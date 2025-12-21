ETV Bharat / state

नीतीश कुमार हिजाब प्रकरण: NCW अध्यक्ष विजया रहाटकर बोलीं- महिलाओं के मामले में नहीं हो राजनीति

NCW अध्यक्ष विजया रहाटकर ने नीतिश कुमार हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. जानिए क्या कहा....

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 21, 2025 at 5:01 PM IST

कोटा: राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर कोटा के दौरे पर आई हैं. रहाटकर ने रविवार को कोटा में जनसुनवाई भी की और महिलाओं की शिकायतें सुनी और उन्हें समाधान भी उपलब्ध कराया. दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों के साथ भी उन्होंने बैठक की, जिसमें महिलाओं के संबंध के अपराधों के संबंध में बातचीत की. विजया रहाटकर ने कोटा जिला परिषद में मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब प्रकरण पर कहा कि इस मामले में राजनीति हो रही है. यह राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है. इस पर बोलना उचित नहीं है.

दूसरी तरफ विजया रहाटकर ने पॉश कमेटी पर कहा कि सभी कॉलेज संस्थान और यूनिवर्सिटी को अपने इंटरनल कमेटी को मजबूत करने की आवश्यकता है. सभी को ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है. इसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग सभी राज्यों के मुख्य सचिव से बात कर रही है. हर जिले में एक लोकल कमेटी होती है, यह जिला की अन-ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की महिलाओं को न्याय देने के लिए सक्षम होती है. अभी राष्ट्रीय महिला आयोग ने तय किया कि देश के सभी जिलों की लोकल कमेटी का ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे. इस विषय को लेकर कलेक्टर के साथ बात करेंगे. अभी तक 125 जिलों में यह ट्रेनिंग कर चुके हैं. साल 2026 के अंत तक हम सभी जिलों में ट्रेनिंग पूरी कर देंगे.

NCW अध्यक्ष विजया रहाटकर (ETV Bharat Kota)

पढे़ं. 'महिला आयोग आपके द्वार' के तहत देशभर में हो रही महिलाओं की शिकायतों की जन सुनवाई: विजया रहाटकर

आधे से ज्यादा मामले पहुंच गए न्यायालय में : विजया रहाटकर ने कहा कि महिलाओं की जनसुनवाई की गई है. कोटा के पहले से 30 केस रजिस्टर्ड थे, जिनमें से करीब 18 केस न्यायलय में पहुंच गए हैं. शेष 12 केस में आज त्वरित समाधान दिया है, क्योंकि जनसुनवाई में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे. इसके अलावा 20 महिलाओं की शिकायत सीधे आज आई थी. इनमें ज्यादातर केस घरेलू हिंसा के थे.

कुछ साइबर क्राइम से मॉलेस्टेशन के भी केस आ रहे हैं. निर्णय तत्काल मिलने पर कानून पर विश्वास बढ़ जाता है. विजया रहाटकर ने कहा कि एनसीआरबी में 3 साल पहले के आंकड़े आते हैं, लेकिन अभी के जो नए आंकड़े हैं, उनमें महिलाओं से जुड़े अपराधों में कमी आई है. दुष्कर्म के मामले भी कम हुए हैं. इनमें गिरावट हुई है. मॉलेस्टेशन के केस में भी गिरावट है, लेकिन कम गिरावट हुई है. अन्य मामलों में काफी कमी आ गई है.

