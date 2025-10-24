ETV Bharat / state

देवघर सखी वन स्टॉप सेंटर में कुव्यवस्था का आलम! बदहाली देख भड़कीं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी

देवघर सखी वन स्टॉप सेंटर में बदहाली का आलम है. राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी के निरीक्षण में मामला उजागर हुआ है.

Sakhi One Stop Center In Deoghar
देवघर सखी वन स्टॉप सेंटर में फाइलें जांच करतीं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 24, 2025 at 8:16 PM IST

3 Min Read
देवघर: राष्ट्रीय महिला आयोग की वरिष्ठ सदस्य ममता कुमारी ने शुक्रवार को देवघर स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान व्यवस्था की पोल खुल गई. सेंटर की की बदहाल स्थिति देखकर वह आगबबूला हो उठीं. कुव्यवस्था और उपेक्षा देखकर उन्होंने वन स्टॉप सेंटर की इंचार्ज अनुपमा शर्मा को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए बने इस सेंटर का हाल बेहद खराब है.

असहाय महिलाओं से बनवाया जाता है खाना

ममता कुमारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केंद्र में खाना बनाने के लिए कोई कर्मचारी नहीं है, जबकि यहां ठहरी हुईं असहाय महिलाओं से ही जबरन खाना बनवाया जा रहा है. उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया. ममता कुमारी ने कहा कि यह वन स्टॉप सेंटर की बदहाली राज्य सरकार और जिला प्रशासन दोनों के लिए कलंक के समान है.

जानकारी देतीं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जांच में कई अनियमितता उजागर

देवघर के सदर अस्पताल स्थित वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी रजिस्टरों की बारीकी से जांच की. इस दौरान कई अनियमितता पाई गई. मौके पर मौजूद कर्मचारियों से उन्होंने एक-एक बिंदु पर कड़े सवाल किए, लेकिन किसी भी कर्मचारी के पास संतोषजनक जवाब नहीं था.

सिस्टम पर उठाए सवाल

मीडिया से बातचीत में ममता कुमारी ने कहा कि देवघर जैसे महत्वपूर्ण जिले कि अगर महिला सुरक्षा और सुविधा के मामले में ऐसी स्थिति में है, तो यह प्रशासनिक असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है. यह केवल कुव्यवस्था नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी है.

उन्होंने बताया कि शनिवार को वह डीसी सहित जिला समिति के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी. जिसमें वन स्टॉप सेंटर में व्याप्त सभी समस्याओं और लापरवाही को प्रमुखता से उठाया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि देवघर में महिलाओं के लिए काम कर रही अन्य संस्थाओं और संगठनों के कार्यालयों का भी निरीक्षण किया जाएगा, ताकि वास्तविक स्थिति सामने लाई जा सके.

सिविल सर्जन पहुंचे सेंटर

देवघर वन स्टॉप सेंटर का यह औचक निरीक्षण न केवल जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि महिला संरक्षण की योजनाएं फाइलों में ही सिमटी हैं. राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य के आने की जानकारी मिलते ही अस्पताल की उपाधीक्षक और सिविल सर्जन भी मौके पर पहुंचे, लेकिन निरीक्षण के बाद ममता कुमारी बिना किसी औपचारिकता के सीधे अपने अगले स्थल के लिए रवाना हो गईं.

महिलाओं के लिए मुकम्मल व्यवस्था नहीं

गौरतलब है कि सदर अस्पताल परिसर में स्थित वन स्टॉप सेंटर पीड़ित और असहाय महिलाओं को संरक्षण, आवास और सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, लेकिन फिलहाल यहां न तो रहने की उचित व्यवस्था है और न ही भोजन या सुरक्षा का बंदोबस्त.

आपको बता दें कि ममता कुमारी संथाल परगना के गोड्डा जिले की रहने वाली हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र में महिलाओं के हित में कार्य कर रही हैं. वह समय-समय पर सरकारी योजनाओं और आश्रय केंद्रों की स्थिति का जायजा लेकर रिपोर्ट आयोग को भेजती हैं.

