कांग्रेस MLA भूषण बाड़ा पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप का मामला गरमाया, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट
कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग से दुष्कर्म आरोपों के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 16, 2026 at 8:59 AM IST
रांची: कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के कथित यौन शोषण के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने 13 नवंबर 2026 को सामने आई मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है. आयोग ने पूरे मामले की विस्तृत, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, साथ ही 7 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग के पत्र में
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पुलिस महानिदेशक को भेजे पत्र में कहा है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. नाबालिग ने विधायक के परिवार के सदस्यों पर मारपीट, गाली-गलौज और शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप भी लगाए हैं. आयोग ने खासतौर पर उन परिस्थितियों की जांच करने को कहा है, जिनमें स्कूल में दाखिला दिलाने के बहाने नाबालिग को सिमडेगा से रांची लाया गया था. आयोग ने साफ किया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए और किसी भी राजनीतिक या बाहरी प्रभाव में नहीं आनी चाहिए.
पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने और सुरक्षा के निर्देश
राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस को पीड़िता की पहचान की गोपनीयता बनाए रखने का निर्देश दिया है. इसके अलावा उसे समुचित चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है. आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि पीड़िता को किसी तरह की धमकी, दबाव या प्रताड़ना का सामना न करना पड़े. आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया है.
FIR के 24 घंटे के भीतर दर्ज हुई दूसरी प्राथमिकी
बता दें कि 13 नवंबर को रांची के धुर्वा थाना में पीड़िता के बयान पर सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा समेत अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस प्राथमिकी के करीब 24 घंटे के भीतर नाबालिग के दादा ने सिमडेगा में एक पत्रकार समेत दो लोगों के खिलाफ अपनी पोती को अगवा करने का आरोप लगाते हुए दूसरी प्राथमिकी दर्ज कराई.
सिमडेगा पुलिस की कार्रवाई पर भाजपा ने उठाए सवाल
इसी दूसरी प्राथमिकी के सिलसिले में रविवार शाम सिमडेगा पुलिस रांची स्थित संबंधित पत्रकार के कार्यालय पहुंची थी. पुलिस की इस कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद भाजपा नेता भी वहां पहुंचे और उन्होंने विरोध जताया. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि विधायक के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों पर कार्रवाई करने के बजाय मामले को सामने लाने वाले पत्रकार को परेशान किया जा रहा है. उन्होंने इसे पूरे प्रकरण की लीपापोती करने की कोशिश बताया है.
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