासन और पुलिस से जुड़ी शिकायतों को सार्वजनिक किया था.
उन्होंने लाइव के दौरान पिठौरिया थाना प्रभारी से भी संपर्क कर अपनी परेशानी और जीवन समाप्त करने जैसे विचारों का जिक्र किया था. ऐसे में इस पूरे मामले की निष्पक्ष, विस्तृत और समयबद्ध जांच बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर द्वारा संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) मांगा जाना सराहनीय है. आयोग ने पुलिस की कार्रवाई, पूर्व में दर्ज शिकायतों पर हुई कार्रवाई तथा फेसबुक लाइव, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश देकर मामले की गंभीरता को समझा है.
प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में पुलिस-प्रशासन एवं अन्य की ओर से किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा कर्तव्य में चूक हुई है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि झारखंड में महिलाओं और आदिवासी समाज की बेटियों की सुरक्षा केवल सरकारी दावों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. किसी भी महिला की पीड़ा और मदद की पुकार को अनसुना करना बेहद गंभीर विषय है. निशा भगत के परिजनों को न्याय और आवश्यक सहायता मिलनी चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल से मामले की सच्चाई सामने आएगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा.
निशा भगत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही भाजपा ने आज शाम सभी मंडलों में हेमंत सरकार का पुतला दहन कर घटना का विरोध करते हुए अजय तिर्की की गिरफ्तारी की मांग की है. इस मौके पर भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोप्पो ने बताया कि आदिवासी समाज को हक-अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली और समाज की मुखर आवाज रही युवा नेत्री निशा भगत को न्याय दिलाने हेतु सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा ने पूरे प्रदेश भर के 595 मंडलों में हेमंत सरकार का पुतला दहन किया. सन्नी टोप्पो ने कहा कि आदिवासी समाज की बेटी निशा भगत को आत्महत्या के लिए हेमंत सरकार, पुलिस प्रशासन और माफियाओं के द्वारा मजबूर किया गया है.
उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले भी निशा भगत के घर में डकैती हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज की थी. इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए संघर्ष करने वाली निशा भगत कई लोगों के रास्ते का कांटा बन चुकी थी, इसलिए इतनी हिम्मती और संघर्षशील होने के बावजूद उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्होंने मांग की कि हेमंत सरकार तत्काल पिठौरिया थाना प्रभारी और अजय तिर्की को गिरफ्तार करे और पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करे.
चंपाई सोरेन ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल
वहीं सरायकेला पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रांची में आदिवासी नेत्री निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले पर हेमंत सोरेन और महागठबंधन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तीखा हमला बोला. तल्ख लहजे में चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में शोषण, धर्मांतरण और जमीन लूट के खिलाफ मुखर रहने वाली एक होनहार आदिवासी बेटी की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया.
उन्होंने भारी मन से सवाल उठाया कि आखिर अपनी अस्मिता और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले सिद्धू-कानू के वंशज रामेश्वर मुर्मू, सूर्या हांसदा और सोमा मुंडा जैसे संघर्षशील चेहरों की आवाज भी इसी तरह दबा दी गई, ताकि भविष्य में कोई भी आदिवासियों के अस्तित्व और अधिकारों के लिए बोलने की हिम्मत न जुटा सके.
पूर्व मुख्यमंत्री ने विधि-व्यवस्था पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि आज पूरे राज्य में जंगलराज कायम हो चुका है, जहां कोई भी आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है. जनहित की योजनाएं ठप पड़ी हैं और सरकार केवल मूकदर्शक बनी हुई है. उन्होंने निशा भगत मामले की निष्पक्ष व कड़ी जांच की पुरजोर मांग करते हुए कहा कि जनता के सीने में आक्रोश सुलग रहा है और वह वक्त आने पर इस दमनकारी हुकूमत को करारा सबक सिखाएगी.
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