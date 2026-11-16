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कांग्रेस MLA भूषण बाड़ा पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप का मामला गरमाया, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया रहाटकर ( Etv Bharat )

रांची: कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के कथित यौन शोषण के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने 13 नवंबर 2026 को सामने आई मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है. आयोग ने पूरे मामले की विस्तृत, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, साथ ही 7 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग के पत्र में