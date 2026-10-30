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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या विवाद, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर देहरादून पहुंची थी. ( ETV BHARAT )

देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार महिला जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुई विजया रहाटकर ने कहा कि सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहीं और उत्तराखंड की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहीं रेखा आर्या के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी.