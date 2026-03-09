ETV Bharat / state

राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार: अध्यक्ष रहाटकर ने सुनी महिलाओं की समस्याएं

14 मार्च तक देश के लगभग 500 जिलों में जनसुनवाई की जाएगी. इसमें महिलाओं की समस्याएं सुनकर समाधान के प्रयास किए जाएंगे.

Public hearing of the Commission in Jaipur
जयपुर में आयोग की जनसुनवाई (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 5:07 PM IST

जयपुर: राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में महिला जनसुनवाई की. इसका मकसद महिला समस्याओं के त्वरित समाधान और न्याय दिलाना था. जनसुनवाई में राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया रहाटकर मौजूद थीं. उन्होंने महिलाओं की शिकायतों और समस्याएं सुनी. महिलाओं से संबंधित विभिन्न शिकायतों, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, संपत्ति संबंधी विवाद तथा अन्य सामाजिक मुद्दों से जुड़ी समस्याओं पर सुनवाई एवं समाधान के प्रयास किए गए.

राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि बीते सात–आठ माह में हम ऐसी जनसुनवाइयों की लगभग सौवीं कड़ी के करीब पहुंच रहे हैं. ये सत्र नियमित रूप से किए जा रहे हैं. कल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था. उसी के सम्मान में हमने अपने मूल उद्देश्य-पीड़ित महिलाओं को समाधान उपलब्ध कराने को और तेजी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया. हमने पूरे देश में एक साथ जनसुनवाई की योजना बनाई.

रहाटकर ने कहा कि 9 मार्च से 14 मार्च तक देश के लगभग 500 जिलों में जनसुनवाई की जाएगी. हमारा उद्देश्य है कि महिलाओं की समस्याएं सुनें और उनके समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करें. जनसुनवाई में पूरा प्रशासनिक तंत्र मौजूद रहता है. इसमें पुलिस कमिश्नर शामिल होते हैं या जनसुनवाई के स्तर के अनुसार संभाग स्तर पर आईजी और जिला स्तर पर एसपी मौजूद रहते हैं. जनसुनवाई के बाद रहाटकर पुलिस मुख्यालय पहुंचीं और अधिकारियों से चर्चा की.

