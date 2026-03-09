ETV Bharat / state

राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार: अध्यक्ष रहाटकर ने सुनी महिलाओं की समस्याएं

जयपुर: राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में महिला जनसुनवाई की. इसका मकसद महिला समस्याओं के त्वरित समाधान और न्याय दिलाना था. जनसुनवाई में राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया रहाटकर मौजूद थीं. उन्होंने महिलाओं की शिकायतों और समस्याएं सुनी. महिलाओं से संबंधित विभिन्न शिकायतों, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, संपत्ति संबंधी विवाद तथा अन्य सामाजिक मुद्दों से जुड़ी समस्याओं पर सुनवाई एवं समाधान के प्रयास किए गए.

राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि बीते सात–आठ माह में हम ऐसी जनसुनवाइयों की लगभग सौवीं कड़ी के करीब पहुंच रहे हैं. ये सत्र नियमित रूप से किए जा रहे हैं. कल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था. उसी के सम्मान में हमने अपने मूल उद्देश्य-पीड़ित महिलाओं को समाधान उपलब्ध कराने को और तेजी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया. हमने पूरे देश में एक साथ जनसुनवाई की योजना बनाई.

