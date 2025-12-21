ETV Bharat / state

नीतीश कुमार हिजाब प्रकरण: NCW अध्यक्ष विजया रहाटकर बोलीं- महिलाओं के मामले में नहीं हो राजनीति

कोटा: राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर कोटा के दौरे पर आई हैं. रहाटकर ने रविवार को कोटा में जनसुनवाई भी की और महिलाओं की शिकायतें सुनी और उन्हें समाधान भी उपलब्ध कराया. दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों के साथ भी उन्होंने बैठक की, जिसमें महिलाओं के संबंध के अपराधों के संबंध में बातचीत की. विजया रहाटकर ने कोटा जिला परिषद में मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब प्रकरण पर कहा कि इस मामले में राजनीति हो रही है. यह राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है. इस पर बोलना उचित नहीं है.

दूसरी तरफ विजया रहाटकर ने पॉश कमेटी पर कहा कि सभी कॉलेज संस्थान और यूनिवर्सिटी को अपने इंटरनल कमेटी को मजबूत करने की आवश्यकता है. सभी को ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है. इसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग सभी राज्यों के मुख्य सचिव से बात कर रही है. हर जिले में एक लोकल कमेटी होती है, यह जिला की अन-ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की महिलाओं को न्याय देने के लिए सक्षम होती है. अभी राष्ट्रीय महिला आयोग ने तय किया कि देश के सभी जिलों की लोकल कमेटी का ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे. इस विषय को लेकर कलेक्टर के साथ बात करेंगे. अभी तक 125 जिलों में यह ट्रेनिंग कर चुके हैं. साल 2026 के अंत तक हम सभी जिलों में ट्रेनिंग पूरी कर देंगे.